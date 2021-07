Le 149e Open : Jordan Spieth salue les fans britanniques après avoir tiré au premier tour 65 | Actualités golfiques

1:35



L’ancien champion de l’Open Jordan Spieth réfléchit à un démarrage rapide du concours de cette année avec un premier tour de 65 au Royal St George’s

Jordan Spieth a rendu hommage aux « meilleurs fans de golf » après s’être donné la base idéale pour se battre pour un deuxième titre Open avec un premier tour de 65.

Spieth a admis qu’il avait quelques inquiétudes à l’approche de la finale majeure de l’année n’ayant joué aucun golf de compétition depuis l’US Open le mois dernier, et un bogey précoce au troisième n’a pas fait grand-chose pour apaiser ces craintes.

Mais le champion 2017 a répondu avec quatre birdies consécutifs à partir du cinquième, et il a réussi d’autres tirs à 15 et 16 pour passer à cinq sous et prendre la tête du club-house, bien qu’il ait rapidement été dépassé lorsque le vainqueur de 2010 Louis Oosthuizen est arrivé avec un 64.

Spieth a réussi quatre birdies consécutifs sur les neuf premiers

Le triple champion majeur, qui a failli quitter le top 100 mondial avant qu’une quatrième place à égalité à l’Open de Phoenix ne déclenche une résurgence, a toujours embrassé les complexités du golf de liens et a clairement apprécié de se produire devant des galeries de pare-chocs.

« J’ai vraiment adoré ce tournoi », a-t-il déclaré. « J’ai bien joué ici, que je sois venu ici en forme ou non, et donc manquer l’année dernière de pouvoir jouer ce tournoi était certainement quelque chose que je ne voulais pas faire.

« Maintenant, nous sommes de retour, et c’est le plus normal de tous les tournois, je pense que nous avons joué jusqu’à présent par rapport à ce même tournoi les années précédentes avant Covid-19. Les fans sont fantastiques ici, ils ne sont que les le meilleur du golf.

« Ils sont très bien informés et vous savez toujours où se trouve votre balle, même s’il s’agit d’un tir aveugle. C’était vraiment génial de les récupérer et d’avoir ce qui ressemble à de la normalité lorsque nous avons joué au premier trou. »

Spieth a montré des traces de rouille compétitive au début de sa manche, mais il a insisté sur le fait qu’il était satisfait de sa préparation pour le championnat et qu’il est traditionnellement arrivé à l’Open après une pause de deux ou trois semaines.

« C’était en quelque sorte ma seule préoccupation, je pense, en venant ici », a déclaré Spieth lorsqu’on lui a demandé ses attentes compte tenu de son manque de tournoi de golf depuis l’US Open. « Je me sentais plutôt bien dans le travail que j’avais fait au cours de la dernière semaine et demie environ.

Spieth n’a pas joué au golf de compétition depuis l’US Open

« Mais quand vous n’avez pas joué depuis un petit moment, vous arrivez sur une piste difficile, vous pouvez avoir un peu de rouille au début, et j’étais un peu inquiet à ce sujet. Je pense qu’à mi-chemin des neuf premiers aujourd’hui, tournant sous le par était juste important pour se sentir comme « hé, nous sommes dans le vif du sujet ».

« Il y a des nerfs supplémentaires lorsque vous ne sortez pas la semaine précédente, mais j’ai réussi de très bons tirs au début du tour aujourd’hui, ce qui, je pense, était important.

« J’ai joué la semaine avant l’Open en 2015, puis je pense que j’ai été absent au moins deux ou trois semaines chaque année depuis. J’ai gagné à Birkdale et j’ai eu une chance à Carnoustie.

« Il se trouve que dans le calendrier, je finis par jouer beaucoup au printemps avec Dallas et Fort Worth, et maintenant avec le calendrier modifié avec le championnat PGA en mai, au moment où l’US Open est terminé, je suis assez gazé et à la recherche d’une petite pause.

L’Open Live Vivre de

« Je pense donc que c’est plus la pause avant que la préparation pour ici, mais je vais certainement envisager de jouer dans l’Open Championship à l’avenir, en pensant que cela pourrait être une très bonne préparation. »

Spieth n’a pas non plus trop lu dans le fait de jouer les deux premiers tours avec Branden Grace, qui était regroupé avec Francesco Molinari pour jeudi et vendredi à Carnoustie et a également joué les premier et deuxième jours avec Shane Lowry en 2019.

« Je pense que ce n’est peut-être pas extrêmement rare », a ajouté Spieth. « Je pense que lorsque vous avez un top 50, un top 25 joueur au monde que Brandon Grace a été, il va faire partie de certains duos avec des gars qui sont certainement capables de remporter des championnats majeurs, et c’est ainsi qu’il s’est passé deux ans dans une rangée.

« J’ai entendu ça à l’avance, cependant, ce qui m’a juste fait rire. Je n’y ai tout simplement pas beaucoup pensé. »