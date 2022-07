Le 150e Open : Heures de départ et regroupements pour le premier tour sur le Old Cours de St Andrews | Nouvelles du golf

Rory McIlroy et Collin Morikawa ont été regroupés pour les deux premiers tours du 150e Open

Regroupements et heures de départ pour le premier tour du 150e Open, qui s’est tenu sur l’historique Old Course de St Andrews en Écosse.

États-Unis sauf indication contraire ; (x) désigne les amateurs

À partir du premier trou

0635 Paul Lawrie (Sco), Webb Simpson, Min Woo Lee (Aus)

0646 Sadom Kaewkanjana (Tha), Ben Campbell (Nzl), Barclay Brown (Eng) (x)

0657 Dean Burmester (Rsa), Chan Kim, Brandon Wu

0708 Ian Poulter (Eng), Jamie Donaldson (Wal), Guido Migliozzi (Ita)

L’Open en direct Vivre de

0719 Garrick Higgo (Rsa), MinKyu Kim (Cor), Ashley Chesters (Ang)

0730 Phil Mickelson, Lucas Herbert (Australie), Kurt Kitayama

0741 Patrick Reed, Tom Hoge, JooHyung Kim (Cor)

0752 John Daly, Bryson DeChambeau, Cameron Tringale

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Bryson DeChambeau partage ses réflexions sur St Andrews avant le 150e Open Championship Bryson DeChambeau partage ses réflexions sur St Andrews avant le 150e Open Championship

0803 Cameron Smith (Australie), Brooks Koepka, Seamus Power (Irlande)

0814 Francesco Molinari (Ita), Tommy Fleetwood (Eng), Justin Rose (Eng)

0825 Cameron Young, Kyoung Hoon Lee (Kor), Robert MacIntyre (Sco)

0836 Zach Johnson, Billy Horschel, Corey Conners (Can)

L’Open en direct Vivre de

0847 Brian Harman, Pablo Larrazabal (Esp), Danny Willett (Eng)

0903 Stephen Dodd (Wal), JT Poston, Lee Westwood (Ang)

0914 Sepp Straka (Aut), Luke List, Justin De Los Santos (Phi)

0925 Ernie Els (Rsa), Adri Arnaus (Esp), Brad Kennedy (Aus)

0936 Mackenzie Hughes (Can), Scott Vincent (Zim), Victor Perez (Fra)

0947 Jason Kokrak, Nicolai Hojgaard (Antre), Sihwan Kim (Cor)

0958 Collin Morikawa, Rory McIlroy (NIrl), Xander Schauffele

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir remporté l’Open Championship l’an dernier, Collin Morikawa a dû rendre le Claret Jug avant la 150e édition du tournoi de cette année. Après avoir remporté l’Open Championship l’an dernier, Collin Morikawa a dû rendre le Claret Jug avant la 150e édition du tournoi de cette année.

1009 Shane Lowry, Justin Thomas, Victor Hovland (nord)

1020 Will Zalatoris, Hideki Matsuyama (Japon), Tony Finau

1031 Kevin Kisner, Chris Kirk, Takumi Kanaya (Japon)

1042 Dylan Frittelli (Rsa), Trey Mullinax, Matthew Jordan (Ang)

1053 Anthony Quayle (Aus), Zander Lombard (Rsa), John Parry

La zone ouverte Vivre de

1104 Thomas Detry (Bel), Richard Mansell, Marco Penge

1115 Alexander Bjork (Suède), Oliver Farr, Matt Ford

1136 Mark Calcavecchia, Ryan Fox (Nzl), Jediah Morgan (Aus)

1147 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Bernd Wiesberger (Aut), Sam Bairstow (x)

1158 Adrian Meronk (Pol), Haotong Li (Chn), Marcus Armitage

1209 Thriston Lawrence (Rsa), Fabrizio Zanotti (Par), Alex Wrigley

1220 Aaron Wise, Si Woo Kim (Cor), Sam Horsfield (Ang)

1231 Talor Gooch, Shaun Norris (Rsa), Wyndham Clark

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne ‘Radar’ Riley donne la visite ultime du Old Course avant le 150e Open Championship Wayne ‘Radar’ Riley donne la visite ultime du Old Course avant le 150e Open Championship

1242 Henrik Stenson (Sué), Russell Henley, Aldrich Potgieter (Rsa, x)

1253 Stewart Cink, Sergio Garcia (Esp), Aaron Jarvis (Cay, x)

1304 Sungjae Im (Kor), Paul Casey (Eng), Gary Woodland

1315 Dustin Johnson, Adam Scott (Australie), Marc Leishman (Australie)

1326 Scottie Scheffler, Joaquin Niemann (Chi), Tyrrell Hatton

1337 Darren Clarke (Nirl), Richard Bland (Eng), Filippo Celli (Ita, x)

1348 Kevin Na, Kazuki Higa (Jpn), Erik van Rooyen (Rsa)

1404 David Duval, Justin Harding (Rsa), Jordan Smith (Ang)

1415 Shugo Imahira (Japon), Jason Scrivener (Aus), David Law (Sco)

1426 Abraham Ancer (Mex), Yuto Katsuragawa (Japon), Emiliano Grillo (Arg)

1437 Louis Oosthuizen (Rsa), Harris Anglais, Keita Nakajima (Jpn, x)

1448 Padraig Harrington (Irl), Thomas Pieters (Bel), Keith Mitchell

1449 Tiger Woods, Matt Fitzpatrick (Eng), Max Homa

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Avec 33 titres majeurs entre eux, Tiger Woods et Jack Nicklaus ont pris une photo emblématique ensemble sur Swilcan Bridge à St Andrews Avec 33 titres majeurs entre eux, Tiger Woods et Jack Nicklaus ont pris une photo emblématique ensemble sur Swilcan Bridge à St Andrews

1510 Jordan Spieth, Jon Rahm (Esp), Harold Varner III

1521 Patrick Cantlay, Sam Burns, Mito Pereira (Chi)

1532 Keegan Bradley, Sebastian Munoz (Col), Sahith Theegala

1543 Laurie Canter, Dimitrios Papadatos (Aus), Matthew Griffin (Aus)

Le verdict ouvert Vivre de

1554 John Catlin, Jamie Rutherford (Eng), David Carey (Irl)

1605 Mingyu Cho (Cor), Jorge Fernandez Valdes (Arg), Robert Dinwiddie (Ang)

1616 Lars Van Meijel (Ned), Jack Floydd (Eng), Ronan Mullarney (Irl)

Quand est l’Open en direct sur Sky Sports?

Sky Sports The Open diffusera plus de 80 heures de couverture en direct de l’emblématique Old Course de St Andrews, plus que jamais auparavant, avec une programmation en direct sur les sept jours de la semaine du tournoi et une foule de fonctionnalités supplémentaires supplémentaires disponibles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports Regardez chaque instant du 150e Open, en direct uniquement ici sur Sky Sports

La couverture en direct des deux premiers tours commencera à 6h30 – avant le coup de départ d’ouverture – et se poursuivra jusqu’à la fin du jeu, avec une couverture mur à mur en direct à partir de 9h le samedi et de 8h pour le tour final de dimanche.

Il y aura beaucoup d’action supplémentaire tout au long des quatre jours via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des trous en vedette disponibles pour que les meilleurs joueurs du monde s’attaquent à la maison du golf.

Regardez le 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 6h30 en direct sur Sky Sports The Open.