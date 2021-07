Le 149e Open : la remarque de Bryson DeChambeau selon laquelle son pilote « est nul » suscite la réponse du représentant de Cobra | Actualités golfiques

Bryson DeChambeau a connu un début décevant à l’Open

Après que Bryson DeChambeau a déploré une mauvaise manche d’ouverture à l’Open en disant que son pilote « est nul », un représentant de son fabricant de club, Cobra, a qualifié ses commentaires de « stupides » et l’a comparé à un enfant de huit ans.

DeChambeau a frappé plusieurs disques capricieux dans un rough épais, ne trouvant que quatre fairways sur son chemin vers un premier tour 71 sur la côte du Kent, mélangeant quatre birdies avec cinq bogeys.

Et l’ancien champion de l’US Open a semblé blâmer ses clubs pour sa perte de fortune.

« Si je peux le frapper au milieu du fairway, c’est génial, mais avec le driver en ce moment, le driver est nul, a déclaré DeChambeau. « Ce n’est pas un bon visage pour moi et nous essayons toujours de comprendre comment le rendre bon sur les coups manqués. »

Ben Schomin, qui est le directeur des opérations touristiques de Cobra, a répondu aux commentaires en disant que c’était « douloureux quand il dit quelque chose d’aussi stupide ».

« Tout le monde se plie en quatre », a déclaré Schomin. « C’est juste vraiment, vraiment douloureux quand il dit quelque chose d’aussi stupide.

« Il n’a jamais été vraiment heureux, jamais. Par exemple, c’est très rare où il est heureux. Maintenant, il est dans un endroit où il balance un pilote à cinq degrés avec une vitesse de balle de 200 mph.

« Tout le monde cherche une balle magique. Eh bien, la balle magique devient de plus en plus difficile à trouver plus vous frappez vite et plus votre loft diminue.

« Chaque ingrédient a été ajouté à la salade difficile. Littéralement, cela ne peut plus être un défi. C’est donc ce travail constant en cours. »

4:02 Louis Oosthuizen a terminé à six sous la normale pour prendre la tête après le premier tour de l’Open du Royal St George’s. Louis Oosthuizen a terminé à six sous la normale pour prendre la tête après le premier tour de l’Open du Royal St George’s.

Schomin, qui a été caddie pour DeChambeau au Rocket Mortgage Classic plus tôt ce mois-ci lorsqu’il s’est séparé du caddie régulier Tim Tucker, a poursuivi: « C’est comme un enfant de huit ans qui se fâche contre vous.

« Ils pourraient s’envoler et dire » Je vous déteste « . Mais ensuite vous dites » Whoa, non, vous ne le faites pas « .

« Il ne voulait pas vraiment le dire si durement. Il sait à quel point tout le monde se plie en quatre pour lui, mais ce n’est toujours pas cool. »

DeChambeau s’est ensuite excusé pour ses commentaires dans un long post sur Instagram, affirmant qu’il était « très peu professionnel » et a admis « Je suis nul aujourd’hui, pas mon équipement ».

Beem : Ça n’a pas l’air trop pêche

Rich Beem a déclaré à propos du dernier drame entourant DeChambeau: « Les commentaires de son fabricant, je n’ai aucune idée de ce qui se passe avec cette relation – évidemment, cela ne semble pas être trop vif. C’est comme ça que ça se passe. «

le Sports aériens L’expert dit qu’il « n’était pas vraiment surprenant » que l’attaque totale de DeChambeau avec le conducteur n’ait pas fonctionné sur un parcours comme Royal St George’s, et a suggéré que l’Américain devrait envisager d’utiliser ses fers sur le tee plus souvent.

« Quand vous vous balancez aussi fort, pouvoir trouver un fairway – surtout quand vous avez des vents traversants ici – c’est difficile.

1:12 Sky Sports Open Mic vous rapproche plus que jamais de l’action The Open cette semaine, avec Ian Poulter et Matt Fitzpatrick parmi les joueurs que nous avons pu écouter lors de leurs premiers tours. Sky Sports Open Mic vous rapproche plus que jamais de l’action The Open cette semaine, avec Ian Poulter et Matt Fitzpatrick parmi les joueurs que nous avons pu écouter lors de leurs premiers tours.

« J’ai été vraiment surpris. J’ai en quelque sorte pensé qu’il mettrait un fer à repasser dans son sac.

« Il fait si bien voler la balle de golf avec ses fers, et il peut absolument la faire durer pour toujours. J’ai donc été un peu surpris de le voir ne pas changer les choses dans son sac.

« Écoutez, Bryson est un sacré joueur, mais quand il s’agit de golf links, vous devez bricoler un peu, vous devez le changer.

« Pour lui, avoir du mal avec le pilote aujourd’hui, ce n’était vraiment pas surprenant. Il y a eu quelques fois où il est vraiment allé après.

« À quelques reprises, il l’a vraiment poursuivi face au vent, ce qui m’a encore une fois été un peu surpris. »

1:21 Retour sur les moments clés du premier tour de Louis Oosthuizen 64 à l’Open, donnant au champion 2010 un avantage d’un coup après le premier jour. Retour sur les moments clés du premier tour de Louis Oosthuizen 64 à l’Open, donnant au champion 2010 un avantage d’un coup après le premier jour.

Beem dit qu’il n’est pas convaincu que DeChambeau ait l’intention de changer sa façon de jouer, quelle que soit la façon dont les choses se sont déroulées jeudi.

« Je pense que Bryson, étant aussi talentueux que lui, je pense qu’il y a une façon différente de le faire », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas s’il est intéressé à écouter tout cela, mais je pense qu’il pourrait jouer ce parcours de golf si efficacement.

« Vous n’avez pas besoin de sortir un chauffeur. Vous pouvez trouver un long fer que vous pouvez simplement frapper et poursuivre.

« Je pense que cela pourrait être quelque chose qu’il pourrait être intéressé à regarder, mais je ne sais pas, je ne le connais pas très bien, mais ce serait une suggestion. »

