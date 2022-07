Le 150e Open : diffusion en direct des premières actions, des défis de la zone ouverte et plus encore de St Andrews | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible

Sky Sports a présenté une nouvelle émission passionnante pour le 150e Open, avec “Saturday at The Open” disponible en direct via notre flux gratuit.

La couverture 24 heures sur 24 de l’historique Old Course est en direct tout le week-end sur la chaîne Open dédiée de Sky Sports, avec les groupes en vedette, les trous en vedette et d’autres flux bonus disponibles via le bouton rouge et l’application Sky Sports.

“Saturday at The Open” proposera des mises à jour depuis le début de la couverture, mais offrira un aperçu plus léger du troisième tour, avec des défis, des quiz, des invités célèbres et bien plus encore.

En direct : samedi à l’Open Vivre de

Nick Dougherty et Henni Goya seront rejoints par l’ancien joueur de la Ryder Cup Nicolas Colsaerts et une foule de visages familiers, vous offrant beaucoup de plaisir et de divertissement pour vous frayer un chemin vers un week-end de golf exceptionnel.

Le défi de 150 verges permettra de voir les meilleurs golfeurs du monde s’affronter contre les talents de Sky Sports et des visages familiers du monde du sport, avec l’émission spéciale également disponible sur Sky Sports Mix, Sky Sports Main Event et le Sky Sports Golf Youtube.

Regardez la couverture du groupe en vedette chaque jour via notre diffusion en direct, avec une couverture complète du 150e Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports.