Le 150e Open: Bryson DeChambeau approche de 100% de remise en forme et de retour à l’entraînement de vitesse | Nouvelles du golf

Bryson DeChambeau admet qu’il y a eu “beaucoup de feux d’artifice” lors de sa troisième manche 67 à l’Open Championship.

Bryson DeChambeau dit qu’il adoptera une approche différente de l’entraînement de vitesse après l’Open alors qu’il cherche à redevenir l’un des meilleurs golfeurs du monde.

DeChambeau, l’un des frappeurs les plus longs du sport, a lutté contre des blessures au poignet et à la hanche au cours de la première moitié de l’année et a subi une intervention chirurgicale à la main gauche après avoir raté le Masters en avril.

Le huit fois vainqueur du PGA Tour a sauté le championnat PGA et a eu du mal lors de ses deux prochains départs avant de passer à la LIV Golf Invitational Series plus tôt ce mois-ci, où il a enregistré son premier top 10 lors de ses débuts à Portland.

Bryson DeChambeau a frappé un coup de départ capricieux sur le trou de la route à St Andrews avant qu'une décision heureuse ne lui permette une ligne de vue dégagée alors qu'il faisait le par après avoir monté et descendu de la route.

S’exprimant sur sa forme physique après un troisième tour de 67 à St Andrews, DeChambeau a déclaré: “Je suis probablement de 97 à 98% maintenant. Il y a de temps en temps où ma main est fatiguée, encore fatiguée. Je vais commencer entraînement de vitesse à nouveau après – au mois d’août, lorsque je n’ai pas de tournois en cours pour moi.

“Je dois entraîner ma main beaucoup plus efficacement. Je ne m’en suis pas occupé du tout quand j’ai commencé mon entraînement de vitesse. C’était tout le noyau et tout, et c’était heureusement assez solide – je n’ai jamais eu un problème avec quoi que ce soit dans mon cœur. Je n’ai tout simplement pas entraîné correctement la main. C’est ce sur quoi je vais me concentrer, en travaillant principalement au fur et à mesure que je commence.

“J’espère que je pourrai recommencer à accélérer et à devenir encore plus constant. Écoutez, je veux être l’un des meilleurs golfeurs au monde, sinon le meilleur, à un moment donné de ma carrière. Je viens de Je dois m’assurer que je frappe droit pendant que je frappe plus loin.”

DeChambeau est passé du PGA Tour pour participer à la série LIV soutenue par l’Arabie saoudite, qui n’offre actuellement pas de points de classement mondial, bien que l’Américain insiste sur le fait qu’il n’est pas trop préoccupé par la possibilité de glisser dans le classement au cours des prochains mois.

Bryson DeChambeau partage ses réflexions sur le test face aux joueurs lors de l'Open de St Andrews

“Je pense qu’avec le temps, tout s’arrangera”, a déclaré DeChambeau. “Je pense que dans une certaine mesure, nous [golf’s tours] trouveront un moyen de coexister et de travailler ensemble pour créer le meilleur divertissement possible pour le monde.

“Quand j’ai gagné quatre fois en 2018, même si je n’étais pas n°1 mondial à ce moment-là, j’avais l’impression que mon jeu était n°1 mondial. Il n’y a pas nécessairement de système de classement qui doit être ‘oh, c’est ce qui fait de vous le numéro 1 mondial ».

“Je pense que les gens savent intrinsèquement qui joue le meilleur golf à ce moment-là. Si c’est l’objectif, c’est très bien aussi pour moi. Mais c’est un peu des deux. Je pense qu’à un moment donné, nous réglerons la situation.”

DeChambeau avait six sous à son troisième tour jusqu’à un double bogey de quatre coups roulés au 16e, l’Américain saluant un “beau” par au 17e après avoir été contraint de jouer hors de la route lors d’une conclusion en montagnes russes à son samedi.

“C’est ce que c’est”, a déclaré DeChambeau. “C’est du golf. C’était définitivement quelques trous aventureux. J’ai pu obtenir quelques pauses chanceuses, en particulier le 17 et faire un beau par de cette route, je l’ai parfaitement frappé. Il a rebondi et roulé magnifiquement. J’étais très chanceux mais certainement heureux de la façon dont j’ai terminé.”

