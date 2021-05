Le 149e Open: R&A accueillera cet été un «nombre important» de fans au Royal St George Actualités du golf

Shane Lowry a remporté l’Open au Royal Portrush en 2019

Le R&A est confiant d’accueillir un « nombre important » de fans au 149e Open cet été au Royal St George’s.

Le directeur général de R&A, Martin Slumbers, a publié une déclaration avec une mise à jour sur les préparatifs du concours de cette année en juillet, après l’annulation de l’événement en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Une décision finale sur le nombre de fans autorisés sur le site du 11 au 18 juillet n’a pas encore été décidée, les décisions du gouvernement sur la distanciation sociale, les tests et la certification Covid devant être confirmées avant qu’une limite de présence puisse être annoncée.

Shane Lowry n’a pas encore défendu le titre qu’il a remporté en 2019

Dans un communiqué, Slumbers a déclaré: « Alors que nous attendons avec un optimisme croissant et une prudence constante, un été passionnant de sport au Royaume-Uni, je voudrais vous mettre à jour sur notre planification pour le 149e Open au Royal St George’s du 11 au 18 juillet 2021.

« La situation avec la pandémie de Covid-19 continue de s’améliorer au Royaume-Uni et le déploiement rapide du programme de vaccination nous donne une confiance croissante que nous serons en mesure d’accueillir un nombre important de fans au championnat dans le cadre d’une capacité réduite. maquette.

«La pandémie n’a certainement pas disparu, cependant, et continue d’entraîner un coût humain terrible dans certaines régions du monde. Nos pensées et nos meilleurs voeux continuent d’être avec tous ceux qui sont touchés.

Martin Slumbers, directeur général du R&A espère qu’un « nombre important » de fans seront présents au Royal St George’s

«Nous travaillons d’arrache-pied avec le gouvernement, les autorités de santé publique et nos conseillers en santé et sécurité pour nous assurer que nous nous conformons pleinement à toutes les directives émergentes. Notre priorité absolue est de nous assurer que nous pouvons organiser l’Open en toute sécurité pour toutes les parties concernées.

«Je voudrais être en mesure de donner plus de clarté sur nos plans à ce stade, mais nous reconnaissons qu’un certain nombre de décisions importantes doivent encore être prises par le gouvernement, sur des questions telles que la distanciation sociale, les tests et la certification Covid, qui auront une influence significative sur le niveau potentiel de participation au championnat.

Le meilleur de l’Open Zone 2018 Vivre de

«En attendant, nous envoyons un e-mail à nos détenteurs de billets et à nos acheteurs d’hospitalité avec plus d’informations sur leurs billets. Nous contactons les détenteurs de billets internationaux pour les aider avec des options de remboursement s’ils ne peuvent pas voyager en raison de restrictions de voyage internationales.

« Je reconnais pleinement les défis que l’attente de nouvelles directives pose à nos fans, joueurs, bénévoles et officiels et je suis conscient qu’il est difficile pour les gens de confirmer leurs plans pour l’instant. Je m’excuse pour tout inconvénient que cela cause et je vous remercie pour votre patience et compréhension pendant que nous travaillons tout au long du processus et répondons aux directives du gouvernement au fur et à mesure qu’elles émergent. Nous fournirons d’autres mises à jour dans les semaines à venir.

« Notre objectif final reste d’organiser un fantastique Open au Royal St George’s et de donner à nos fans et à nos joueurs quelque chose de vraiment ravis cet été. Cela fait trop longtemps que nous n’avons pas pu voir les meilleurs golfeurs masculins du monde concourir sur l’un des nos plus grands parcours de liens et je suis sûr que vous attendez avec impatience que moi ce qui sera une occasion sportive vraiment mémorable. «