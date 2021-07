Le 149e Open : cinq des points de discussion les plus importants de la semaine au Royal St George’s | Actualités golfiques

Cinq points de discussion de The 149th Open at Royal St George’s, avec des histoires réconfortantes et un certain nombre de records Open – certains chéris, d’autres discutables!

Le facteur de bien-être Open

L’une des caractéristiques annuelles de l’Open est le volume d’histoires de bien-être générées par le championnat, à la fois pendant la semaine du tournoi et pendant la préparation.

Il y a toujours quelques compagnons professionnels qui risquent de ne pas avoir de chance avant de vivre le rêve de concourir sur la plus grande scène de toutes. Certains manquent la coupe d’un mile, certains entrent dans le week-end et décrochent un jumelage de prune avec une superstar du golf.

Richard Bland a joué aux côtés de Rory McIlroy au troisième tour

Prenez Marcel Siem, par exemple ; un Allemand populaire avec beaucoup de caractère et un quadruple vainqueur de l’European Tour qui a perdu sa carte à la fin de la saison dernière et s’est battu pour gagner assez d’argent pour couvrir ses frais de voyage sur le Challenge Tour cette année. Il portait même son propre sac avant d’investir dans un chariot électrique.

À quelle vitesse les fortunes peuvent changer. Siem a gagné pour la première fois en près de sept ans en France pour gagner une place au 149e Open, et les 67 consécutifs – dont le premier à l’occasion de son 41e anniversaire – l’ont emmené dans le week-end en tant que véritable concurrent pour le Cruche Bordeaux.

Ensuite, il y a Richard Bland, dont le journal 2021 comprend; première victoire de l’European Tour (48 ans et participant à son 478e événement), leader de l’US Open à mi-parcours (un record de l’US Open), premier coup de départ au 149e Open, a joué avec Rory McIlroy au troisième tour.

Bland est 15e au classement actuel des qualifications pour l’équipe européenne de la Ryder Cup. Il ne pouvait pas, n’est-ce pas ?

Covid et les foules

Une phrase du directeur général de R&A, Martin Slumbers, a frappé à la veille de l’Open : « Nous ne devons pas oublier que nous organisons un événement majeur alors que nous sommes toujours au milieu d’une pandémie mondiale. »

Après avoir été le seul majeur à être annulé en 2020, il s’agissait d’une énorme opération semée de difficultés logistiques pour garantir que le 149e Open se déroulerait – avec des foules – en juillet 2021.

Le chef de R&A, Martin Slumbers, a longuement parlé des difficultés d’organiser l’Open au milieu d’une pandémie

Le R&A a négocié quotidiennement avec le gouvernement britannique, s’assurant que chaque case était cochée, et il a été annoncé que jusqu’à 32 000 spectateurs seraient autorisés au Royal St George’s par jour de tournoi, sous réserve d’un test Covid-19 négatif ou d’un double. piqué de vaccins.

Du point de vue des joueurs, la préparation du championnat a été marquée par un certain nombre de retraits, y compris les champions des Masters Hideki Matsuyama, Bubba Watson et Zach Johnson, ce qui a fait craindre que de nombreux joueurs du peloton final qui se sont rendus à Sandwich ne tombent le bord de la route.

Et dans les semaines qui ont précédé l’Open, le nombre de cas de coronavirus positifs signalés au Royaume-Uni a fortement augmenté pour atteindre des niveaux jamais vus depuis le verrouillage hivernal, faisant craindre que le R&A doive envisager une réduction significative de la fréquentation.

Des foules impressionnantes sont revenues à l’Open cette semaine

Aucune de ces craintes ne s’est réalisée. La 149e édition du championnat de golf le plus ancien et le plus prestigieux s’est déroulée aussi bien que les organisateurs du tournoi auraient pu l’espérer. Les restrictions étaient strictes, bien gérées et respectées au maximum par les joueurs, les fans, les officiels et les bénévoles. Le R&A mérite un énorme crédit pour ses efforts, pas seulement cette semaine, mais pendant la majeure partie des 18 mois.

