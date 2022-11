Le 14e Freezin’ for a Reezin annuel à Ottawa débutera vendredi – Shaw Local

WCMY et le panier de provisions communautaire d’Ottawa recueilleront des dons en argent et en denrées non périssables vendredi matin à une époque où le garde-manger a vu une augmentation de près de 50 % du nombre de clients.

La directrice générale d’Ottawa Community Food Basket, Marissa Vicich, a déclaré qu’il était passé de 450 à 500 clients à plus de 750 au cours des derniers mois.

“Nous ne voulons pas mettre un nombre spécifique sur Freezin ‘pour un Reezin mais nous voulons toujours nous surpasser d’année en année”, a déclaré Vicich. “Nous ne mettons pas de chiffre car tout est plus que ce que nous avions hier.”

La directrice générale des ventes de WCMY, Tammy Sondgeroth, a déclaré que les deux dernières années ont rapporté plus de 100 000 $ pour le panier de provisions communautaire d’Ottawa, ce qui est utile à une époque où les dons en argent commencent à faire la plus grande différence.

“Nous sommes en mesure de faire aller l’argent beaucoup plus loin que nous le pouvons en passant par l’épicerie”, a déclaré Vicich. “Grâce à nos relations, banques alimentaires et autres partenariats, nous sommes en mesure de maximiser cet argent.”

Gary Nelson vide les aliments qu’il a donnés lors du Freezin’ 2021 pour un Reezin à l’extérieur de Handy Foods à Ottawa. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Vicich a déclaré que le panier alimentaire peut passer par d’autres connexions pour obtenir des articles à un coût bien inférieur à celui de Walmart, citant des flocons de maïs : une boîte peut se vendre à 3,01 $, mais le garde-manger a pu acheter une caisse de 18 pour 3,06 $.

Cependant, les objets sont toujours collectés et les partenariats qui ont toujours fait partie de l’événement annuel sont toujours là. Les bénévoles seront à l’intérieur de Handy Foods, 604 W. Main St., pour recueillir des dons de nourriture et d’argent, et il y aura une ligne de dons au volant à la station WCMY au 216 W. Lafayette St. à Ottawa. Les dons peuvent également être effectués en ligne sur ottawafoodbasket.org.

Ce bloc, ainsi que le côté ouest de Washington Square, accueillera le Radiothon accompagnant Freezin’ for a Reezin. À partir de 7h30 et jusqu’à 14h, il y aura des interviews en direct, des invités et de nombreuses histoires partagées tout au long de l’émission.

Il y aura un hommage radio à Maggie Frost, animatrice radio et ancienne coordinatrice de Freezin’ for a Reezin.

La nouveauté de cette année sera les élèves de la région qui se produiront sur scène à partir de 9h15, jusqu’à 15h30. Les écoles soutiennent également Freezin’ for a Reezin avec un concours Build-a-Bag, chaque classe collectant de l’argent des dons ou remplir n’importe quoi d’une liste de produits essentiels pour remplir un sac à provisions en papier. Chaque sac en papier a une valeur de 10 $.

“Nous sommes reconnaissants pour chaque dollar reçu ce jour-là, mais ce n’est pas qu’une question d’argent”, a déclaré Sondgeroth. « Il s’agit d’unité communautaire, et cela signifie tellement plus si vous n’en avez jamais fait partie. J’invite tout le monde à venir et à ressentir ce que cet événement incroyable fait pour les gens.

Sondgeroth a déclaré que l’événement ne pourrait avoir lieu sans l’aide de la ville d’Ottawa, du maire Dan Aussem, du service de police d’Ottawa, du service d’incendie et de l’Illinois Valley Labour Management. Elle a déclaré que ces groupes avaient fourni une aide supplémentaire pour préparer vendredi.

“Le maire Dan et moi avons chargé les panneaux pour les afficher dans toute la ville le mercredi avant Thanksgiving”, a déclaré Sondgeroth. « Ottawa est une communauté tellement sincère et authentique.

Le panier alimentaire communautaire d’Ottawa couvre tout le comté de La Salle et dessert plus de 750 familles, et 52 % de ses clients sont des enfants.

WCMY est à la recherche de bénévoles pour collecter des dons et des biens vendredi. Ceux qui souhaitent faire du bénévolat peuvent appeler le bureau de la station de radio au 815-434-6050. Freezin’ for a Reezin est parrainé par 1430 WCMY, Handy Foods, Stevenson Transfer et la ville d’Ottawa.