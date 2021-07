Le 149e Open : Qui n’a pas encore qualifié pour le tournoi majeur de la semaine prochaine au Royal St George’s ? | Actualités golfiques

1:38



Avant le 149e Open, l’équipe Sky Sports se prépare à la finale masculine de l’année et évalue certains des candidats possibles.

Le peloton est presque prêt pour le dernier tournoi masculin de l’année, laissant de nombreux joueurs se battre pour s’assurer l’une des cinq places restantes disponibles pour l’Open.

Cette semaine offre une dernière opportunité aux joueurs de réserver une invitation de dernière minute au Royal St George’s, avec d’anciens champions majeurs et vainqueurs de la Ryder Cup parmi ceux en action cette semaine sans que leur place majeure ne soit finalisée.

Trois places de qualification seront disponibles pour les trois meilleurs joueurs de l’abrdn Scottish Open qui ne sont pas déjà exemptés, avec une place supplémentaire à gagner à la fois au John Deere Classic du PGA Tour et au Challenge Tour du Vaudreuil Golf Challenge.

Shane Lowry, vainqueur de l’Open en 2019, aura enfin l’opportunité de défendre son Claret Jug

Plusieurs joueurs se sont déjà retirés du concours de cette année en raison de restrictions de voyage ou pour donner la priorité aux Jeux Olympiques, la liste des remplaçants continuant de changer, mais voici un aperçu qui n’est actuellement pas à l’Open dans l’état actuel des choses (au 7 juillet)…

Ancien n°1 mondial Martin Kaymer est le joueur le mieux classé en action au Renaissance Club actuellement pas garanti une place pour l’Open, tandis que quatre fois vainqueur de l’European Tour Andy Sullivan – qui a figuré dans The Open chaque année depuis 2015 – n’est pas non plus encore sur le terrain.

Martin Kaymer a terminé à égalité 12e lors de la dernière édition de l’Open au Royal St George’s en 2011

La paire est actuellement deuxième et troisième sur la liste de réserve, actuellement basée sur le classement mondial officiel du golf le 5 juillet, avec la France Antoine Rozner en quatrième et toujours pas dans le champ ouvert malgré sa victoire au Qatar Masters plus tôt dans l’année.

John Catlin et Jonathan Caldwell, vainqueurs de l’European Tour cette saison, ne se sont pas encore qualifiés, avec Sam Horsfield et Rasmus Hojgaard – les deux vainqueurs à deux reprises lors de la campagne Race to Dubai de l’année dernière – parmi les autres candidats à une invitation majeure.

Championne des Internationaux des États-Unis 2010 Graeme McDowell cherche à éviter de rater l’Open pour la troisième fois en quatre éditions, avec Nicolas Colsaerts, Jamie Donaldson, Ross Fisher, Thorbjorn Olesen et Thomas Pieters parmi les autres anciens joueurs de la Ryder Cup non plus à l’Open dans l’état actuel des choses.

Haotong Li – qui a réussi un 63ème tour final en route vers une troisième place au concours 2017 – et Eddie Pepperell, qui revendiquait une part de sixième l’année suivante, ne sont pas dans le peloton, avec Colline de Calum et Marc Warren parmi le contingent écossais visant à s’emparer d’une couchette majeure tardive.

Eddie Pepperell est sans un top 10 mondial jusqu’à présent en 2021

Sur le PGA Tour, capitaine américain de la Ryder Cup Steve Stricker a choisi de sauter l’US Senior Open pour jouer au TPC Deere Run, où il est trois fois vainqueur, avec seulement 15 joueurs sur le terrain de l’Illinois actuellement éligibles pour l’Open la semaine suivante.

l’Angleterre Tom Lewis doit encore se qualifier pour l’Open, une décennie après avoir occupé la tête du premier tour en tant qu’amateur au Royal St George’s, tandis que l’Irlande Puissance de Seamus cherchera à s’appuyer sur un top 10 au Rocket Mortgage Classic et à faire ses débuts majeurs.

Le gagnant de la semaine dernière Cam Davis est dans le champ de l’Illinois et actuellement la première réserve pour la semaine prochaine, avec Harold Varner III et Troy Merritt parmi les autres impliqués et à la poursuite d’un retour majeur.

Qui obtiendra une invitation tardive à l’Open ? Regardez l’abrdn Scottish Open et John Deere Classic tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports Golf.