Le 150e Open: regardez Justin Thomas, Jon Rahm, Jordan Spieth et Matt Fitzpatrick en action de groupes en vedette à St Andrews | Nouvelles du golf

Regardez la couverture en direct du groupe vedette du 150e Open, avec quatre groupes de renom disponibles pour profiter de la ronde finale à St Andrews.

Sky Sports a une couverture étendue de l’historique Old Course en direct sur la chaîne Open dédiée de Sky Sports, avec l’action du groupe en vedette l’un des nombreux flux bonus disponibles via le bouton rouge et l’application Sky Sports.

Le premier appariement aura lieu à 9h30 avec Justin Thomas, double vainqueur du championnat PGA, aux côtés de l’Anglais Marcus Armitage, la paire étant assise sur deux sous.

Le prochain à 12h15 sera le duo européen Jon Rahm, champion de l’US Open de l’année dernière, et Victor Perez, qui compte 11 tirs derrière le duo Rory McIlroy et Viktor Hovland avec cinq sous.

La paire américaine Patrick Cantlay et Jordan Spieth planent juste à l’extérieur du top 10 avec huit sous et partiront à 14 heures.

Le couple final voit le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et l’Australien Adam Scott commencer à 14h10, sept derrière le duo de tête sur neuf sous.

Groupes vedettes du dimanche

0930 Justin Thomas et Marcus Armitage

1215 Jon Rahm et Victor Perez

1400 Patrick Cantlay et Jordan Spieth

1410 Adam Scott et Matt Fitzpatrick

Regardez la couverture du groupe en vedette chaque jour via notre diffusion en direct, avec une couverture complète de la dernière manche du 150e Open en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports.