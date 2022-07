Le 150e Open: Matt Fitzpatrick et Collin Morikawa à la poursuite d’un plus grand succès à St Andrews | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, est d’humeur confiante alors qu’il tente de remporter des tournois majeurs successifs à l’Open Championship ce week-end.

Le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, est d’humeur confiante alors qu’il tente de remporter des tournois majeurs successifs à l’Open Championship ce week-end.

Le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, savoure la chance de lutter pour un plus grand succès lors du 150e Open, bien qu’il admette que le Old Course n’est pas l’un de ses favoris.

Fitzpatrick, qui n’a jamais terminé au-dessus de la 20e place lors de ses six précédentes apparitions à l’Open, arrive à St Andrews comme l’un des favoris du pré-tournoi après avoir célébré une première victoire majeure à Brookline le mois dernier.

Le joueur de 27 ans a poursuivi son impressionnant début de 2022 avec une sixième place à égalité au Genesis Scottish Open la semaine dernière, Fitzpatrick étant déterminé à améliorer son record Open et à mettre fin à ses fréquentes difficultés sur les parcours de liens.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Matt Fitzpatrick a remporté son premier titre majeur à l’US Open, terminant un tir clair sur Will Zalatoris Matt Fitzpatrick a remporté son premier titre majeur à l’US Open, terminant un tir clair sur Will Zalatoris

“Je suis allé à St Andrews plusieurs fois, donc je sais à quoi m’attendre, mais je suis sûr que cette semaine a une atmosphère différente de la normale”, a déclaré Fitzpatrick lors de sa conférence de presse avant le tournoi. “Je ne dirais pas que c’est l’un de mes terrains de golf préférés, mais en faire l’expérience lors d’un Open, c’est incroyable.

“C’est définitivement celui que j’ai regardé en grandissant. Je n’ai pas vraiment regardé beaucoup de golf en grandissant. Ce serait la Ryder Cup, les Masters et l’Open, pour être honnête. Il a toujours été tenu en haute estime quand il s’agit de St Andrews J’adore la région et je pense que cette semaine, avec l’Open ici et mon premier, je vais certainement l’apprécier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports. Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports.

“Je ne dirais pas que mon record Open est excellent du tout. Je vais être honnête, depuis que je suis devenu pro, évidemment nous jouons beaucoup moins au golf links. J’ai l’impression d’avoir empiré dans les links et le vent depuis que je suis devenu pro .D’autres terrains de golf dans le vent, j’ai bien joué.

“J’ai envie de revenir ici, il a fallu du temps pour s’y habituer et où l’atterrir, comment le piloter. Nous ne sommes pas soumis à ce test aussi régulièrement lors d’événements réguliers car soit il n’y a pas de vent, soit il fait plus doux et vous pouvez simplement le faire voler à un certain endroit.

L’Open en direct Vivre de

“Évidemment, j’aimerais améliorer mon record, et j’ai l’impression de jouer beaucoup, beaucoup mieux depuis le dernier Open auquel j’ai joué. J’essaie juste de faire plus de la même chose cette année, et comme je le dis , corrige juste quelques trucs de la semaine dernière et, espérons-le, profite de cette semaine.”

Morikawa : “C’était nul” de rendre le Claret Jug

Le champion en titre Collin Morikawa insiste sur le fait qu’une défense de titre réussie à St Andrews cette semaine signifierait plus pour lui que la victoire de l’an dernier au Royal St George’s.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir remporté l’Open Championship l’an dernier, Collin Morikawa a dû rendre le Claret Jug avant la 150e édition du tournoi de cette année. Après avoir remporté l’Open Championship l’an dernier, Collin Morikawa a dû rendre le Claret Jug avant la 150e édition du tournoi de cette année.

Morikawa a remporté une victoire en deux coups l’été dernier sur la côte du Kent, à la suite d’un premier majeur au championnat PGA l’année précédente, le n ° 4 mondial admettant qu’il a “craché” de rendre le Claret Jug au R&A avant le édition historique de The Open.

Le n ° 8 mondial a déjà terminé parmi les cinq premiers au Masters et à l’US Open cette saison, Morikawa cherchant maintenant à rebondir après la coupe manquée de la semaine dernière au Genesis Scottish Open et à devenir le premier champion consécutif de l’Open depuis Padraig. Harington en 2008.

Collin Morikawa a rendu le Claret Jug au directeur général de R&A, Martin Slumbers, lundi

“Maintenant que je sais ce que c’est que d’avoir le Claret Jug pendant un an, il n’y a rien de tel”, a déclaré Morikawa. “C’est une année vraiment spéciale. Même si vous avez remporté ce tournoi il y a un an, cela restera dans votre histoire pour le reste de votre vie. C’est plutôt cool.

“Ce [handing the trophy back] sucé, c’est vraiment le cas. Je me suis réveillé ce matin et je l’ai regardé. La réplique est belle, mais ce n’est pas la même. Ce n’est vraiment pas le cas. Ce ne sera jamais le cas, mais je ne veux pas m’attarder sur le passé. Je pense en avoir parlé au début de ma carrière, j’attends toujours avec impatience la suite.

Le verdict ouvert Vivre de

“Je pense qu’essayer de défendre cette semaine au 150e à St Andrews serait encore plus spécial. Il y a évidemment beaucoup de grands joueurs, beaucoup de gars qui jouent très bien en ce moment, et je dois l’intensifier.

“C’est une semaine où, regardez, nous n’obtenons que quatre majors par an, et nous sommes déjà au numéro quatre. Je ne veux pas revenir sur cette année et ne pas être content de ce que j’ai fait et de la façon dont j’ai Je fais donc tout ce que je peux pour être prêt pour cette semaine, et j’espère que nous pourrons organiser quatre très bons tours.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne ‘Radar’ Riley donne la visite ultime du Old Course avant le 150e Open Championship. Wayne ‘Radar’ Riley donne la visite ultime du Old Course avant le 150e Open Championship.

Quand est l’Open sur Sky Sports?

Sky Sports The Open diffusera plus de 80 heures de couverture en direct de l’emblématique Old Course de St Andrews, plus que jamais auparavant, avec une programmation en direct sur les sept jours de la semaine du tournoi et une foule de fonctionnalités supplémentaires supplémentaires disponibles.

La couverture en direct des deux premiers tours commencera à 6h30 – avant le coup de départ d’ouverture – et se poursuivra jusqu’à la fin du jeu, avec une couverture mur à mur en direct à partir de 9h le samedi et de 8h pour le tour final de dimanche.

Il y aura beaucoup d’action supplémentaire tout au long des quatre jours via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des trous en vedette disponibles pour que les meilleurs joueurs du monde s’attaquent à la maison du golf.

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 6h30 en direct sur Sky Sports The Open.