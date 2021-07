Le 149e Open : Jordan Spieth frustré par une fin décevante au deuxième tour au Royal St George’s | Actualités golfiques

2:31



Jordan Spieth a été déçu par des opportunités manquées lors d’un deuxième tour 67 à l’Open, laissant le triple champion majeur à trois reprises.

Jordan Spieth a été frustré de ne pas avoir profité des conditions et s’est appuyé sur un début rapide pour son deuxième tour à l’Open.

Le champion 2017 était à un tir de la tête après la journée d’ouverture et a impressionné au début de son deuxième tour au Royal St George’s, réussissant un birdie à ses deux premiers trous un vendredi peu marqué.

Spieth était à quatre sous pour son tour avec six trous à jouer mais a eu du mal dans la dernière ligne droite, bousculant le 15e par quatre et clôturant son tour avec trois pars pour afficher un 67 sous trois, le laissant entrer dans le week-end à trois coups de retard chef Collin Morikawa.

Jordan Spieth a mélangé cinq birdies avec deux bogeys lors de son deuxième tour

« Je pense qu’aujourd’hui était le jour qui aurait pu être le plus spécial ici », a déclaré Spieth Sports aériens. « J’avais l’impression d’avoir un très faible en moi, mais je ne l’ai tout simplement pas fait.

« J’ai eu quelques putts là-bas au milieu des neuf premiers, puis j’en ai évidemment fermé un sur les six derniers. Je suis en bonne position, mais j’ai un peu de mauvais goût dans la bouche avec ce qui aurait pu être. «

Jordan Spieth sortira dans l’avant-dernier groupe samedi

Le triple champion majeur avait quatre sous pour son tour avec six trous à jouer, mais a eu du mal dans la dernière ligne droite, bousculant le 15e par quatre avant de clôturer son tour avec trois pars.

« Je pense que je dois apporter plus de nourriture sur le terrain de golf demain », a ajouté Spieth plus tard. « Je me suis vraiment retrouvé dans un espace de tête étrange, comme fatigué là-bas sur le 13e green alors que nous attendions et que nous frappions des putts.

Le 149e Open : le deuxième jour tel qu’il s’est passé Revivez le meilleur de l’action du deuxième tour de l’Open au Royal St George’s.

« Je ne suis tout simplement pas resté concentré comme si j’étais au début du tour. Ce n’était pas très précis. C’est une solution facile pour demain. L’arrivée à 18 a assuré l’avant-dernier groupe samedi, ce qui est une bonne position pour être dans , mais aujourd’hui, c’était un après-midi où je lorgnais un nombre inférieur à ce que j’avais terminé. »

Le numéro un mondial Dustin Johnson s’est battu pour revenir dans le tournoi avec un joueur de moins de 65 ans, le double vainqueur majeur réussissant son dernier trou pour sauter dans le groupe à sept moins et quatrième à égalité.

2:08 Dustin Johnson était satisfait de sa performance au cours des deux premiers jours à l’Open, avec un deuxième tour de 65, soulevant le numéro 1 mondial à moins de quatre de l’avance à mi-chemin au Royal St George’s. Dustin Johnson était satisfait de sa performance au cours des deux premiers jours à l’Open, avec un deuxième tour de 65, soulevant le numéro 1 mondial à moins de quatre de l’avance à mi-chemin au Royal St George’s.

« Je pense que c’est vraiment solide et aujourd’hui, j’ai évidemment fait un tas de birdies et j’ai l’impression de bien le balancer », a déclaré Johnson. Sports aériens. « Quelques erreurs, mais à part ça, je me mettais juste dans de bonnes positions, je l’ai plutôt bien conduit et j’ai réussi beaucoup de bons coups de fer. » »

Brooks Koepka entame le week-end à six du rythme, après s’être remis de trois tirs dans deux trous au début de sa ronde pour clôturer un deuxième tour de 66 avec trois birdies consécutifs.

« Je pense que je l’ai oublié [the double bogey] pendant le tour, mais très frustré avec trois et quatre », a déclaré Koepka. « Vous ne pouvez pas faire un double bogey dans un championnat majeur, donc assez frustré. Vous ne pouvez pas faire ces erreurs, surtout quand vous êtes si loin.

L’Open Live Vivre de

« J’avais juste l’impression que je devais revenir au tournoi de golf. J’étais tellement en colère contre moi-même d’avoir fait une erreur mentale en parlant de Ricky [Elliott, caddie] en trois bois. Lorsque vous faites une erreur mentale et un mauvais swing, ça va être un désastre.

« Je suis d’accord pour faire de mauvais coups, mais comme je l’ai dit, si vous allez faire une erreur mentale, c’est inexcusable. Donc, je dois jouer une carte blanche à peu près ce week-end si je veux une chance. «

