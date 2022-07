Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez la couverture en direct sur le terrain du 150e Open à St Andrews Regardez la couverture en direct sur le terrain du 150e Open à St Andrews

Sky Sports a une couverture 24 heures sur 24 de St Andrews en direct sur la chaîne Open dédiée de Sky Sports, avec le flux Live At The Range l’un des nombreux flux bonus disponibles via le bouton rouge et l’application Sky Sports.

Le nouveau flux permet aux fans du monde entier de découvrir les coulisses du champ d’entraînement, ainsi que de regarder toute l’accumulation alors que les joueurs se préparent pour leur voyage pour, espérons-le, soulever le Claret Jug.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne ‘Radar’ Riley donne la visite ultime du Old Course avant le 150e Open Championship Wayne ‘Radar’ Riley donne la visite ultime du Old Course avant le 150e Open Championship

Le flux fournira une couverture approfondie du practice et des zones d’entraînement du 150e Open, en prenant l’expérience sur le terrain et en l’apportant au public du monde entier.

En utilisant les données passionnantes de TopTracer, nous pourrons voir comment les joueurs s’entraînent, les comparer avec leurs collègues concurrents et voir quels ajustements ils font pour le golf de liens.

Il y aura également des reportages spéciaux et des interviews de ceux qui ont participé à la dernière majeure masculine de l’année, ainsi que des mises à jour sur le parcours au fur et à mesure que les premiers partants sont en action.

Regardez la couverture Live At The Range chaque jour via notre diffusion en direct, avec une couverture complète du 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports.