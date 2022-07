Le 150e Open: l’équipe Faldo remporte l’événement R&A Celebration of Champions alors que Tiger Woods impressionne | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la célébration des champions à St Andrews avant la 150e édition de l’Open Championship cette semaine.

Sir Nick Faldo a reculé les années pour aider l’équipe Faldo à remporter la célébration des champions du R&A, alors que Tiger Woods impressionnait devant Jack Nicklaus à St Andrews.

Faldo s’est associé à d’anciens golfeurs champions Zach Johnson, Louis Oosthuizen et John Daly dans le concours de quatre trous sur le Old Course, où les équipes ont obtenu les deux meilleurs scores de chaque trou.

Le quatuor a combiné pour afficher six sous et terminer trois sans le peloton de chasse, avec Team Davies – dirigée par Dame Laura Davies – et Team Woods revendiquant une part de la deuxième place.

Avec 33 titres majeurs à eux deux, Tiger Woods et Jack Nicklaus ont pris une photo emblématique ensemble sur Swilcan Bridge à St Andrews.

Woods, qui a joué 18 trous samedi et dimanche avant sa première apparition en compétition depuis le championnat PGA de mai, faisait partie d’une équipe de stars aux côtés de Rory McIlroy, Lee Trevino et de l’AIG Women’s Open Georgia Hall 2018.

Le joueur de 46 ans a lancé une approche brillante pour mettre en place un birdie à la seconde par quatre et a également décroché un tir au dernier trou après avoir conduit le 18e green, l’ancien n ° 1 mondial confiant quant à sa forme physique avant le finale majeure masculine de l’année.

Tiger Woods pense que son triomphe ultime est venu lorsqu'il a gagné deux fois au domicile du golf en 2000 et 2005.

“Je me sens bien”, a déclaré Woods à mi-parcours. “Le jour du match est jeudi, donc je dois juste prendre mon rythme jusque-là et m’y mettre et j’espère que nous pourrons nous mettre en lice sur le neuf de retour dimanche.”

Woods faisait partie d’une photo emblématique sur le pont Swilcan avec son compatriote grand golfeur Jack Nicklaus, une image qui fera partie des archives du golf pour toujours, tandis que McIlroy a admis qu’il se sentait “un peu ému” de faire partie de l’événement historique.

Avant l'Open Championship de cette semaine, Rory McIlroy a adoré jouer avec et contre des légendes lors de l'événement Celebration of Champions.

“Si vous aviez dit à un Rory de 10 ans que je ferais cela, je ne vous aurais pas cru”, a déclaré McIlroy. “Pour obtenir mon nom sur le Claret Jug, pour être aussi proche que je le suis de mon héros en grandissant (Woods) et pour faire ça, le dîner des champions demain au club-house R&A … c’est une sorte de moments de pincement.

“C’est vraiment, vraiment cool et je suis tellement privilégié et honoré de faire partie de tout ça.”

L’équipe de la championne en titre Collin Morikawa – comprenant la championne de l’AIG Women’s Open Anna Nordqvist – a terminé cinq coups derrière en cinquième à égalité, les équipes dirigées par Jordan Spieth et Henrik Stenson terminant également à un sous.

Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports.

