Le 149e Open : Le jeu tel qu’il devait être joué – Le retour de l’Open Championship | Actualités golfiques

Le 18e green du Royal St George’s avant le 149e Open

Après son annulation l’année dernière, Jim McCabe du PGA Tour se félicite du retour de l’Open Championship au Royal St George’s cette semaine – « le jeu tel qu’il était censé être joué ».

Malgré tous les efforts vaillants et les décisions judicieuses prises pour organiser la plupart des championnats de golf de renom pendant le monde pandémique de 2020, il manquait une pièce massive.

Le championnat ouvert.

Contrairement au Masters, qui a déplacé son tournoi d’avril à novembre ; ou l’US Golf Association, qui a repoussé l’US Open de juin à septembre ; ou la PGA of America, qui a changé sa PGA de mai à août, le R&A a été menotté avec des règles de verrouillage beaucoup plus strictes fixées par le gouvernement britannique. En fin de compte, la seule décision prudente a été d’annuler.

C’était la première fois depuis l’époque de la Seconde Guerre mondiale (1940-45, pour être exact) que nous allions sans championnat ouvert. Et avec tout le respect que je dois au Masters, à l’US Open, à la PGA, au Players Championship et à une foule d’autres tournois, le monde du golf a été moindre pour avoir raté le vénérable Open.

Son histoire est celle vénérée, le respect pour elle universellement répandu.

Non pas que ça ait toujours été comme ça, bien sûr. En fait, étant donné la nature des transports dans les années 30, 40 et 50, les joueurs ne sautaient pas exactement sur des bateaux à vapeur pour naviguer sur le bleu de l’océan. Ben Hogan n’a joué qu’une seule fois à l’Open – une victoire épique, bien sûr.

Byron Nelson a joué en 1937, mais plus jamais jusqu’en 1955, longtemps après s’être pratiquement retiré de la routine hebdomadaire du PGA Tour.

Sam Snead ne s’est jamais fait aimer des fans britanniques. Pas lors de sa première visite (1937, T-11), ni lors de sa seconde, lorsqu’il a gagné à St Andrews en 1946 et a dénigré le cours à tout journaliste qui le citerait. En 1960, Snead et Arnold Palmer ont remporté la Coupe Canada en Irlande, mais le vieux Sammy n’a pas pu s’en empêcher. Lorsqu’on lui a demandé s’il jouerait à l’Open Championship, il a répondu non.

« Ecoute, mec, je peux gagner 3 500 $ si je prends le British Open », a-t-il déclaré. « Mais il y a 9 000 $ au gagnant chez Buick. Alors, que feriez-vous? »

Honnêtement, peu importe ce que les journalistes auraient fait, mais Snead a joué le Buick Open, a terminé neuvième et a gagné 1 550 $. Palmer, qui s’est fait pincer par Kel Nagle, a gagné 2 520 $ pour la deuxième place aux Britanniques.

L’Open Live Vivre de

En parlant de Palmer, c’est un autre nom qui représente les particularités de cette époque. Lorsqu’il a remporté le premier de ses quatre Masters en 1958, Palmer était une marchandise très prisée, mais pas une chance qu’il joue à l’Open. Au lieu de cela, fin juin et début juillet, il a terminé deuxième du Buick Open, a remporté le Long Island Open, puis a bien joué au Rubber City Open et à l’Insurance City Open.

Tous ont été joués six fuseaux horaires de Royal Lytham St Anne’s.

Non pas que Palmer ait été critiqué. C’était la voie du monde du golf à l’époque. Même le champion en titre devait se qualifier pour l’Open Championship, votre tournoi a donc commencé par un combat juste pour surpasser les 350 à 400 qui l’ont fait lors des tours de qualification.

À son crédit, Palmer en 1960 a estimé qu’il était de son devoir de jouer à l’Open, étant donné qu’il avait remporté le Masters et l’US Open et avait une chance de remporter le grand chelem tant vanté.

Arnold Palmer a remporté l’Open en 1961

Il ne l’a pas fait en 1960, bien sûr, mais il a remporté l’Open en 1961 et en 1962 et l’a pratiquement établi comme un défi obligatoire pour tout golfeur mondial. Jack Nicklaus est allé encore plus loin en déclarant : « Tout golfeur digne de ce nom doit traverser la mer et tenter de gagner le British Open.

En utilisant cela comme un bâton de mesure, on pourrait suggérer que les golfeurs américains représentent un énorme tas de sel ; 21 d’entre eux ont représenté plus de la moitié (31, pour être exact) des 60 championnats ouverts depuis 1960.

Tom Watson (cinq), Jack Nicklaus (trois) et Tiger Woods (trois) en représentent une bonne partie, mais la liste des gagnants américains comprend des noms notables – Lee Trevino, Johnny Miller, Tom Weiskopf, David Duval, Phil Mickelson et Jordan Spieth.

Phil Mickelson se fraye un chemin autour de Royal St George’s lors de la ronde d’entraînement de lundi

Vous voulez une décennie pour enflammer votre fièvre de l’Open Championship ? Rien ne bat les années 1970, lorsque Nicklaus, Trevino et Watson ont chacun gagné deux fois, et Weiskopf et Miller ont remporté huit des 10 victoires américaines. Les deux seuls qu’ils n’ont pas gagnés ? Gary Player et Seve Ballesteros l’ont emporté.

Vous voulez une raison d’embrasser ce championnat? Considérez comment Peter Thomson et Bobby Locke, champions emblématiques d’Australie et d’Afrique du Sud, respectivement, parcourraient des distances scandaleuses pendant des semaines, juste pour faire partie d’une compétition qui est considérée par la plupart des régions du monde comme le véritable « championnat du monde ».

Les golfeurs du Japon et d’Amérique du Sud s’affrontent ici depuis des années ; ainsi, aussi, les Espagnols et les Suédois, et les Coréens et les Canadiens, et les golfeurs de pratiquement tous les ports du monde.

Patrick Cantlay se familiarisait également avec le Royal St George’s lundi

Si riche en histoire, si savoureux dans un style de jeu que l’on voit bien trop rarement dans le golf professionnel. Liens. Il est facile de romancer le gazon ferme, les bunkers en pots, les terres balayées par le vent, les grands greens et drapeaux, et la manière alléchante avec laquelle la balle rebondit – parfois dans des bruyères et des ajoncs injouables brutaux – parce que c’est ainsi que le jeu était introduit.

Mais parce qu’il n’y a pas beaucoup de terrains de premier choix dans le monde – l’Écosse, l’Angleterre, l’Irlande et l’Australie dominent – la plupart des terrains de golf du monde qui accueillent des tournois sont à l’intérieur des terres et construits dans le style d’un parc : pour prendre de la hauteur pour contrecarrer les golfeurs, en mettant des surfaces avec des pentes et des vitesses.

La mi-juillet offre une pause dans le tronçon mondain des parcours du parc, alors voici un sincère merci au retour de l’Open Championship, aux liens et à la vision agréable de l’herbe brune. Royal St George’s, l’hôte de cette année, pourrait être le lieu le moins attrayant de la programmation de l’Open Championship, mais ne le rejetez pas.

Dire que vous n’êtes que le neuvième ou le 10e meilleur parcours de la rotation de l’Open Championship revient à dire que vous n’êtes que la neuvième ou la 10e personne la plus riche du monde. Qui refuserait un tel honneur ?

Personne, bien sûr. Ainsi, après avoir été brutalement interrompu en 2020, l’Open Championship est de retour. Le jeu tel qu’il était censé être joué. Laissez couler la passion.