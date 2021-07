Le 149e Open : Louis Oosthuizen profite d’un départ « parfait » pour diriger Jordan Spieth au Royal St George’s | Actualités golfiques

Louis Oosthuizen mène l’Open après un premier tour 64

Louis Oosthuizen a savouré un départ « parfait » pour le 149e Open en tirant un 64 pour prendre la tête du premier tour devant Jordan Spieth et Brian Harman au Royal St George’s.

Oosthuizen, déterminé à éviter une septième deuxième place dans un championnat majeur, et son troisième de rang cette année, a réussi six birdies et remis un tableau de bord sans bogey pour donner le rythme le premier jour dans des conditions lumineuses mais venteuses au Sandwich liens.

Spieth, disputant son premier événement depuis l’US Open le mois dernier, a mis les craintes d’une rouille compétitive derrière lui alors qu’il récupérait d’une erreur précoce avec quatre birdies consécutifs, et en a ajouté un de plus dans un solide back-neuf qui s’est ajouté à un 65, un score égalé plus tard par le gaucher Harman.

Le quintette anglais de Justin Rose, Danny Willett, Tommy Fleetwood, Andy Sullivan et Jack Senior a tous fait des départs encourageants alors qu’ils affichaient des 67s, mais ce fut une autre journée d’ouverture frustrante dans un championnat majeur pour Rory McIlroy, qui n’a pas réussi à s’appuyer sur un départ brillant. et a dû travailler dur sur les neuf derniers pour retourner un niveau par 70.

Jordan Spieth a surmonté un départ rouillé pour tirer un 65

Oosthuizen a terminé à deux coups derrière Phil Mickelson au championnat de la PGA et a été sélectionné pour le titre de l’US Open par Jon Rahm à Torrey Pines le mois dernier, mais il a insisté sur le fait que les quasi-accidents étaient une inspiration plutôt qu’un obstacle après s’être mis en lice pendant une seconde. Victoire ouverte.

Le Sud-Africain au swing fluide, sacré Champion Golfeur de l’Année en 2010, a entamé prudemment son 14e Open avec sept normales consécutives avant de casser ce run avec trois birdies d’affilée, et de nouveaux gains à 13, 14 et 16 l’ont emporté. en tête.

« Probablement, dans mon esprit, c’était le tour parfait que j’aurais pu jouer », a déclaré Oosthuizen, dont la tête du club-house n’était pas sérieusement menacée pendant les six heures de jeu restantes le premier jour. « Je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs, et quand j’ai eu de bonnes opportunités pour un birdie, j’ai fait les putts. Donc c’était juste un très bon tour solide. »

1:44 Louis Oosthuizen a refusé de se laisser emporter par son départ rapide au 149e Open, où un premier tour de 64 l’a vu en tête du classement au Royal St George’s. Louis Oosthuizen a refusé de se laisser emporter par son départ rapide au 149e Open, où un premier tour de 64 l’a vu en tête du classement au Royal St George’s.

Et lorsqu’on lui a rappelé ses sept finalistes dans les tournois majeurs depuis sa seule victoire il y a 11 ans, il a transformé cette statistique en une motivation positive pour faire encore mieux cette semaine.

« Cela me donne confiance pour les tournois majeurs sachant que je suis toujours en compétition et que j’ai encore des chances de gagner », a-t-il ajouté. « Une fois que la semaine commence, je dois me débarrasser de cela et me concentrer uniquement sur chaque tour et chaque tir. Mais cela me met définitivement dans un meilleur état d’esprit pour la semaine.

« J’ai appris au cours de mes années à jouer dans des championnats majeurs que la patience est la clé, et même si vous faites des bogeys, vous savez que beaucoup de gens vont faire des bogeys. J’étais juste très patient, essayant juste de frapper mes coups et je n’ai pas vraiment touché quelque chose d’assez près pour faire des birdies ces premiers trous.

