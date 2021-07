Le 149e Open : Lucas Herbert et Rikard Karlberg parmi quatre pour obtenir des places pour le Royal St George’s | Actualités golfiques

0:43



Rikard Karlberg a participé à un birdie du dernier trou au Dubai Duty Free Irish Open, avec une troisième place suffisante pour se qualifier pour l’Open

Rikard Karlberg a réalisé une finition spectaculaire au Dubai Duty Free Irish Open pour obtenir une invitation de dernière minute au 149e Open plus tard ce mois-ci.

Le Suédois, qui est arrivé à Mount Juliet Estate sans un top 10 mondial en deux ans et ayant raté la coupe lors de huit de ses départs précédents, a reculé les années pour produire son meilleur résultat sur le circuit européen en cinq ans.

Karlberg a suivi les birdies aux 15e et 17e en faisant un chip-in improbable depuis le green final pour ramasser un autre coup, avec un score de 67 de moins de cinq suffisant pour dépasser le n ° 611 mondial à la deuxième place et lui valoir l’une des trois places qualificatives. disponible lors de l’événement.

Herbert tient bon pour la victoire irlandaise Reportage et faits saillants d’une finale palpitante au Dubai Duty Free Irish Open.

Lucas Herbert a remporté une victoire à trois coups pour remporter son deuxième titre sur le circuit européen et gagner également sa place au Royal St George’s, Johannes Veerman remportant l’autre place – attribuée aux trois meilleurs golfeurs non encore exemptés – pour sa troisième place.

La seule précédente apparition d’Herbert à l’Open a eu lieu en 2018 à Carnoustie, où il a terminé à égalité au 51e rang alors que Francesco Molinari a remporté un premier titre majeur, tandis que Veerman fera sa première apparition lors de la dernière majeure masculine de l’année.

« C’est génial de jouer un Open Championship », a déclaré Herbert. « Certains des meilleurs sites au monde et ils vous testent tellement stratégiquement. Je n’ai jamais joué sur le parcours auparavant. Il y a toujours un grand buzz autour de l’Open. Tout le monde le soutient au Royaume-Uni et en Irlande. Je suis ravi de obtenir ce début. «

Le Kaskáda Golf Challenge du Challenge Tour en République tchèque a également offert une place en Open au meilleur golfeur qui n’était pas encore exempté, l’Allemand Marcel Schneider prenant cette place après avoir enregistré une victoire en un coup.

Marcel Schneider a réussi un birdie sur les trois derniers trous pour s’assurer une victoire d’un coup au Kaskáda Golf Challenge

« J’ai entendu parler de l’Open spot vendredi pendant le tour, je n’y avais pas pensé avant », a déclaré Schneider. « C’est encore plus superbe maintenant. Cela signifie beaucoup. Je n’ai jamais eu la chance d’y jouer auparavant et je vais certainement l’apprécier et je l’attends déjà avec impatience. »

Trois joueurs coréens sauteront l’Open

Le Coréen Joohyung Kim s’est retiré de l’Open Championship en raison d' »exigences de voyage international », selon les organisateurs du tournoi.

La place de Kim sur le terrain au Royal St George’s sera occupée par le Sud-Africain Daniel van Tonder, le n ° 113 mondial étant le troisième Coréen à se retirer de la dernière majeure masculine de l’année.

Sungjae Im et Si Woo Kim se sont retirés pour se concentrer sur la préparation des Jeux Olympiques, la compétition masculine ayant lieu du 29 juillet au 1er août – quinze jours après l’Open.

Sungjae Im s’est retiré de l’Open pour se concentrer sur la préparation des Jeux Olympiques

Le R&A a récemment informé les joueurs que le championnat « fonctionnera sous une surveillance stricte du gouvernement », avec des directives interdisant aux joueurs d’aller dans les bars, restaurants et supermarchés pendant la semaine du tournoi.

Qui d’autre s’est qualifié cette semaine ?

Le R&A a annoncé jeudi que les 12 meilleurs joueurs du classement mondial, au 30 juin, non déjà exemptés, seraient également invités à jouer dans le Kent.

Bubba Watson salue la foule après avoir coulé un putt sur le premier green lors du troisième tour du tournoi de golf Travelers Championship au TPC River Highlands, le samedi 26 juin 2021, à Cromwell, Connecticut (AP Photo/John Minchillo)

Bubba Watson, double champion du Masters, faisait partie de la douzaine à avoir obtenu leur place, avec Kevin Streelman, Russell Henley, Carlos Ortiz, Charley Hoffman. Brendon Todd, MacKenzie Hughes, KH Lee, Chris Kirk, Talor Gooch, Lanto Griffin le Cameron Tringale les autres qualifiés.

Le gagnant du concours de cette année recevra plus de 2 millions de dollars en prix pour la première fois dans l’histoire du championnat, le champion de golf de l’année gagnant 2 070 000 $ et le montant total des prix fixé à 11 500 000 $.

