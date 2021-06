Le 149e Open : R&A annonce le retour de jusqu’à 32 000 fans chaque jour au Royal St George’s | Actualités golfiques

Le Royal St George’s a accueilli l’Open pour la dernière fois en 2011

L’Open admettra jusqu’à 32 000 spectateurs chaque jour de compétition lors du championnat de cette année, ont annoncé les organisateurs.

Il y avait eu une incertitude quant à la capacité de l’événement du mois prochain au Royal St George’s dans le Kent après que le gouvernement britannique a annoncé que les restrictions Covid-19 existantes resteraient en place jusqu’au 19 juillet.

Le tournoi, qui revient au calendrier cette année après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie, se déroule du 15 au 18 juillet.

Il a maintenant été confirmé que l’Open sera inclus dans le «Programme de recherche sur les événements» du gouvernement, qui permettra à un certain nombre d’événements d’avoir lieu avec des capacités supérieures à celles permises par les directives actuelles.

« Nous sommes heureux de pouvoir maintenant poursuivre nos plans pour avoir une participation significative au championnat de cette année », a déclaré Martin Slumbers, directeur général des organisateurs de l’Open R&A.

« Ces fans joueront un rôle énorme dans la création d’une atmosphère très spéciale alors que les meilleurs joueurs du monde s’affronteront pour le Claret Jug et nous sommes impatients de les accueillir au Royal St George’s.

« Je tiens à reconnaître le soutien et la compréhension que nous avons reçus du gouvernement et des autorités de santé publique, des fans, des joueurs, de nos mécènes et partenaires, alors que nous avons traversé ce processus extrêmement difficile. »

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a ajouté: « L’Open Championship revient au Royal St George’s pour la première fois en une décennie et quelle meilleure façon d’accueillir son retour qu’avec plus de 30 000 fans chaque jour qui regardent les meilleurs golfeurs du monde s’affronter pour le célèbre cruche Claret.

« Nous avons toujours dit que nous ferons tout notre possible pour ramener les fans à nos événements culturels et sportifs emblématiques dès que possible et en toute sécurité – et grâce au succès phénoménal de notre déploiement de vaccin et de l’adoption de l’application NHS, nous sommes en mesure de faire un pas de plus grâce à notre programme phare de recherche sur les événements. »