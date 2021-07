Le 149e Open : Richard Bland lance le concours après deux ans d’attente au Royal St George’s | Actualités golfiques

1:09



Après une attente de 725 jours, le 149e Open est enfin lancé, avec l’Anglais Richard Bland frappant le premier coup au Royal St George’s.

Après une attente de 725 jours, le 149e Open est enfin lancé, avec l’Anglais Richard Bland frappant le premier coup au Royal St George’s.

Après une attente de 725 jours, le 149e Open est enfin en cours, avec l’Anglais Richard Bland frappant le coup d’ouverture au Royal St George’s.

L’Anglais a été honoré par le R&A en reconnaissance de sa saison remarquable sur l’European Tour, où il a enregistré une première victoire tant attendue – à la 478e fois – au Betfred British Masters et depuis s’est hissé dans le top 100 mondial. .

Bland a décrit l’opportunité de lancer la dernière majeure masculine de l’année comme un « véritable honneur » et quelque chose dont il « se souviendra pour le reste de sa vie », avec l’homme de 48 ans succédant à Darren Clarke, Sandy Lyle, Mark O’Meara et Colin Montgomerie reçoivent le premier coup de départ.

4:43 Ewen Murray fait un voyage dans les archives pour revenir sur certains des scénarios précédents des éditions précédentes de The Open at Royal St George’s. Ewen Murray fait un voyage dans les archives pour revenir sur certains des scénarios précédents des éditions précédentes de The Open at Royal St George’s.

Le n ° 98 mondial faisait partie d’un trio entièrement anglais aux côtés d’Andy Sullivan et de Marcus Armitage, avec une importante équipe rassemblée autour du tee d’ouverture sous un ciel ensoleillé pour l’heure de départ à 6h35.

Un Bland à l’air nerveux a légèrement perdu l’équilibre en frappant son premier coup sur le premier trou de 445 verges, bien qu’il ait été soulagé de voir son effort d’ouverture s’accrocher sur le côté gauche du fairway.

Richard Bland fait sa première apparition à l’Open depuis 2017

Sullivan a raté le fairway et a terminé dans la deuxième coupe, Armitage rejoignant Bland sur l’herbe courte, avant que les trois joueurs ne trouvent la surface de putting avec leurs deuxièmes coups.

Armitage a vu sa tentative de birdie s’arrêter le long du bord de la coupe et Bland a raté de peu la cible de l’intérieur de 12 pieds, tandis que Sullivan a roulé dans ses efforts pour enregistrer le premier birdie du tournoi.

Environ 32 000 fans par jour devraient assister à l’événement de cette semaine sur la côte du Kent, où le champion 2019 Shane Lowry a enfin l’occasion de défendre le Claret Jug après l’annulation du concours l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19.

Regardez The 149th Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports, Sky Sports The Open, avec une multitude de couvertures bonus disponibles via le bouton rouge pendant les quatre tours.