Le 150e Open: Cameron Smith saute de Rory McIlroy pour remporter le premier titre majeur à St Andrews | Nouvelles du golf

Cameron Smith a produit trois superbes coups au 18e trou à St Andrews pour remporter le 150e Open Championship.

Cameron Smith a traversé une bataille palpitante au dernier tour avec Rory McIlroy et Cameron Young pour remporter un premier titre majeur avec une victoire spectaculaire en un coup au 150e Open.

Smith a renversé un déficit de quatre coups lors d’une dernière journée captivante sur le Old Course historique, avec cinq birdies consécutifs sur le neuf de retour le voyant s’éloigner des leaders du jour au lendemain McIlroy et Viktor Hovland.

L’Australien a ensuite réussi un birdie le dernier pour clôturer un incroyable 64 sans bogey, l’amenant à 20 sous et égalant le plus bas total de 72 trous de l’histoire majeure masculine, avec la victoire serrée sa troisième de la saison et qui devrait le hisser au monde. 2.

Cameron Smith a réussi un incroyable deux putts au 17e trou à St Andrews pour s'assurer qu'il restait à un coup d'avance sur son rival Rory McIlroy à l'Open Championship.

Le nouveau golfeur champion de l’année a terminé à un coup de son partenaire de jeu Young, qui a réussi le dernier pour clôturer un tour final de 65, tandis que McIlroy a dû se contenter de la troisième place sur 18 sous malgré un 70 sans bogey.

Young a répondu à un bogey à bout portant au premier en faisant des birdies consécutifs à partir du troisième pour passer à 13 sous aux côtés de Smith, qui avait réussi un birdie au deuxième, alors que le couple final de McIlroy et Hovland s’ouvrait avec trois pars consécutifs.

McIlroy avait gaspillé une chance de birdie de cinq pieds au troisième mais a pris de l’avance lorsque Hovland a fait un bogey à trois putts de 70 pieds au suivant, le Nord-Irlandais réalisant un birdie à deux putts au par-5 cinquième pour doubler son avantage .

Rory McIroy a raté de peu un putt de l'aigle au cinquième mais étend toujours son avance au tour final à l'Open Championship avec un birdie tap-in.

Young a égalé le birdie de Smith au cinquième et deux coups roulés pour un autre au septième après avoir conduit le green par quatre, élevant l’Américain à la deuxième égalité avec Hovland, seulement pour qu’il suive un arrêt de 10 pieds au huitième par bogeying le neuvième après avoir pris une pénalité dans les buissons.

McIlroy a fait amende honorable après un essai de birdie manqué au neuvième pour conduire le green suivant et presque percer son putt d’aigle, laissant un tap-in pour passer à 18 sous, seulement pour voir son avance réduite à un lorsque Smith a commencé son dos neuf avec trois birdies consécutifs.

Rory McIlroy rate une autre longue tentative d'aigle au 10e mais coule le putt de birdie pour étendre son avance.

Smith en a ajouté un autre de 20 pieds au 13e pour niveler McIlroy, qui a poursuivi sa série de pars, tandis que Young a réussi un birdie sur le même par quatre et Hovland l’a poussé de près au 12e pour ramener la paire à moins de deux de l’avance. .

Young a ensuite profité du par-cinq pour faire de nouvelles percées sur McIlroy, qui n’a pas réussi à faire un birdie dans le même trou, tandis que Smith montait et descendait de l’arrière du 14e green pour enregistrer un cinquième birdie consécutif et prendre la tête en solo. sur 19 sous.

Cameron Smith a enregistré cinq birdies successifs pour voler la tête à Rory McIlroy lors de la dernière manche du 150e Open Championship

Smith a suivi des pars consécutifs en bloquant un embrayage de 12 pieds pour sauver le par au 17e, après un lancer impressionnant au-dessus du bunker, avant qu’un coup de départ époustouflant dans le par-quatre ne mette en place un birdie à deux putts pour la victoire .

Young a réussi le dernier trou pour terminer un coup derrière, tandis que McIlroy n’a pas pu trouver son propre aigle du dernier trou pour forcer un barrage alors qu’il terminait une dernière journée frustrante avec un autre par de deux putts.

McIlroy a touché tous les greens en temps réglementaire, mais a dû regretter une performance décevante, sa troisième place prolongeant sa séquence sans victoire dans les tournois majeurs, qui remonte au championnat PGA 2014.

Les espoirs de Hovland ont pris fin lorsqu’il a dû sortir latéralement d’un bunker au 13e, ce qui a entraîné un bogey, avec un autre tir abandonné au 16e le voyant se rapprocher avec un deux sur 74 qui l’a laissé tomber à égalité au quatrième aux côtés de l’Anglais Tommy Fleetwood. .

Brian Harman et l’ancien n ° 1 mondial Dustin Johnson ont terminé la semaine à égalité au sixième rang, tandis que Bryson DeChambeau a réussi un oiseau sur ses trois derniers trous pour un dernier 66 pour remporter une part de huitième avec Patrick Cantlay et le champion 2017 Jordan Spieth.