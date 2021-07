Le 149e Open: Louis Oosthuizen s’accroche à une avance d’un coup alors que Jordan Spieth commet des erreurs tardives lors de la troisième journée | Actualités golfiques

4:15



Rob Lee revient sur le meilleur de l’action du troisième tour du 149e Open au Royal St George’s de Sandwich.

Louis Oosthuizen prendra une avance d’un coup dans le dernier tour du 149e Open alors que Jordan Spieth a subi une fin décevante au troisième jour au Royal St George’s.

Oosthuizen a surmonté un bégaiement à mi-parcours pour tirer un 69 honorable alors que le superbe score des deux jours précédents a été contré par une configuration de parcours difficile pour le troisième tour dans certaines des conditions les plus bénignes de tout Open de mémoire récente.

Ayant dormi sur une avance de deux coups pendant la nuit après être devenu le premier joueur de l’histoire de l’Open à tirer 129 sur les 36 premiers trous, Oosthuizen a fait juste assez pour conserver sa position en tête du classement devant le débutant Collin Morikawa.

Spieth était à quatre de moins pour la journée après 11 trous et partageait la tête avec Oosthuizen et Morikawa avec trois trous restants, mais le champion 2017 a raté le 17e et a raté un court putt pour le par sur le dernier pour perdre trois coups du rythme.

Jordan Spieth était à égalité en tête jusqu’à ce qu’il fasse un bogey 17 et 18

L’avance d’Oosthuizen pendant la nuit est restée intacte alors qu’il parcourait les six premiers trous, Morikawa perdant quatre derrière avec des bogeys aux deuxième et cinquième, laissant Spieth appliquer la pression des neuf premiers sur le Sud-Africain.

Spieth a réussi un birdie sur quatre des sept premiers trous pour fermer à un tir d’Oosthuizen, qui a répondu avec son premier birdie de la journée au septième avant d’en ajouter un autre au neuvième instant avant que l’Américain ne convertisse une excellente approche du 10e pour atteindre 12 en dessous de.

Mais Spieth et Oosthuizen ont tous deux laissé tomber des tirs après des approches errantes du 11e, et le champion 2017 a brouillé un précieux par à 12 après que son entaille de la gauche rugueuse ait délimité l’arrière du green.

1:50 Louis Oosthuizen réfléchit au maintien de la tête à l’Open avec un 69 au troisième tour, et évalue ses espoirs de soulever le Claret Jug pour la deuxième fois Louis Oosthuizen réfléchit au maintien de la tête à l’Open avec un 69 au troisième tour, et évalue ses espoirs de soulever le Claret Jug pour la deuxième fois

Spieth s’est ensuite retrouvé en tête lorsque Oosthuizen a laissé tomber un autre tir à la 13e, où Morikawa a réussi un birdie et en a ajouté une autre à la longue 14e pour créer une égalité à trois au sommet du classement.

Oosthuizen n’a pas pu suivre son partenaire de jeu, et il a évité un autre défaut lorsqu’il a gardé son sang-froid sur un six pieds délicat pour le par 15, et le putt réussi l’a inspiré à tirer un fer court de près au 16e.

Le champion 2010 ne s’est pas trompé avec le putt et est revenu à 12 sous juste au moment où Spieth a fait un gâchis du 17e, puis trois puttés de l’intérieur de 15 pieds au dernier, manquant son putt d’à peine deux pieds dans une finition aigre à son 69.

0:51 Jordan Spieth a perdu trois coups de tête à l’Open après avoir raté un putt de deux pieds pour sauver la normale sur le dernier trou de son troisième tour Jordan Spieth a perdu trois coups de tête à l’Open après avoir raté un putt de deux pieds pour sauver la normale sur le dernier trou de son troisième tour

Oosthuizen a bien fait de descendre en deux depuis l’avant du 18e green, et il s’est assuré l’avance absolue lorsque le birdie de 12 pieds de Morikawa au dernier tour à gauche de la cible, le jeune Américain tapant pour compléter un impressionnant 33 vers l’intérieur et un tour de 68.

Il y avait peu d’attention sur Corey Conners après qu’il ait paré tous les trous sur les neuf premiers pour rester coincé sur quatre sous, mais le Canadien a produit une série étincelante de birdies après le virage pour se propulser dans la course pour un premier titre majeur.

Conners a commencé la course vers l’intérieur avec quatre birdies sur cinq trous, et quatre pars de clôture se sont ajoutés à un 68 qui ne lui a laissé que quatre coups de tête avec Scottie Scheffler après que le finaliste du WGC-Match Play n’a fait que son deuxième birdie du au dernier tour pour un 69 avec 15 pars.

2:22 Jon Rahm n’a pas perdu espoir de relever un défi tardif pour une victoire majeure à l’Open après avoir grimpé dans le classement avec un 68 au troisième tour. Jon Rahm n’a pas perdu espoir de relever un défi tardif pour une victoire majeure à l’Open après avoir grimpé dans le classement avec un 68 au troisième tour.

La quête de Jon Rahm pour une deuxième victoire majeure consécutive semblait terminée et saupoudrée lorsque son troisième bogey de la journée au 11e l’a fait tomber à quatre sous et neuf coups derrière Oosthuizen à l’époque.

Mais alors que les leaders commençaient à faiblir, le champion de l’US Open a répondu avec des birdies aux 12e, 14e et 17e alors qu’il arrivait avec un 68 pour clôturer à sept sous, un score qui semblait une perspective peu probable après que l’Espagnol ait ouvert avec un 71. jeudi.

Mackenzie Hughes, qui était à égalité en tête des 54 trous à Torrey Pines le mois dernier avant de trébucher sur un 77 dimanche, est resté dans la course pour le deuxième majeur consécutif alors qu’il a réussi un birdie le dernier pour afficher un 68 pour faire deux Canadiens dans le les six premiers.

Dylan Frittelli a également clôturé avec un trois à 18 ans pour sauver un 70 qui le maintenait à sept sous, avec Cameron Smith (68), Justin Harding (70) et le charismatique allemand Marcel Siem (70) tous dans une part de neuvième place sur six sous par.