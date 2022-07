Le 150e Open : Justin Thomas sur un record de liens “terribles” ; Jordan Spieth excité pour le test de St Andrews | Nouvelles du golf

Justin Thomas n’a jamais terminé parmi les 10 premiers à l’Open

Justin Thomas admet qu’il essaie toujours d’expliquer son “terrible” record de l’Open alors qu’il cherche à enregistrer une deuxième victoire majeure de la saison à St Andrews.

Thomas a remporté le championnat PGA à Southern Hills en mai et a affiché deux classements parmi les 10 premiers au Masters et à l’US Open, mais il n’a pas réussi à s’inscrire parmi les 10 premiers en cinq apparitions à l’Open.

L’ancien n ° 1 mondial a remporté une part du 11e au Royal Portrush en 2019, mais n’a pas terminé au-dessus de la 40e à égalité lors de ses autres départs en Open.

Et Thomas – qui a également raté la coupe lors du Genesis Scottish Open la semaine dernière – reconnaît qu’il essaie toujours de s’adapter au golf de liens.

“J’adore le golf Links. Je suis tellement excité et je m’amuse chaque fois que j’y joue”, a déclaré Thomas. “Mais oui, mon record de golf links parle de lui-même. J’ai terriblement joué ici. Ce n’est pas caché. Je ne peux pas le simuler.

“J’ai vraiment, vraiment bien joué à Portrush), j’ai juste eu une mauvaise finition. J’ai été pris dans une petite rafale là-bas sur probablement le pire trou du parcours (le 17e) et j’ai fait un triple bogey là où il a gardé moi d’un top 5. J’ai bien joué à l’Open d’Ecosse, évidemment pas la semaine dernière.

“Mais en grande partie, c’est juste que j’enroule ma tête autour du premier trou, peut-être un fer six dimanche après-midi s’il devient ferme et sous le vent. Ou s’il se met dans le vent, ce pourrait être un conducteur. C’est un birdie trou la plupart du temps, mais certains jours ce n’est pas le cas.

“Quelque chose que j’ai réalisé, et quelque chose qui m’a gêné dans le passé, c’est que je vois un par-cinq sur le tableau de bord et mon esprit pense immédiatement essayons de faire trois ou quatre, alors que cinq finira par battre le terrain dans termes de moyenne. Je pense que c’est beaucoup.

“Je pense qu’il est plus difficile de chiper ici. Il est plus difficile de créer ce contact et cette rotation constants pour obtenir beaucoup de ces jetons qui vont généralement à un, deux, trois pieds vont à sept, huit, neuf. Ce sont de petites choses ici et là . Je suis convaincu que j’aurai plus de succès à l’avenir et j’espère que cela ne fait que commencer cette semaine.”

Jordan Spieth a remporté le concours 2017 au Royal Birkdale et a frôlé la victoire à St Andrews lors de la dernière fois qu’il a accueilli l’Open en 2015, terminant la semaine à égalité au quatrième rang alors qu’il poursuivait un troisième titre majeur consécutif, et l’ancien numéro 1 mondial savoure le possibilité de retourner à la Maison du Golf.

“Cela ne ressemble vraiment à aucun autre tournoi, l’Open de St Andrews”, a déclaré Spieth. “Cela n’a certainement pas déçu d’être sur le terrain cette semaine. Le parcours est incroyablement ferme. Les greens sont impeccables, et le cadre lorsque vous entrez dans ces derniers trous est encore plus grandiose qu’il y a sept ans. Tellement excitant.

“Si vous n’êtes pas prêt à jouer dans cet Open, je ne suis pas sûr que ce soit le bon sport pour vous. C’est extrêmement, extrêmement excitant. J’ai hâte d’y aller.”

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 6h30 en direct sur Sky Sports The Open.