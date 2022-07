Le 150e Open: Rory McIlroy a senti un défi majeur «s’éclipser» lors de la dernière ronde à St Andrews | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy dit qu’il devra «continuer à se brancher» alors que son attente d’un cinquième majeur se poursuit après avoir abandonné son avance le dernier jour de l’Open

Rory McIlroy a dû regretter une autre occasion manquée de mettre fin à sa longue sécheresse majeure après avoir gaspillé un avantage de deux coups lors de son dernier tour au 150e Open.

L’Irlandais du Nord a pris une part de la tête du tour final à St Andrews et était le grand favori pour soulever le Claret Jug à St Andrews et enregistrer un cinquième titre majeur, pour se contenter de la troisième place alors que Smith remportait une victoire palpitante sur le Old Cours.

McIlroy n’a enregistré que deux birdies au cours de ses 70 sans bogey, malgré avoir touché tous les greens réglementaires, le champion golfeur de l’année 2014 nécessitant 36 putts dans un affichage décevant sur les greens pour terminer la semaine sur 18 sous et deux coups en arrière.

McIlroy a cardé des rondes de 66, 68, 66 et 70 à St Andrews

“J’avais l’impression de ne pas avoir fait grand-chose de mal aujourd’hui, mais je n’ai pas fait grand-chose de bien non plus”, a déclaré McIlroy. “C’est juste un de ces jours où j’ai joué une partie de golf vraiment contrôlée.

“J’ai fait ce dont j’avais besoin, juste à part capitaliser sur les trous les plus faciles – autour du virage, neuf, 12 et 14. Si j’avais fait les birdies là-bas à partir de bonnes positions, cela aurait probablement été une autre histoire.

Henni Koyack est rejoint par Rory McIlroy dans la zone ouverte via la puissance de la technologie Sky Scope pour examiner de plus près sa puissance et ses prouesses sur le tee

“Mais, écoutez, j’ai été battu par un meilleur joueur cette semaine. Vingt sous la normale pour quatre rondes de golf ici, c’est vraiment, vraiment un jeu impressionnant, surtout pour sortir et tirer 64 aujourd’hui pour le faire.”

Une autre grande occasion manquée

Le joueur de 33 ans a réussi un birdie au cinquième et avait deux avances au tournant, bien qu’il n’ait pas profité du neuvième par quatre, McIlroy commençant alors son neuf arrière avec un birdie mais terminant un dimanche frustrant avec huit pars consécutifs.

Rory McIlroy rate une autre longue tentative d'aigle au 10e mais coule le putt de birdie pour étendre son avance

McIlroy ne pouvait alors que regarder Smith monter dans le classement avec cinq birdies consécutifs sur son chemin vers un back-neuf 30, le plus bas jamais enregistré par le champion Open, avec Cameron Young arrachant ensuite la deuxième place avec un aigle du dernier trou.

“Je vais regretter quelques sortes de putts manqués qui ont glissé, mais ça a été une bonne semaine dans l’ensemble”, a ajouté McIlroy. “Je ne peux pas être trop découragé à cause de la façon dont cette année s’est déroulée et de cette année.

Un Cameron Smith ému dit que c'était "irréel" de mettre la main sur le Claret Jag après une performance sensationnelle le dernier jour du 150e Open Championship

“Je joue à l’un des meilleurs golfs que j’ai joué depuis longtemps. Il suffit donc de continuer à frapper à la porte, et un jour s’ouvrira.

“En fin de compte, ce n’est pas la vie ou la mort. J’aurai d’autres chances de gagner l’Open Championship et d’autres chances de gagner des tournois majeurs. C’est celui que j’ai l’impression d’avoir laissé échapper, mais il y aura d’autres opportunités. “

Quel avenir pour McIlroy ?

La troisième place de McIlroy clôt une saison où il n’a pas terminé pire que huitième dans les tournois majeurs, la première fois qu’il se classe parmi les 10 premiers dans chaque tournoi majeur au cours d’une année civile, ce qui lui donne beaucoup de confiance pour la dernière ligne droite de la PGA. Campagne de tournée.

Cameron Smith a produit trois superbes coups au 18e trou à St Andrews pour remporter le 150e Open Championship

L’ancien n ° 1 mondial prendra désormais les trois prochaines semaines avant de revenir participer aux barrages de fin de saison du PGA Tour le mois prochain, avec son prochain événement le championnat FedEx St Jude à Memphis du 11 au 14 août. en direct sur Sky Sports.

“J’ai un peu de temps pour me reposer et récupérer et essayer de prendre les points positifs, apprendre des points négatifs et passer à autre chose”, a ajouté McIlroy. “Je joue bien. Encore une fois, c’est l’une des meilleures saisons que j’ai eues depuis longtemps.

“Je veux bien terminer la saison. Je veux bien terminer la saison. Il reste encore du golf à jouer. La saison majeure est malheureusement terminée, mais j’ai toujours l’impression qu’il reste encore un peu de jeu.”