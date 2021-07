Le 149e Open : Sergio Garcia a besoin d’une escorte policière pour prendre le départ au Royal St George’s | Actualités golfiques

Sergio Garcia est à quatre de l’avance à l’Open

Sergio Garcia a fait un début encourageant pour le 149e Open, mais seulement après avoir eu besoin de l’aide de dernière minute de la police pour se rendre au Royal St George’s.

Le champion des Masters 2017 a réussi un birdie sur ses deux derniers trous pour afficher un 68 de moins de deux et rester à moins de quatre coups du meneur de jeu Louis Oosthuizen, malgré le fait que sa routine d’avant-ronde ait été perturbée par la circulation dense autour du site de Kent.

Le système à sens unique de Sandwich a causé des kilomètres de files d’attente pour les joueurs, les officiels et les 32 000 fans présents cette semaine lors de la dernière majeure masculine de l’année, l’Espagnol étant reconnaissant à la police de l’avoir aidé à tenir son heure de départ à 10h31. .

« Evidemment très content de l’arrivée », a déclaré Garcia. « Encore plus heureux après le début de la matinée.

« En raison de la circulation épouvantable, même si j’ai quitté la maison avec beaucoup de temps, j’ai eu besoin d’un peu d’aide de deux très gentils policiers anglais sur les vélos pour m’amener ici avec seulement environ 35, 40 minutes pour prendre le départ (temps).

« Habituellement, j’aime être ici environ une heure et demie, une heure et 25. C’est juste, je ne sais pas, nous sommes juste coincés. Nous ne pouvions pas bouger, et heureusement, ils nous ont aidés un peu et nous ont amenés ici J’ai pu faire un entraînement très rapide, un échauffement très rapide, mais ça s’est bien passé parce que j’ai bien joué. »

Le coéquipier de Garcia pour la Ryder Cup 2016, Matt Fitzpatrick, faisait partie des autres joueurs qui ont vu leur voyage vers le parcours affecté, l’Anglais ayant choisi de se rendre au parcours à pied depuis son logement loué plutôt que de risquer de se retrouver coincé dans la circulation.

Matt Fitzpatrick a réussi un birdie sur son dernier trou pour sauver un plus de 71

« Je viens de marcher jusqu’au terrain de golf », a déclaré Fitzpatrick à l’agence de presse PA. « J’ai regardé dehors et je ne voulais prendre aucun risque, alors nous avons simplement marché.

« Je ne l’ai jamais fait auparavant (lors d’un tournoi) mais nous n’avons jamais été assez proches. Ce n’est qu’à 15 minutes de marche, donc ce n’est vraiment rien. Les gens marchaient lentement donc nous dépassions tout le monde et nous sommes arrivés à temps . »

