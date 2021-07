Le 149e Open : Louis Oosthuizen établit un nouveau record de 129 buts après 65 au deuxième tour | Actualités golfiques

Louis Oosthuizen a battu le record de score de l’Open avec son score à mi-chemin de 129

Louis Oosthuizen a relevé le défi du débutant Collin Morikawa avec une performance record qui a valu au Sud-Africain une avance de deux coups à mi-parcours du 149e Open.

Morikawa aurait nourri de grands espoirs de se diriger vers le week-end au Royal St George’s en tête du classement après avoir défié son manque d’expérience en Open pour tirer un 64 de sept birdies pour fixer l’objectif du club-house à neuf sous la normale.

Le champion de la PGA de l’année dernière avait trois coups d’avance sur le terrain lorsqu’il a signé sa carte, mais Oosthuizen a prospéré lors de la séance de l’après-midi sous un ciel bleu clair et avec peu de vent à affronter, ajoutant un 65 à son premier 64 pour devenir le premier joueur de Ouvrez l’histoire pour tirer 129 au cours des deux premiers tours.

Les 67 de Jordan Spieth l’ont laissé à trois points du leader après 36 trous, tandis que le numéro 1 mondial Dustin Johnson a ajouté à la surabondance de scores sous-70 parmi les derniers partants, un birdie au dernier plafonnant un 65 qui l’a ramené à sept sous.

Oosthuizen a ajouté un 65 à son premier 64 pour revendiquer une avance de deux coups

Le favori d’avant-tournoi, Jon Rahm, est entré en lice avec un vainqueur majeur de 64 et quatre fois, Brooks Koepka est également à portée de main du leader, mais Rory McIlroy et Bryson DeChambeau ont respectivement 11 et 12 coups de retard, car les deux ont dû se démener pour faire la coupe.

Oosthuizen menait d’un coup pendant la nuit, mais s’est retrouvé à trois derrière alors qu’il se dirigeait vers le premier tee, et il a fait des incursions instantanées dans l’avance de Morikawa lorsqu’il a réussi un birdie le premier avant de suivre une série régulière de pars avec un bon quatre au long septième.

Un birdie au 12e l’a non seulement attiré au niveau du jeune Américain, mais il a également déclenché une impressionnante montée en flèche de trois trous alors qu’il ramassait un autre coup à 13 avant de faire un trou de l’extérieur de 20 pieds pour l’aigle au suivant, complétant sa transition de trois derrière à trois devant avec quatre trous à jouer.

Nick Dougherty et Andrew Coltart passent en revue le deuxième tour de Collin Morikawa au 149e Open, où il a menacé plusieurs records sur son chemin vers un six-moins de 64 ans

À six sous pour la journée, Oosthuizen avait besoin d’un birdie de plus pour égaler le record du parcours de 63, mais trouver le bunker profond au 16e a conduit à son premier tir abandonné du championnat, et il a bien fait d’en éviter un autre à 17 avant un rocher -un par solide au dernier a assuré sa place dans l’histoire en tant que premier joueur à briser 130 à mi-chemin d’un Open.

« Avoir n’importe quel record à l’Open, ou une partie de n’importe quel record à l’Open, est toujours très spécial », a déclaré Oosthuizen, six fois finaliste des tournois majeurs, dont deux cette année. « Je pense que j’ai très bien joué ces deux derniers jours. J’ai probablement joué un peu mieux hier dans les conditions dans lesquelles nous jouions.

« Aujourd’hui, nous avons eu beaucoup de chance au cours des neuf derniers trous. Il faisait aussi beau que possible en jouant sur ce terrain de golf. Nous en avons tous profité. Je pense que dans notre trois balles, nous avions une 64 et deux 65, que l’on ne voit pas vraiment autour d’un parcours de golf links. »

L’incroyable Open As de Jigger Jonathan Thomson a illuminé l’Open le deuxième jour avec un trou en un sensationnel au 16e

Oosthuizen, dont le score de 129 n’était qu’à un point du record majeur de tous les temps de Koepka, est déterminé à garder les pieds sur terre et à éviter de penser à s’enfuir avec le titre comme il l’a fait à St Andrews en 2010, où il a remporté un triomphe à sept coups. .

« Le jeu est bon, mais je sais que c’est un très bon classement », a-t-il ajouté. « Vous essayez de ne pas y penser avant de l’avoir fait. Je me souviens avoir regardé en arrière en 2010, et je sais que j’avais une grosse avance, mais la première fois que j’ai vraiment pensé à gagner, c’était après mon coup de départ le 17.

« Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient mal tourner à St Andrews en arrivant, et beaucoup de choses peuvent arriver ici. Je ne pense pas que vous vouliez trop y penser sur un parcours de liens jusqu’à ce que vous arriviez à ce 18 vert, et j’espère que vous avez une piste. »

Jordan Spieth a été déçu par les opportunités manquées lors d'un deuxième tour 67 à l'Open, laissant le triple champion majeur à trois reprises.

Le premier tournoi de Morikawa sur le sol européen à l’Open d’Écosse la semaine dernière lui a fourni des commentaires critiques sur la façon de gérer son chemin autour d’un parcours de liens, et un changement de configuration d’équipement a récolté d’énormes récompenses alors qu’il courait à 10 sous avec son septième birdie de le tour au 14.

Mais il était l’un des nombreux joueurs qui n’ont pas réussi à égaler le record du parcours après avoir raté de six pieds pour laisser tomber un tir au 15e et se contenter d’un 64 qui l’avait trois devant Daniel van Tonder, Emiliano Grillo et Marcel Siem alors que la vague de l’après-midi se dirigeait vers le départ.

Johnson a racheté une erreur précoce avec trois birdies sur quatre trous dans la moitié extérieure, et il en a ramassé trois de suite à partir du 12e avant de riposter d’un autre bogey à 15 avec un trois au dernier pour revenir à sept sous peu après Oosthuizen’s son compatriote Dylan Frittelli avait signé un 67 pour terminer la journée à quatre.

Scottie Scheffler est également à sept points après que le finaliste du WGC Match Play ait sauvé le par de 12 pieds au dernier pour atteindre un 66, tandis que la star de la Ryder Cup 2016 Andy Sullivan a remis un deuxième 67 consécutif pour s’installer en tant que leader anglais devant Paul Casey. .

Koepka a réussi un birdie sur les trois derniers trous pour obtenir un 66 et passer à cinq sous, avec Rahm répondant à son premier jour décevant 71 avec six birdies dans un 64 sans bogey, et il sera confiant de faire une brèche significative dans l’avantage d’Oosthuizen sur Samedi après avoir propulsé le Sud-Africain au titre de l’US Open le mois dernier.

Rory McIlroy réfléchit à la publication d'un birdie au dernier trou et d'un niveau par 70 pour la deuxième journée consécutive, et donne son verdict sur le fait de jouer à nouveau devant de grandes foules

Le coup du jour appartenait sans aucun doute à Jonathan Thomson, qui flirtait avec la coupe jusqu’à ce qu’il réalise un spectaculaire trou en un au 16e, et un birdie à 17 ans a levé le géant de 6 pieds 9 pouces à deux sous ses compatriotes anglais Matt Wallace, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Lee Westwood et Jack Senior.

Mais les chances de McIlroy de mettre fin à sa sécheresse majeure semblent minces après avoir été contraint de faire appel à son courage mental pour se remettre d’un départ bogey-bogey, ayant besoin d’un deuxième birdie de la semaine au dernier pour tirer 70 et rester au niveau normal et un devant de DeChambeau, dont les distractions hors parcours font plus de gros titres que son golf sur la côte du Kent.