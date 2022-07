Le 150e Open: Cameron Smith dit que le premier succès majeur à St Andrews sera le point culminant de sa carrière | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cameron Smith rejoint Tim Barter au Sky Cart pour analyser sa finale sensationnelle de 64 qui lui a valu son premier titre majeur à St Andrews

Cameron Smith a admis qu’il aura du mal à améliorer le sentiment de gagner le 150e Open à St Andrews après avoir remporté un succès retentissant sur le Old Course.

L’Australien de 28 ans, qui avait mené à mi-parcours, est revenu en tête du classement avec un huit sous 64 pour terminer sur 20 sous et un devant Cameron Young, avec Rory McIlroy un autre tir en arrière dans troisième.

Smith a fait son geste avec cinq oiselets successifs à partir du 10e, puis a gardé son sang-froid au cours des derniers trous alors qu’il remportait sa première victoire majeure.

“Gagner un championnat ouvert en soi sera probablement le point culminant d’un golfeur dans sa carrière. Le faire autour de St Andrews, je pense que c’est tout simplement incroyable”, a-t-il déclaré.

“Cet endroit est tellement cool. J’adore le terrain de golf. J’adore la ville.

“Ces quatre ou cinq derniers trous ne sont pas faciles par ici, surtout avec le vent sur la gauche. Je suis juste resté fidèle à ce que je faisais et je suis vraiment fier de la façon dont je me suis en quelque sorte effondré aujourd’hui et j’ai réussi à obtenir c’est fait.”

Un Smith ému dit que c'était "irréel" de mettre la main sur le Claret Jug Un Smith ému dit que c'était "irréel" de mettre la main sur le Claret Jug

Smith a commencé le dernier tour quatre coups derrière McIlroy et Viktor Hovland, mais a estimé qu’être loin des projecteurs principaux avait été à son avantage.

Il a déclaré: “Je pense parfois qu’être en retard sur certains terrains de golf et dans certaines situations est peut-être une bonne chose. Je pense qu’il est très facile d’être défensif et de continuer à frapper à 60, 70 pieds, et vous pouvez faire des pars tous jour, mais vous n’allez pas faire de birdies.

“Je pense que c’était une bonne chose que j’étais définitivement derrière. Je pense que mon état d’esprit aurait été un peu différent en entrant, surtout sur ce neuf de retour, si j’étais devant.

Smith a enregistré cinq birdies successifs pour voler la tête à Rory McIlroy au tour final Smith a enregistré cinq birdies successifs pour voler la tête à Rory McIlroy au tour final

“Je pense que mon deuxième coup en 13 était vraiment quand j’ai pensé que nous pouvions gagner ce truc. Je pense que j’ai eu trois birdies d’affilée avant cela, puis pour frapper ce coup là-dedans, ou les deux coups, le drive et le deuxième coup, étaient deux des meilleurs de toute la semaine. Pour que cela entre, je pense, c’était tout pour moi.

Smith avait eu quelques quasi-accidents dans les tournois majeurs avant de finalement franchir la ligne grâce à son huitième birdie de la journée au 18e, mais il a identifié sa victoire au championnat des joueurs plus tôt cette année comme un tournant pour lui.

Smith a produit trois superbes coups au 18e trou à St Andrews pour remporter le 150e Open Championship Smith a produit trois superbes coups au 18e trou à St Andrews pour remporter le 150e Open Championship

“Je ne pense pas avoir beaucoup changé mentalement”, a-t-il ajouté. “Je pense que parfois vous vous éloignez de ce que vous faites, et il s’agit simplement de revenir à ce que vous savez et à ce que vous savez qui fonctionne.

“J’ai certainement été sur cette piste à quelques reprises dans ma carrière. Mais je pense que c’est juste une croyance honnête. Les joueurs au début de l’année, avec le meilleur terrain de golf, pour repartir avec la victoire était un très gros booster de confiance. Je savais que ça n’allait pas être trop long avant d’en avoir un. J’ai frappé à la porte, je pense, peut-être une fois de trop maintenant. Donc c’est bien de le faire.

Smith savoure son succès à St Andrews

Smith refuse de rejeter les rumeurs de LIV Golf

Smith a été lié à un passage à la série LIV Golf Invitational soutenue par l’Arabie saoudite ces dernières semaines et a été interrogé sur les rumeurs lors de sa conférence de presse à St Andrews.

Il était mécontent de la question, mais il n’y avait pas de démenti direct de la spéculation.

“Je viens de gagner l’Open, et vous posez des questions à ce sujet. Je pense que ce n’est pas si bon que ça”, a-t-il déclaré.

Smith, qui est désormais exempté dans les quatre tournois majeurs jusqu’en 2027, a ajouté lorsqu’on lui a demandé à nouveau s’il était intéressé : “Je ne sais pas, mon pote. Mon équipe autour de moi s’inquiète de tout ça. Je suis ici pour gagner des tournois de golf. “