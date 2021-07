Le 149e Open : Shane Lowry savoure la chance de défendre Claret Jug devant 32 000 fans | Actualités golfiques

5:11



Shane Lowry revient sur sa victoire en 2019 à l’Open et évalue ses espoirs de remporter le concours de cette année au Royal St George’s.

Shane Lowry a enfin la chance de défendre le titre de l’Open cette semaine et, bien qu’il ait un « esprit ouvert » concernant ses attentes, il savoure la perspective de jouer devant une foule impressionnante.

Lowry a conservé le Claret Jug pendant un peu moins de deux ans après sa mémorable victoire à six coups à Royal Portrush en 2019, s’étant vu refuser la possibilité de se défendre lorsque le championnat a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Irlandais est arrivé au Royal St George’s de bonne humeur alors qu’il se prépare à la nouvelle expérience de la défense d’un major, et même s’il n’était pas sûr de la façon dont il gérerait l’occasion, Lowry pense que ses niveaux de performance seront augmentés par l’énergie de l’extérieur des cordes , avec 32 000 spectateurs par jour.

Lowry a hâte de jouer devant de grandes foules à Sandwich

« Je considère 2020 comme une saison, et sans trop m’excuser, je pense que jouer devant des fans le fait pour moi », a déclaré le joueur de 32 ans, qui est satisfait de sa forme cette année après avoir posté quatre tops. -10s lors de ses 10 derniers départs, dont une huitième place à The Players et une égalité pour la quatrième place au PGA Championship.

« Ne pas jouer devant des fans ne le fait pas pour moi, c’est comme ça. Je pense que j’ai eu du mal l’année dernière à sortir du verrouillage. Je jouais très bien. Je n’ai jamais autant joué au golf de ma vie, et puis j’étais vicié quand je suis sorti. Je n’arrivais pas à le faire démarrer.

« Je pense que même de petites choses comme si vous avez du mal à faire une coupe ou si vous êtes au bas du terrain, le fait d’avoir des gens sur le terrain de golf vous stimule un peu. À la fin de le jour, comme je l’ai dit à l’Irish Open il y a quelques semaines, nous sommes en quelque sorte dans le secteur du divertissement lorsque nous sommes là-bas.

« Quand j’ai un tir difficile ou que je suis coincé derrière un arbre ou que j’ai des hauts et des bas difficiles, j’essaie presque de me montrer un peu.

« J’ai l’impression que 2020 a été un peu une annulation pour moi. Évidemment, ma forme est assez décente cette année et j’en suis assez content, mais je ne regarde pas vraiment en arrière sur 2020 avec trop de quoi que ce soit , pour être honnête. C’est en quelque sorte mettre ça derrière moi et passer à autre chose, et heureusement, cette année a été un peu mieux. «

La victoire éclatante de Lowry à Portrush était la sixième de sa carrière, mais il admet que l’expérience de ses précédentes défenses de titre pourrait être insignifiante par rapport à la défense de l’Open.

4:14 Avant sa défense de titre à l’Open, Shane Lowry montre ses talents de jeu court et offre des conseils à ceux qui cherchent à améliorer leur jeu de bunker. Avant sa défense de titre à l’Open, Shane Lowry montre ses talents de jeu court et offre des conseils à ceux qui cherchent à améliorer leur jeu de bunker.

« Évidemment, j’ai déjà défendu des tournois, mais je ne suis jamais venu défendre un tournoi de cette ampleur », a-t-il ajouté. « Tout ce qui m’arrive cette semaine est un peu nouveau. Mais en fin de compte, ce n’est qu’un autre tournoi de golf, c’est un autre tournoi majeur.

« Évidemment, il va y avoir une forte pression à certaines étapes, mais vous voulez aller là-bas et faire du mieux que vous pouvez. J’ai beaucoup plus en tête, beaucoup plus à jouer que simplement défendre le trophée. C’est un peu de tout.

« Pour être annoncé sur le premier tee en tant que champion en titre, je serai heureux de retirer ce coup de départ, et si vous avez vu le rough au premier trou, je serai heureux si c’est sur le fairway !

« Je commence cette semaine avec un esprit ouvert. J’ai vraiment hâte à la semaine à venir et j’ai hâte de jouer en Open Championship, car cela nous a manqué l’année dernière. Je J’en ai évidemment quelques-uns dans lesquels jouer au cours des prochaines années, ce qui est plutôt cool, et comme je l’ai dit, j’attends avec impatience toute la semaine. »

Le 149e Open a été touché par un certain nombre de retraits, principalement liés à des problèmes de Covid-19, et les joueurs ont été invités cette semaine à respecter des protocoles stricts de « bulle » avec des réglementations les limitant à pas plus de quatre membres de leur équipe de soutien. rester dans le même logement.

Il leur est également interdit de visiter les magasins, bars et restaurants locaux, mais Lowry est heureux de respecter les règles plutôt que de courir le risque de devoir jouer à huis clos.

« Évidemment, ce n’est pas idéal, mais c’est le monde dans lequel nous vivons en ce moment », a déclaré Lowry. « Ce sont les règles que nous devons respecter. Si vous êtes testé positif, vous ne pouvez pas jouer. C’est pourquoi le R&A a fait un excellent travail et ils font du bon travail cette semaine en essayant de nous éloigner du plus grand nombre. comme ils peuvent.

« Je sais qu’il y aura 32 000 personnes là-bas. Je pense que c’est bien pour le tournoi, mais nous, en tant que joueurs, je suis dans ma propre bulle chez moi et je ne pars pas. Je n’ai pas le droit d’en faire. de ce genre de choses, et je pense que c’est bien.

« Je ne veux pas être ici à jouer devant personne, donc je pense que c’est génial qu’il y ait 32 000 personnes, et j’étais très excité quand j’ai entendu qu’il y aurait autant de monde ici.

« Vous ne savez pas ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, n’est-ce pas? Parce que si vous nous aviez dit l’année dernière que nous serions toujours assis ici, à distance sociale et portant des masques avec une capacité non à 100%, et vivant dans une bulle, tu aurais en quelque sorte ri de quelqu’un! »