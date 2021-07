Le 149e Open : les joueurs « risquent » d’être disqualifiés s’ils enfreignent les protocoles Covid-19 à Sandwich | Actualités golfiques

Le directeur général de R&A, Martin Slumbers, n’a pas confirmé que les joueurs seraient disqualifiés du 149e Open pour avoir enfreint les protocoles stricts de Covid-19 cette semaine.

Les 156 joueurs sur le terrain doivent respecter les réglementations conformément aux directives du gouvernement britannique et ont été invités à éviter de quitter leur logement pour visiter des magasins, des bars ou des restaurants pendant le championnat au Royal St George’s.

L’European Tour a imposé une « bulle » stricte pour chaque tournoi depuis la reprise de leur programme après la fermeture du coronavirus l’année dernière, mais de nombreuses stars du PGA Tour ont leur première expérience des restrictions rigides – qui empêchent également les joueurs de partager des maisons louées.

Les joueurs de l’European Tour sont immédiatement disqualifiés pour avoir enfreint les protocoles une fois entrés dans la bulle du tournoi, mais Slumbers n’a pas dit que la même chose s’appliquerait cette semaine, insistant sur le fait que toutes les circonstances atténuantes seraient prises en considération.

Interrogé sur les mesures que le R&A prendrait contre un joueur transgressant les restrictions, Slumbers a déclaré: « Je pense qu’il risquerait d’être disqualifié, oui. J’ai appris, en tant qu’arbitre et règles, que vous voulez comprendre les circonstances, mais je ne pense pas que ce sera un problème.

« Je pense que les joueurs connaissent les risques. Ils savent ce qui va avoir un impact. Ils sont tous responsables. Ils ne veulent pas mettre leurs coéquipiers en danger. J’aimerais les traiter comme des professionnels à cet égard.

« Nous avons établi des protocoles pour le championnat. Nous avons parlé à tous les joueurs et avons clairement indiqué qu’il s’agissait de les protéger, ainsi que leurs coéquipiers. C’est pour leur donner, à tous les joueurs, la meilleure chance de tous. eux étant ici le dimanche après-midi et capables de jouer.

« Nous devons gérer le contexte de la loi britannique, ce n’est donc pas nous qui créons les règles, c’est la loi britannique, et je m’attends à ce que les joueurs réagissent et traitent cela de manière professionnelle et responsable. Et je dois avouer, tous ceux à qui j’ai parlé l’ont parfaitement compris et se comportent comme ça, alors merci à eux. »

Hideki Matsuyama s’est retiré de l’Open ce week-end

Les champions des maîtres Hideki Matsuyama et Bubba Watson, et le champion de l’Open 2015 Zach Johnson faisaient partie des nombreux retraits avant la finale majeure de l’année, dont la plupart ont été imposés par des problèmes liés à Covid-19.

Slumbers a admis que d’autres incidents pendant le championnat étaient « probablement inévitables », le terrain étant soumis à des procédures de test et de suivi, tandis que la perspective de joueurs testés positifs pour le coronavirus reste une possibilité importante, une probabilité renforcée par les foules attendues de 32 000 par jour.

« Nous avons longuement réfléchi à toutes les procédures dont nous avons besoin pour minimiser les risques à ce sujet », a-t-il ajouté. « La partie la plus urgente est pour les joueurs. Le pire, c’est qu’un joueur soit recherché, car si vous êtes un contact recherché, vous êtes absent pendant 10 jours et en quarantaine et vous ne pouvez pas le tester, donc vous êtes hors du championnat.

« Quand vous allez au cœur de tous les protocoles pour les joueurs, c’est uniquement autour de la recherche des contacts. Pour les spectateurs, c’est différent. Ils sont ici dans le cadre d’un programme de recherche pour le gouvernement, et le gouvernement surveillera tout cela .

« Il y a un ensemble différent de justifications pour les joueurs et pour les spectateurs. Mais je pense qu’il est probablement inévitable que nous ayons des problèmes, et nous comprenons cela, le gouvernement aussi, la santé publique aussi, et nous allons y remédier. Nous devons oublier que nous organisons un événement majeur encore au milieu d’une pandémie mondiale. »

Slumbers est, cependant, plus certain que nous ne verrons pas une répétition de l’incident sur le premier tee de l’Open écossais de la semaine dernière, lorsqu’un spectateur a échappé à la sécurité et a sorti un club du sac de Rory McIlroy alors que lui et Jon Rahm attendaient de commencer leur deuxièmes tours.

« Nous sommes profondément conscients à tout moment de la santé et de la sécurité, en particulier de la sécurité des joueurs, pas plus cette année que les années précédentes », a-t-il déclaré. « Mais nous ne changeons aucune des procédures autour du tee.

« En tant que spectateur, vous ne pouvez pas monter sur le tee. Nous avons suffisamment de maréchaux autour de nos tees pour empêcher cela, y compris un certain nombre de maréchaux de l’armée. »