Le 149e Open : Jonathan Thomson profite d’un trou d’un coup au deuxième tour au Royal St George’s | Actualités golfiques

0:52



Jonathan Thomson a profité d’un trou d’un coup lors du deuxième tour du 149e Open

Jonathan Thomson a profité d’un trou d’un coup lors du deuxième tour du 149e Open

Jonathan Thomson a connu l’un des moments forts de sa carrière de golfeur jusqu’à présent après avoir réalisé un superbe trou d’un coup lors du deuxième tour du 149e Open.

L’Anglais de 6 pieds 9 pouces, le plus grand joueur du terrain au Royal St George’s, a produit l’un des moments les plus marquants du tournoi lorsqu’il a réussi son coup de départ au 16e par-trois et a suscité d’énormes acclamations de la part de ceux qui se trouvaient autour du trou de 149 mètres.

Thomson a réussi un birdie jeudi sur quatre de ses sept derniers trous pour sauver un premier tour de 71 et a pris un départ régulier pour sa deuxième journée, après sept normales avec un birdie au huitième, puis en annulant un bogey au 12e en ramassant un coup. à la normale cinq 14e.

Le trou en un a ramené l’Anglais sous la normale pour le tournoi

Le joueur de 25 ans, qui n’a obtenu son invitation pour la finale masculine de l’année que lorsqu’il a progressé jusqu’aux qualifications finales le mois dernier, a laissé tomber un tir au 15e glissement pour le tournoi mais a répondu dans le style parfait sur son très trou suivant.

Le coup de départ de Thomson a atterri juste avant le green et a touché la berge située juste après le bunker, sa balle prenant ensuite un gros rebond et atterrissant à quelques mètres de la broche avant de tourner directement dans la coupe pour un as improbable.

L’Open Live Vivre de

Le trou d’un coup est arrivé sur le même trou où Dustin Johnson en a fait un lors du concours de 2011 et l’a fait entrer dans le groupe à un sous, renforçant ses espoirs de passer le week-end.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour voir l’incroyable as de Thomson !

Regardez The Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports – Sky Sports The Open. La couverture en direct se poursuit samedi à partir de 9h.