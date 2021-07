Le 149e Open : R&A présente Sustainability Zone après le lancement de la campagne FOREeveryone destinée aux femmes et aux filles | Actualités golfiques

Le R&A a lancé un certain nombre d’initiatives entourant la mise en scène du 149e Open au Royal St George’s cette semaine.

Zone de durabilité introduite

Une gamme de technologies énergétiques et de transport à faible émission de carbone sera utilisée sur le site de Kent et les fans participant au championnat pourront en apprendre davantage dans une nouvelle zone de durabilité qui a été introduite cette année.

Dirigées par The R&A et livrées en partenariat avec Mercedes-Benz, Aggreko et Connected Kerb, des technologies innovantes pour la production d’énergie renouvelable, le stockage de batteries, la mobilité zéro émission et la recharge de véhicules électriques seront présentées aux fans alors qu’ils marchent sur le sentier principal à travers le Sustainability Zone avant d’entrer dans le site.

Installée sur une passerelle de 100 mètres, la zone comprendra une solution d’énergie hybride renouvelable fournie par Aggreko et présentera une nouvelle approche pionnière pour les services énergétiques mobiles et modulaires lors d’événements temporaires.

Le système intègre une centrale solaire avec stockage de batterie et des générateurs alimentés par du biodiesel durable et fournira une énergie propre aux points de recharge Connected Curb de pointe alimentant les véhicules Mercedes-EQ entièrement électriques et à zéro émission.

Sky Zero – l’avenir du sport est zéro carbone net Découvrez comment les fans de sport peuvent nous rejoindre dans le voyage vers #GoZero

Phil Anderton, directeur du développement chez The R&A, a déclaré : « En tant qu’organisateur d’événements majeurs, nous nous engageons à minimiser l’impact environnemental de l’organisation de l’Open et avec nos partenaires, en recherchant continuellement de nouvelles façons d’investir dans des solutions d’énergie et de transport plus propres pour organiser le championnat.

« Nous sommes conscients des défis posés par le changement climatique et ressentons donc une réelle responsabilité de jouer notre rôle dans la réduction des émissions tout en passant à des technologies à faible émission de carbone telles que celles utilisées au Royal St George’s cette année. »

#FOREeveryone vise à encourager davantage de femmes et de filles à jouer au golf

Pendant ce temps, la semaine dernière a vu le lancement de #FOREeveryone, la campagne de participation de The R&A visant à encourager plus de femmes et de filles à jouer au golf en présentant le sport et en fournissant des conseils pratiques sur la façon dont tout le monde peut commencer.

#FOREeveryone souligne les nombreux avantages de jouer au golf, y compris les opportunités d’améliorer la santé physique et mentale, de passer du temps avec des amis et la famille, ou le simple frisson de la compétition, tout en remettant en question les idées fausses que les non-golfeurs ont sur le sport.

Les joueurs potentiels peuvent désormais visiter le site Web FOREeveryone pour recevoir des conseils pratiques sur la façon de commencer, ainsi que pour entendre des golfeuses existantes de Grande-Bretagne et d’Irlande expliquer les raisons pour lesquelles elles jouent et pourquoi d’autres devraient essayer.

Le R&A travaille en partenariat avec England Golf, Golf Ireland, Scottish Golf, Wales Golf et la PGA pour encourager les nouveaux golfeurs et les accueillir sur des sites à travers la Grande-Bretagne et l’Irlande alors qu’ils commencent à jouer localement.

Anderton a déclaré: « Le R&A démontre son engagement à créer une plus grande égalité dans le golf et la campagne #FOREeveryone est la prochaine étape dans notre volonté d’impliquer davantage de femmes et de filles à tous les niveaux du sport.

L’Open Live Vivre de

« Le golf a de nombreux avantages prouvés pour la santé qui en font un sport attrayant, en particulier ceux qui découvrent le jeu. Pendant la pandémie, lorsque les gens recherchaient des activités de plein air pouvant être pratiquées en toute sécurité, nous avons constaté un intérêt accru, notamment de la part des femmes et des filles.

« En fait, 25 pour cent des femmes qui ont joué au golf l’année dernière le faisaient pour la première fois, ce qui signifie que c’est maintenant le moment idéal pour s’assurer que cet intérêt est maintenu, afin que les femmes et les filles apprécient le sport pendant de nombreuses années à venir. »

Occasion pour les golfeurs de club

Avant l’Open, 34 golfeurs de club ont vécu l’expérience unique de jouer au Royal St George’s la veille du tournoi lorsqu’ils ont participé à la finale du R&A 9 Hole Challenge samedi.

La finale se disputait sur les premier, deuxième, neuvième, 10e, 11e, 12e, 16e, 17e et 18e trous des célèbres links du Kent.

Félicitations à Matthew Barnes et Chris Houghton de Whittlebury Park qui sont les champions du 9 Hole Challenge 🏆 En savoir plus sur l’incroyable expérience de jouer au Royal St George’s avant l’Open 🏌️‍♂️🏌️‍♀️ https://t.co/PpNVzdkYM0 pic.twitter.com/LlbVkJLEbz – Le R&A (@RandA) 10 juillet 2021

Matthew Barnes et Chris Houghton du Whittlebury Park Golf Club dans le South Northamptonshire ont remporté la compétition Stableford avec un score total net de 38 points, Matthew Elks et Brad Rhodes du Chesterfield Golf Club étant les finalistes.