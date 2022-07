Le 150e Open: Rory McIlroy deux derrière Cameron Young alors que Tiger Woods se débat à St Andrews | Nouvelles du golf

Rory McIlroy a fait un début impressionnant dans sa candidature pour un cinquième titre majeur

Rory McIlroy n’est qu’à deux coups de la tête après le premier tour du 150e Open, alors que Tiger Woods a eu du mal à son retour à St Andrews.

McIlroy, qui a raté sa défense du titre Open en raison d’une blessure lors de sa dernière tenue sur l’emblématique Old Course en 2015, a fait un début impressionnant dans sa candidature pour un cinquième titre majeur en affichant un six-moins de 66 jeudi.

L’Irlandais du Nord a percé un 55 pieds sur son premier trou et a fait trois birdies consécutifs à partir du quatrième pour atteindre le virage en 32, avec McIlroy en ajoutant un autre au 12e avant de carder son seul bogey de la journée au suivant lorsqu’un pauvre puce a couru environ 50 mètres après le trou.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy a fait une erreur avec son coup de puce alors qu’il enregistrait son premier bogey de la journée au 13e trou Rory McIlroy a fait une erreur avec son coup de puce alors qu’il enregistrait son premier bogey de la journée au 13e trou

McIlroy a répondu en profitant du par-cinq ensuite et en décrochant un tir au par-quatre en dernier, le birdie de clôture réduisant l’écart sur le leader du club house Cameron Young et le voyant afficher son score le plus bas au premier tour à l’Open depuis qu’il a remporté l’événement en 2014.

“Ouais, début fantastique”, a déclaré McIlroy. “Juste ce que vous espérez se passera lorsque vous commencerez votre semaine. J’ai fait tout ce que vous êtes censé faire autour de St Andrews. C’est un autre bon début dans un majeur, trois de suite pour moi maintenant, et je suis dans l’attente des prochains jours.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy était satisfait de son premier tour de six moins de 66 ans alors qu’il tentait de devenir champion de l’Open pour la deuxième fois Rory McIlroy était satisfait de son premier tour de six moins de 66 ans alors qu’il tentait de devenir champion de l’Open pour la deuxième fois

Young a profité des conditions matinales plus calmes pour faire le début de rêve de ses débuts à l’Open, où il a menacé un tour majeur record sur son chemin vers un 64 sans bogey.

L’Américain, qui a déjà cinq classements parmi les trois premiers sur le PGA Tour cette saison, a réussi sept birdies lors de ses 12 premiers trous et a rebondi sur des occasions manquées à bout portant aux 14e et 15e pour en ajouter une autre sur son dernier trou.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La recrue Cameron Young a réussi un sans faute de moins de 64 ans lors du premier tour de l’Open Championship à St Andrews La recrue Cameron Young a réussi un sans faute de moins de 64 ans lors du premier tour de l’Open Championship à St Andrews

Cameron Smith est assis trois coups en arrière après un premier tour 67 et Viktor Hovland a réussi un birdie ses trois derniers trous pour fermer un quatre sous 68, avec le Norvégien rejoint quatre du rythme par Dustin Johnson et le n ° 1 mondial Scottie Scheffler.

L’amateur Barclay Brown et son compatriote Lee Westwood sont également à quatre derrière, avec Xander Schauffele affichant un trois sous 69 et Ian Poulter cardant le même score après avoir réussi un incroyable aigle de 160 pieds au neuvième par quatre, tandis que le chapiteau nomme dans le dernier les partants ont largement lutté pour menacer la tête.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ian Poulter a percé à 160 pieds pour un aigle remarquable au neuvième alors qu’il se déplaçait en tête du classement Ian Poulter a percé à 160 pieds pour un aigle remarquable au neuvième alors qu’il se déplaçait en tête du classement

Robert Dinwiddie a été le choix de la vague de l’après-midi alors qu’il affichait un cinq sous 67, avec Padraig Harrington cardant un premier tour 69 et le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick commençant avec un niveau 72, tandis que Tiger Woods fait face à une bataille pour faire le coupé après un six sur 78.

Les espoirs de Woods d’un succès de conte de fées ont connu un départ cauchemardesque lorsqu’il a trouvé de l’eau avec son approche dans le par quatre d’abord, puis deux coups roulés de l’intérieur de cinq pieds pour un double bogey six, le numéro 994 mondial faisant des bogeys successifs. à partir du troisième et double-bogey le septième.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tiger Woods a eu un début à oublier à l’Open alors qu’il terminait le premier trou avec un double bogey Tiger Woods a eu un début à oublier à l’Open alors qu’il terminait le premier trou avec un double bogey

Des birdies consécutifs autour du virage ont été annulés par des bogeys à trois putts aux 11e et 13e, avec un gain à courte portée au 14e par cinq annulé par une sauvegarde manquée au 16e pour laisser Woods à 14 coups. la tête.

“On dirait que je vais devoir tirer 66 demain pour avoir une chance”, a admis Woods. “Donc, évidemment, cela a été fait. Les gars l’ont fait aujourd’hui. Et c’est ma responsabilité demain, c’est d’aller de l’avant et de le faire.”

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct se poursuit vendredi à partir de 6h30 sur Sky Sports The Open. Live at The Range, les trous en vedette et les groupes en vedette seront disponibles via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que sur le site Web et l’application Sky Sports.