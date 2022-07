Le 150e Open : heures de départ et appariements pour le quatrième tour sur le Old Course à St Andrews | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Shane Lowry est passé à -7 puis à -9 au classement après avoir réussi deux coups de puce spectaculaires pour les aigles aux 9e et 10e trous !

Appariements et heures de départ pour le quatrième tour du 150e Open, qui s’est tenu sur l’historique Old Course de St Andrews en Écosse.

États-Unis sauf indication contraire ; (x) désigne les amateurs

À partir du premier trou

0720 Sam Bairstow (Eng) (x)

0730 Jamie Rutherford (Eng), Wyndham Clark

0740 Hideki Matsuyama (Japon), David Law (Sco)

0750 Sam Burns, Sungjae Im (Cor)

0800 Garrick Higgo (Rsa), Adri Arnaus (Esp)

0810 Patrick Reed, Laurie Canter (ang)

0825 Cameron Tringale, Joaquin Niemann (Chl)

Wayne 'Radar' Riley donne la visite ultime du Old Course avant le 150e Open Championship

0835 Aaron Jarvis (Cay) (x), Jordan Smith (Eng)

0845 Barclay Brown (Eng) (x), Danny Willett (Eng)

0855 Sebastian Munoz (Col), Robert Dinwiddie (Ang)

0905 Lars van Meijel (Ned), Yuto Katsuragawa (Japon)

0915Kurt KitayamaJason Kokrak

0930 Justin Thomas, Marcus Armitage (ang)

0940 Paul Casey (Eng), Jason Scrivener (Aus)

0950 Justin De Los Santos (Phi), Tony Finau

1000 Thomas Detry (Bel), Thriston Lawrence (Rsa)

Un paddleboarder et un passager ont regardé les événements de l'Open depuis la mer du Nord, avant un léger accident…

1010 Sergio Garcia (Esp), Corey Conners (Can)

1020 Adrian Meronk (pol), John Parry (ang)

1040 Robert MacIntyre (Sco), Talor Gooch

1050 Sadom Kaewkanjana (Tha), Abraham Ancer (Mex)

1100 David Carey (Irl), Lee Westwood (Eng)

1110 Harold Varner III, Joo-Hyung Kim (Kor)

1120 Brad Kennedy (Australie), Filippo Celli (Italie) (x)

1130 Billy Horschel, Chris Kirk

1145 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Richard Mansell (Eng)

1155 Sahith Theegala, Min Woo Lee (Australie)

1205 Lucas Herbert (Aus), Xander Schauffele

1215 Jon Rahm (Esp), Victor Perez (Fra)

Les espoirs de Rahm se sont estompés avec un 71 au troisième tour

1225 Nicolai Hojgaard (Antre), Will Zalatoris

1235 Ian Poulter (Eng), Anthony Quayle (Aus)

1255 Dean Burmester (Rsa), Aaron Wise

1305 Dylan Frittelli (Rsa), Russell Henley

1315 Bryson DeChambeau, Francesco Molinari (Italie)

1325 Trey Mullinax, Tyrrell Hatton (Ang)

1335 Shane Lowry (Irlande), Brian Harman

Shane Lowry est passé à -7 puis à -9 au classement après avoir réussi deux coups de puce spectaculaires pour les aigles aux 9e et 10e trous !

1345 Thomas Pieters (Bel), Kevin Kisner

1400 Patrick Cantlay, Jordan Spieth

1410 Adam Scott (Australie), Matt Fitzpatrick (Ang)

1420 Tommy Fleetwood (Eng), Dustin Johnson

Tommy Fleetwood pense que son troisième tour de six sous la normale 66 le maintient en lice avant le dernier tour de The Open

1430 Scottie Scheffler, Si Woo Kim (Cor)

1440 Cameron Smith (Australie), Cameron Young

1450 Rory McIlroy (NIrl), Viktor Hovland (Nor)

Regardez la ronde finale du 150e Open à partir de 8h dimanche en direct sur Sky Sports The Open. Il y aura beaucoup d’action supplémentaire via le bouton rouge sur Sky Sports The Open, ainsi que Sky Q et Sky Glass, avec des groupes en vedette et des trous en vedette disponibles pour que les meilleurs joueurs du monde s’attaquent à la maison du golf.