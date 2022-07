Le 150e Open: Ian Poulter minimise les huées du premier tee après une impressionnante journée d’ouverture à St Andrews | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Quelques huées ont pu être entendues alors que Ian Poulter se préparait à tirer son premier coup de départ au 150e Open Championship, l’Anglais le frappant presque hors des limites !

Ian Poulter a insisté sur le fait qu’il n’était pas affecté par les huées de la foule de St Andrews alors qu’il rebondissait après un départ cauchemardesque pour impressionner lors du premier tour de l’Open.

Poulter a failli manquer l’un des fairways les plus larges du golf alors qu’il tirait son premier coup de départ dangereusement près de la ligne hors limites, peu de temps après avoir reçu un accueil glacial d’un petit nombre de spectateurs alors qu’il était présenté au premier départ.

La star de la Ryder Cup, l’un des 24 joueurs sur le terrain de l’échappée LIV Golf Invitational Series, a réussi un par impressionnant au premier et a drainé un aigle de 160 pieds au par-quatre neuvième sur son chemin vers un trois-moins de 69 sur Old Course emblématique de St Andrews.

“Je n’en ai pas entendu un”, a insisté Poulter après la ronde lorsqu’on lui a demandé s’il avait hué dans la foule. “En fait, j’ai pensé que j’avais eu une excellente réception au premier tee, pour être honnête. Tout ce que j’ai entendu, c’était des applaudissements. Je n’ai pas entendu un seul chahut. En trois semaines, je n’ai rien entendu.

“Cela pourrait probablement être mon dernier championnat ouvert à St Andrews, alors j’essaie d’en profiter, malgré les questions. Je reste à l’écart. Je ne lis pas les réseaux sociaux. Je veux juste jouer au golf, n’est-ce pas ?

“Je ne peux que faire mon travail. Si j’écoute beaucoup de bêtises, je vais être distrait. Cela ne sera jamais bon pour moi. Je laisserai aux gens intelligents le soin de comprendre les choses, et Je vais juste jouer au golf.”

Le solide premier tour de Poulter fait suite à une sortie précoce décevante du Genesis Scottish Open de la semaine dernière, où il avait initialement été interdit de compétition en raison de son implication dans le circuit d’échappée soutenu par l’Arabie saoudite.

“J’ai été profondément déçu de la façon dont j’ai tout géré moi-même la semaine dernière du point de vue de la perte de concentration sur le terrain de golf plus que toute autre chose”, a ajouté Poulter à propos de l’affichage de la semaine dernière. “Je ne joue pas au golf très distrait, donc avoir des niveaux de distraction là-bas n’est jamais facile.

« Me séparer de cela cette semaine a évidemment été une bonne chose et ne pas laisser certains commentaires ou simplement le bruit général vous affecter, je suis aussi concentré que possible.

“J’adorerais pouvoir faire quelque chose de spécial dimanche, car nous tous, tous ceux qui participent à ce 150e Open, rêvons de tenir ce Claret Jug. Il va sans dire que j’adorerais pouvoir le faire. le début est bon, mais c’est du golf lié – il y a beaucoup de golf à jouer.”

Mickelson au journaliste : “Laisse tomber, mec !”

Le champion 2013 Phil Mickelson fait partie des autres golfeurs de LIV sur le terrain pour la dernière majeure masculine de l’année, ayant raté à la fois la célébration des champions du R&A lundi et le traditionnel dîner des champions le lendemain soir.

“Le R&A m’a contacté quelques semaines auparavant et m’a dit:” Écoutez, nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée d’y aller, mais si vous le souhaitez, vous pouvez “”, a expliqué Mickelson. “Je ne voulais tout simplement pas en faire tout un plat, alors j’ai dit d’accord. Nous étions tous les deux d’accord pour dire que ce serait mieux si je ne le faisais pas.

“Je pense que je ne pourrais pas être plus excité et extatique avec où je suis. J’adore le [LIV Golf] événements. J’ai le golf dans ma vie et le golf de compétition dans ma vie à une échelle amusante, excitante, différente, et me permet de jouer et de concourir tout en faisant les choses à l’extérieur que je veux faire.”

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait de manquer une occasion aussi historique, où Jack Nicklaus, Gary Player et Tiger Woods étaient tous présents, Mickelson a déclaré: “Laisse tomber, mec. Laisse tomber. C’est trois fois que tu as a posé la même question. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne pourrais pas être plus heureux.

Mickelson a également rendu son verdict sur la fragilité actuelle du golf mondial et les critiques de Tiger Woods à propos des joueurs rejoignant la tournée en échappée, où il a ajouté: Je pense que tout va se jouer et finir là où il devrait être à temps.

“Je respecte certainement son [Woods’] opinion. J’ai beaucoup de respect pour lui. Je respecte son avis. Je pense que tout le monde va avoir de fortes émotions et des opinions à ce sujet, et je respecte certainement les siennes.”

