Le 149e Open : Rory McIlroy a réussi les birdies 14 et 18 pour atteindre un niveau par 70 le premier jour à Sandwich | Actualités golfiques

Dame Laura Davies, Claude Harmon III et Rob Lee reviennent sur les hauts et les bas du premier round 70 de Rory McIlroy à l’Open

Rory McIlroy a insisté sur le fait qu’il dormirait beaucoup mieux après qu’un birdie au dernier ait récupéré un niveau par 70 lors d’une première journée frustrante du 149e Open.

Après avoir ouvert avec un birdie au Royal St George’s, McIlroy avait l’air d’humeur à bannir les souvenirs de son horrible début devant ses fans à domicile au Royal Portrush il y a deux ans, lorsqu’il a tiré son premier coup de départ hors limites et a couru un quadruple bogey huit.

Cela a donné le ton pour un 79, et il a raté la coupe par un malgré avoir rasé 14 tirs sur son score du premier jour lors d’une performance captivante vendredi soir, mais il semblait prêt à éviter d’avoir à se battre durement juste pour faire le week-end avec son départ encourageant à Sandwich.

McIlroy a réussi un birdie 14 et 18 pour revenir au niveau normal

Mais après avoir raté une chance de six pieds pour un birdie au deuxième, les erreurs ont commencé à s’infiltrer et McIlroy a bogey trois trous d’affilée à partir du cinquième avant de stabiliser le navire avec une approche contrôlée du huitième qu’il a converti pour revenir à un. plus de.

Le champion 2014 a encore commis une erreur au 11e, mais deux coups vigoureux avec des fers longs ont créé une opportunité pour l’aigle au 14e et, bien qu’il ait laissé le putt court, il a tapé pour un birdie facile et a terminé la journée sur une bonne note. avec un trois de fermeture.

« Cela ne fait probablement pas une énorme différence à un ou même aussi tôt dans le tournoi, mais mentalement, c’est un peu mieux de faire un birdie le dernier et j’ai hâte de revenir demain », a déclaré McIlroy, dont le jeu -son partenaire Tommy Fleetwood était l’un des cinq Anglais, dont Justin Rose et Danny Willett, à revenir 67.

« Quand nous nous réchauffions, c’était comme une belle brise, mais quand nous sommes sortis, surtout au bord de l’eau, il y avait vraiment du vent. Tout autour, même aujourd’hui, était plutôt bon.

« Après cette petite oscillation sur les neuf premiers, je me suis fixé un petit objectif de revenir à la normale et j’ai pu y parvenir et ça fait du bien. Je dormirai probablement un peu mieux ce soir et je me sentirai un peu mieux en entrant dans le deuxième tour. »

McIlroy était satisfait de sa conduite le premier jour

McIlroy était particulièrement satisfait de sa conduite capricieuse avec le gros bâton aux Opens irlandais et écossais plus tôt ce mois-ci, et sa chirurgie corrective à l’entraînement a été récompensée par deux coups monstres qui ont trouvé les fairways sur les deux premiers trous.

« L’une des choses avec lesquelles j’ai eu du mal au cours des deux dernières semaines était le conducteur et frapper un coup de départ comme ça le premier, 350 ou autre, au milieu, puis bourrer un coin près était le début parfait », a-t-il ajouté. .

« J’ai conduit le ballon bien mieux que je ne l’ai fait au cours des deux dernières semaines. »