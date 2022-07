Le 150e Open : regardez Rory McIlroy et Tiger Woods en action de groupes en vedette à St Andrews | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez en direct la couverture du groupe en vedette du 150e Open à St Andrews Regardez en direct la couverture du groupe en vedette du 150e Open à St Andrews

Regardez la couverture en direct du groupe vedette du 150e Open, avec quatre groupes de renom disponibles pour profiter chaque jour de cette semaine à St Andrews.

Sky Sports a une couverture 24 heures sur 24 de l’historique Old Course en direct sur la chaîne Open dédiée de Sky Sports, avec l’action du groupe en vedette l’un des nombreux flux bonus disponibles via le bouton rouge et l’application Sky Sports.

Les joueurs ont révélé ce que cela signifierait pour eux de gagner un Open Championship au berceau du golf.

L’offre de jeudi commence avec le champion en titre Collin Morikawa, qui commence sa candidature pour un troisième titre majeur aux côtés de Rory McIlroy et du vainqueur du Genesis Scottish Open de la semaine dernière, Xander Schauffele.

Le groupe suivant comprend le champion 2019 Shane Lowry et le vainqueur en titre de la PGA Justin Thomas, avec le Norvégien Viktor Hovland en compétition avec ce trois balles alors qu’il cherche un premier titre majeur.

Le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et Max Homa ont reçu un groupe de stars avec Tiger Woods, qui a reçu un tirage au sort tardif alors qu’il retourne sur le site où il a terminé sa carrière en Grand Chelem en 2000 et a également connu d’autres succès à l’Open. en 2005.

Tiger Woods explique pourquoi il a dû jouer dans le 150e Open Championship et admet qu'il ne sait pas combien il lui en reste.

L’action du groupe vedette de l’après-midi comprend également Jordan Spieth et Jon Rahm, tous deux anciens grands champions, avec Harold Varner III également dans ce chapiteau à trois balles.

Groupes en vedette

0958 Collin Morikawa, Rory McIlroy, Xander Schauffele

L’Open en direct Vivre de

1009 Shane Lowry, Justin Thomas, Victor Hovland

1459 Tiger Woods, Matt Fitzpatrick, Max Homa

1510 Jordan Spieth, Jon Rahm, Harold Varner III

Regardez la couverture du groupe en vedette chaque jour via notre diffusion en direct, avec une couverture complète du 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports.