Le 150e Open: Jack Nicklaus indifférent à la possibilité de marquer un record à St Andrews | Nouvelles du golf

Jack Nicklaus devrait être nommé citoyen d’honneur de St Andrews cette semaine avant le 150e Open

Le grand golfeur Jack Nicklaus insiste sur le fait que cela n’aura pas d’importance si un tour record est affiché au 150e Open cette semaine au “magique” St Andrews.

Le Old Course est court selon les normes majeures modernes, mesurant un peu plus de 7 300 mètres sur toute sa longueur, avec de nombreux par-fours praticables pour les plus gros frappeurs du jeu et tout manque de vent laissant la disposition par-72 vulnérable aux faibles scores.

Branden Grace a marqué l’histoire lorsqu’il est devenu le premier homme à tirer 62 dans un majeur lors de l’Open 2017 au Royal Birkdale, tandis que Ross Fisher détient le record du parcours à St Andrews après un 61 la même année, bien que Nicklaus ne se soucie pas de la possibilité d’un ronde record cette semaine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sir Nick Faldo attend avec impatience l’Open, s’il envisagerait de jouer et les chances de Tiger Woods. Sir Nick Faldo attend avec impatience l’Open, s’il envisagerait de jouer et les chances de Tiger Woods.

“Peut-être tirer bas, et alors ?” dit Nicklaus. “Ils tirent bas maintenant par rapport à ce qu’ils tiraient il y a 100 ans. Les temps changent et les golfeurs s’améliorent, l’équipement s’améliore, les conditions s’améliorent.

“Tirer des scores bas, mais je ne pense pas que cela fasse vraiment beaucoup de différence franchement. C’est St Andrews et c’est ce que c’est, et cela produira un bon champion. Il a toujours – c’est comme ça que je le vois .”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne ‘Radar’ Riley donne la visite ultime du Old Course avant le 150e Open Championship. Wayne ‘Radar’ Riley donne la visite ultime du Old Course avant le 150e Open Championship.

La dernière majeure masculine de l’année revient à St Andrews pour la première fois depuis 2015 et sa 150e édition historique, Nicklaus insistant sur le fait que le parcours offre toujours un test assez difficile pour le golfeur des temps modernes.

“C’est un parcours de golf magique”, a déclaré Nicklaus lors de sa conférence de presse d’avant-tournoi lundi. “Les conditions, la météo, où vous choisissez réellement de mettre les quilles, si le terrain de golf devient sec, si le terrain de golf est mouillé, toutes ces choses qui font de St Andrews un endroit magique.

L’Open en direct Vivre de

« Croire que le jeu de golf a essentiellement commencé ici, et il est absolument ahurissant pour moi qu’il résiste encore aux golfeurs d’aujourd’hui.

“Le jeu a beaucoup changé, mais St Andrews n’a pas changé. St Andrews a un peu plus de longueur, le Old Course a, mais la longueur a été ajoutée pour essayer de compromettre la balle de golf d’aujourd’hui. Mais tu dois encore jouer au golf.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports. Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports.

Nicklaus a joué pour la dernière fois à l’Open de St Andrews en 2005, après y avoir gagné en 1970 et 1978, mais est retourné en Écosse cette semaine avant d’être nommé citoyen d’honneur de la ville de St Andrews.

“Comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, j’ai refusé de revenir les deux dernières fois parce que j’ai fait mes adieux en 2005 et je ne voulais pas revenir et diluer cela pour ce que c’était. C’était fantastique à l’époque”, a déclaré le 82 -an ajouté.

Le verdict ouvert Vivre de

“Mais quand j’ai reçu l’invitation cette fois d’être citoyen d’honneur de St Andrews et de suivre Bobby Jones et Benjamin Franklin, je dois revenir. C’est assez spécial. Je suis sûr que ce sera une expérience très humiliante. “

Quand est l’Open en direct sur Sky Sports?

Sky Sports The Open diffusera plus de 80 heures de couverture en direct de l’emblématique Old Course de St Andrews, plus que jamais auparavant, avec une programmation en direct sur les sept jours de la semaine du tournoi et une foule de fonctionnalités supplémentaires supplémentaires disponibles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’attente est presque terminée pour la dernière majeure masculine de l’année, avec une couverture étendue du 150e Open exclusivement en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. L’attente est presque terminée pour la dernière majeure masculine de l’année, avec une couverture étendue du 150e Open exclusivement en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports.

La couverture en direct des deux premiers tours commencera à 6h30 – avant le coup de départ d’ouverture – et se poursuivra jusqu’à la fin du jeu, avec une couverture mur à mur en direct à partir de 9h le samedi et de 8h pour le tour final de dimanche.

Il y aura beaucoup d’action supplémentaire tout au long des quatre jours via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des trous en vedette disponibles pour que les meilleurs joueurs du monde s’attaquent à la maison du golf.

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 6h30 en direct sur Sky Sports The Open.