Le 149e Open : Louis Oosthuizen et Jon Rahm remettent en question les positions des épingles pour le troisième tour | Actualités golfiques

Louis Oosthuizen réfléchit au maintien de la tête à l’Open avec un 69 au troisième tour, et évalue ses espoirs de soulever le Claret Jug pour la deuxième fois

Louis Oosthuizen a suggéré que certaines des positions d’épingle pour le troisième tour de l’Open étaient « très discutables » après s’être accroché à son avance au Royal St George’s.

Oosthuizen a établi un nouveau record de l’Open avec son total à mi-parcours de 129, 11 sous la normale, après les rondes de 64 et 65, et une autre journée de faibles scores était en perspective avec un ciel bleu clair et une précieuse petite brise tout au long du match de samedi.

Mais le R&A a assuré que les scores ne deviendraient pas incontrôlables en introduisant une série d’épingles beaucoup plus dures pour le troisième tour, Jon Rahm décrivant les placements comme « certains des emplacements d’épingles les plus difficiles, collectivement, que j’ai jamais vus ».

Oosthuizen s’est battu pour conserver son avance

Rory McIlroy avait précédemment qualifié quelques-uns des emplacements des trous de « diaboliques », bien que le champion en titre Shane Lowry ait insisté sur le fait que la configuration était difficile, mais parfaitement juste et compréhensible compte tenu des conditions bénignes.

Oosthuizen a répondu à une charge importante de Jordan Spieth pour passer à 13 sous après des birdies aux septième et neuvième, et il s’attendait à améliorer son score jusqu’à ce qu’il soit renversé par quelques « mauvaises oscillations » qui lui ont coûté des tirs à 11 et 13.

Le Sud-Africain, désespéré de ne pas décrocher une troisième deuxième place consécutive dans un championnat majeur, s’est retrouvé à trois avec Spieth et son partenaire de jeu Collin Morikawa avec trois trous à jouer, mais Oosthuizen a regagné la première place avec un birdie de bienvenue au court 16e.

2:04 Rory McIlroy revient sur un troisième tour 69 mouvementé à l’Open et donne son verdict sur la configuration du parcours R&A au Royal St George’s Rory McIlroy revient sur un troisième tour 69 mouvementé à l’Open et donne son verdict sur la configuration du parcours R&A au Royal St George’s

Il a paré pour un 69 pour rester un devant Morikawa, Spieth glissant trois derrière avec des bogeys sur les deux derniers trous, et Oosthuizen a ensuite laissé entendre que le R&A avait peut-être été un peu trop dur avec la configuration.

« Je pense que le R&A n’était pas satisfait du faible score, alors ils ont mis des épingles là-bas qui étaient très discutables », a-t-il déclaré. « C’était difficile, alors j’étais content d’avoir pu tenir le coup.

« J’avais 13 ans en dessous à un stade, et avec un bon retour de neuf, j’aurais pu aller à 14 ou 15. Mais il y avait quelques épingles très difficiles que vous ne pouviez pas vraiment viser du tout. Vous deviez toujours faire ces 20 pieds pour birdie.

2:22 Jon Rahm n’a pas perdu espoir de relever un défi tardif pour une victoire majeure à l’Open après avoir grimpé dans le classement avec un 68 au troisième tour. Jon Rahm n’a pas perdu espoir de relever un défi tardif pour une victoire majeure à l’Open après avoir grimpé dans le classement avec un 68 au troisième tour.

« J’ai fait quelques mauvais swings là-bas au milieu du tour et je me suis mis dans des positions inconfortables et j’ai fini par faire deux bogeys. J’avais un fer à quatre en 14 et j’ai fait un swing horrible, j’ai fini par faire un par.

« J’ai eu beaucoup d’occasions d’aller mieux deux ou trois, mais c’est ce que ce terrain de golf peut vous faire. »

Rahm avait déjà tiré un 68 qui le verrait terminer la journée avec cinq retards sur sept sous la normale, et c’était un score dont il était initialement mécontent jusqu’à ce qu’il prenne en compte la difficulté des positions des quilles.

« En raison des conditions météorologiques, il est facile de penser que cela aurait pu être un peu mieux », a déclaré le champion de l’US Open. « Mais les emplacements des épingles n’étaient pas une blague. Je ne sais pas si vous pourriez l’apprécier à la télévision, mais ce sont quelques-uns des emplacements d’épingles les plus difficiles, collectivement, que j’ai jamais vus.

« Sur un parcours de golf qui n’est pas le plus facile, cela peut devenir délicat. Vous pouvez frapper les bons coups et vous donner des chances, mais même en frappant les bons coups, vous pouvez réaliser des putts funky avec des pauses difficiles et des vitesses difficiles, n’est-ce pas ?

« Donc, les scores le montrent, et deux sous c’est bien mieux que je ne le pensais pendant un moment. »