Le 149e Open : le premier jour Revivez les moments clés du premier tour au Royal St George’s

« Et puis tout d’un coup, j’ai fait deux bons putts sur huit et neuf et j’ai lancé le bal. C’est arrivé rapidement, mais vous devez toujours vous mettre dans ces positions, et j’ai vraiment ressenti les 10, 11 derniers trous que je me suis donnés beaucoup d’opportunités. »

Spieth a défié son manque de tournoi de golf ces dernières semaines pour conserver brièvement la tête du club-house sur cinq sous jusqu’à ce qu’il soit dépassé moins d’une heure plus tard par Oosthuizen, qui a confortablement devancé ses partenaires de jeu Rahm (71 ans) et le champion en titre Shane Lowry, également un de plus pour le journée.

« Le chemin sur lequel je suis et où j’ai été auparavant dans le jeu, je me sens vraiment bien dans mes chances d’aller de l’avant, aussi bonnes qu’elles l’ont été historiquement », a déclaré le renaissant Spieth, qui était dangereusement sur le point de perdre sur le top 100 mondial début février.

1:35 L’ancien champion de l’Open Jordan Spieth réfléchit à un démarrage rapide du concours de cette année avec un premier tour de 65 au Royal St George’s. L’ancien champion de l’Open Jordan Spieth réfléchit à un démarrage rapide du concours de cette année avec un premier tour de 65 au Royal St George’s.

« Pour autant que je sois surpris ou non, je suppose que j’ai l’impression d’avoir suivi la bonne tendance et que j’ai certainement déjà eu une chance cette année à Augusta. J’ai commis des erreurs au premier et au deuxième tour que je n’aurais pas dû commettre. J’aurais très bien pu gagner ce tournoi de golf cette année.

« J’aime où j’en suis. Encore une fois, j’ai l’impression de bien progresser, mais j’ai vraiment pris quelques pas en arrière le week-end à Colonial à travers l’US Open, et je sais ce que c’était maintenant et j’ai essayé de faire du bon travailler au cours des dernières semaines pour revenir sur le même et même le transmettre d’où je progressais déjà. »

Harman a couru à quatre sous après seulement cinq trous et a ajouté un cinquième birdie au huitième, bien qu’il ait trouvé la situation plus difficile après le virage et qu’il ait eu besoin d’un septième birdie du tour au dernier pour égaler le score de Spieth, qui était dans le groupe devant Bryson DeChambeau et Branden Grace.

Bryson DeChambeau a bouleversé ses sponsors avec des commentaires sur son chauffeur

DeChambeau s’est attiré la colère de ses sponsors de club en déclarant « mon pilote est nul » après avoir touché seulement quatre des 14 fairways dans ses 71, ce qui l’a laissé en dehors du top 70 lors d’une journée d’excellents scores sur un parcours délibérément rendu plus doux par le R&A.

Dustin Johnson, qui a récupéré le classement mondial n ° 1 de Rahm lundi malgré son congé la semaine dernière, a ouvert avec un solide 70 avec Viktor Hovland, Paul Casey, le champion 2018 Francesco Molinari et Sergio Garcia, qui avait besoin d’une escorte policière pour l’amener à le lieu à temps car la circulation dense a causé des problèmes sur de nombreux itinéraires.

Rory McIlroy a ouvert avec un 70 erratique

McIlroy avait l’air d’humeur à divertir les galeries de pare-chocs lorsqu’il a réussi un oiselet le premier et a créé une autre chance de six pieds après une énorme descente dans le second, bien que manquer le putt ait semblé nuire à sa confiance alors qu’il a ensuite bogey trois dans un rang à partir du cinquième.

Un birdie à huit a été compensé par une autre erreur au 11 alors qu’il est revenu à deux, mais il a creusé profondément le tronçon et a réussi un birdie à 14 avant de clôturer avec un joli trois au dernier pour revenir au niveau du tournoi.