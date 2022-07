Le 150e Open: Matthew Fitzpatrick pense qu’il peut gagner après le succès de l’US Open | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matt Fitzpatrick pense qu’il a une chance de gagner avant les deux derniers tours de l’Open avec un score de six sous le par

Matthew Fitzpatrick admet que son triomphe à l’US Open lui a donné la confiance nécessaire pour croire qu’il peut gagner l’Open ce week-end après que l’Anglais se soit mis en lice avec une belle performance au deuxième tour.

Le champion de Brookline récemment couronné a tiré sept oiselets pour remonter le classement à St Andrews et se positionner sur six sous, après avoir été frustré lors d’une ronde de 72 jeudi.

Fitzpatrick a réussi un birdie sur deux de ses cinq derniers trous à Boston pour repousser la menace de son partenaire de jeu Will Zalatoris et du numéro un mondial Scottie Scheffler en route vers la levée du trophée Wanamaker.

“Je me sens différent [since the US Open]”, a-t-il déclaré. “Je peux concourir et je peux gagner. Cela a certainement été positif. Cela ne me retient pas. Ce n’est pas quelque chose qui me rend nerveux. Je dois me montrer un peu plus. Ouais, ça m’a juste donné cette confiance supplémentaire, je suppose.”

Un point culminant du deuxième tour de Fitzpatrick est survenu au 16e lorsqu’il a réussi un putt de 67 pieds lors d’une journée qui l’a vu, lui et d’autres, apparemment trouver plus de joie sur ce qui s’est avéré difficile.

Le joueur de 27 ans a enduré une journée d’ouverture mitigée qui ne comprenait que trois birdies aux côtés de trois bogeys sur une manche qui a duré plus de six heures.

“Je n’ai vraiment rien fait hier”, a-t-il déclaré. “J’ai joué du tee solide au vert, mais j’ai eu du mal à m’approcher de certains drapeaux avec le vent et la fermeté. La pluie a aidé les choses aujourd’hui. Je me suis donné beaucoup d’occasions et j’en ai pris la plupart.

“J’ai bien joué toute l’année et la confiance que j’ai dans mon jeu me donne une chance. Je suis de retour et un autre tour comme celui-là demain, je serai dans le coup.

“Je pense que cette année est un peu différente étant donné mon succès déjà et je pense que si je peux continuer à faire ce que j’ai fait toute l’année, il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas me donner une chance.”

Au sujet du jeu lent sur le Old Course, Fitzpatrick, qui l’avait qualifié de “blague”, a fait écho à sa frustration vendredi après une autre longue journée.

“C’était l’un de ceux-là, je savais que ça allait être long”, a-t-il déclaré. “Billy (Foster) m’avait prévenu. J’ai joué le Dunhill ici, ce qui, je le sais, est super long aussi. Alors je savais – ça ne me dérangeait pas vraiment d’attendre. Ce n’était pas que c’était le problème.

“C’est le problème que cela prend environ six heures et rien n’est fait à ce sujet. Je sais qu’il n’y a rien à faire à ce sujet, mais je ne sais pas, je suppose que c’est juste à propos du terrain de golf. Je ne sais pas , peut-être qu’il a besoin d’ajustements. Je ne sais pas quelle est la réponse.

“Mais ça ne devrait tout simplement pas prendre six heures et neuf minutes pour faire le tour. Comme si je me fichais de l’endroit où vous jouez. Je pense juste que c’est stupide.”

Tyrrell Hatton est devenu l’autre concurrent de l’Angleterre en tête du classement après avoir tiré un tour de 66 pour terminer huit sous la troisième journée.

“Je pense que le fait que je sois ici pour le week-end est une bonne chose”, a-t-il déclaré. “Mes deux précédents Open ici, nous rentrions évidemment à la maison tôt. C’est donc agréable de monter 18 et de ne pas avoir à s’en soucier.

“Mais, oui, voir une ronde de golf décente. Un beau birdie sur six a donné mon élan. Et nous avons eu une bonne période là-bas, faisant quelques birdies. Je suis donc assez content de cela et j’espère que je peux passer un bon week-end maintenant. “

Hatton a prospéré dans les dernières étapes du premier neuf entrant dans son neuf de retour avec quatre birdies en cinq trous, produisant notamment un 35 pieds au 10e.

Il a ensuite défendu la difficulté du parcours et a souligné le placement des broches auquel le R&A avait prêté une attention particulière en préparation de l’Open.

“Je veux dire, même sans autant de vent, il y a quelques épingles que vous ne pouvez littéralement pas approcher à moins de 15 pieds », a-t-il déclaré. « Vous avez besoin d’un peu de vent avec certaines d’entre elles pour vous rapprocher.

“Il y a évidemment beaucoup de discussions sur le fait que le score est ridiculement bas en début de semaine. Mais les verts sont assez mentaux.

“Ils peuvent placer les quilles dans des endroits fous, et cela ralentit le score en soi. Bien que vous ayez des tirs plus courts, il est toujours très difficile de le frapper de près.”