Cours inquiétant?

Comme l’a observé Sir Nick Faldo, lorsque vous arrivez au Royal St George’s pour un championnat ouvert, les liens historiques sont souvent bruns, brûlés par endroits, et les joueurs sont souvent laissés perplexes lorsqu’un entraînement en ligne droite démarre au milieu de le fairway et dans le rough.

Le R&A a répliqué que cette année, s’assurant délibérément que les fairways fortement ondulés étaient fortement arrosés, verts et luxuriants, pour s’assurer que la grande majorité de ces entraînements en ligne droite restent sur l’herbe courte.

Rory McIlroy a décrit certaines des positions des épingles de samedi comme diaboliques

La punition pour avoir disparu était brutale, avec certains des plus longs et des plus épais jamais vus lors d’un Open en attente de tout missile égaré – Bryson DeChambeau peut en témoigner à plusieurs reprises.

Mais ensuite, Louis Oosthuizen a blitzé le tracé Sandwich pour 10 birdies et un aigle au cours des deux premiers jours, ne laissant tomber qu’un seul coup sur 36 trous pour établir le score à mi-chemin le plus bas de l’histoire de l’Open – 129 coups.

Et avec des prévisions météorologiques parfaites pour le week-end, il semblait inévitable que d’autres records chutent, jusqu’à ce que le R&A considère leurs positions d’épingle pour le troisième tour. Rory McIlroy en a décrit certains comme « diaboliques », Oosthuizen est allé pour « très discutable », et Jon Rahm a affirmé qu’ils étaient « les plus durs, collectivement, que j’aie jamais vus ».

1:50 Louis Oosthuizen réfléchit au maintien de la tête à l’Open avec un 69 au troisième tour, et évalue ses espoirs de soulever le Claret Jug pour la deuxième fois Louis Oosthuizen réfléchit au maintien de la tête à l’Open avec un 69 au troisième tour, et évalue ses espoirs de soulever le Claret Jug pour la deuxième fois

Le champion en titre, cependant, a vu d’où venaient les R&A et a compris la nécessité de ralentir le pare-chocs marquant avec plus de quelques quilles qui étaient presque impossibles à attaquer.

Sur les 12 meilleurs joueurs du classement, un seul était au-dessus de la normale pour le troisième tour. Difficile d’argumenter avec le R&A, consolidant une fois de plus sa réputation de meilleure organisation du golf majeur lorsqu’il s’agit de mettre en place des parcours de manière raisonnable et équitable.

Le record de Jacklin reste intact

Un joueur qui serait heureux, même discrètement, qu’un autre Open se passe sans un vainqueur anglais serait Tony Jacklin.

Cela ne veut pas dire que Jacklin n’est pas patriote, bien sûr qu’il l’est. Cela signifie qu’il reste le plus récent golfeur anglais à avoir été sacré champion golfeur de l’année sur un site anglais.

Tony Jacklin reste le dernier Anglais à remporter l’Open en Angleterre

Lui ayant parlé à plusieurs reprises à ce sujet, Jacklin est extrêmement fier de ce record, qui s’étend maintenant à 52 ans depuis qu’il a soulevé le Claret Jug à Royal Lytham en 1969. Et il aura cet honneur pendant au moins deux ans, quand il regardera avec intérêt au Royal Liverpool.

Et Jacklin, qui vient d’avoir 77 ans, aurait également eu de bons souvenirs d’un autre moment fort de sa carrière lorsqu’il a vu le grand Jonathan Thomson faire un trou d’un coup au 16e du deuxième tour.

Le 16e au Royal St George’s est remarquable pour une première dans le golf – Jacklin faisant le premier as diffusé en direct à la télévision britannique lors du Dunlop Masters de 1967, qu’il a bien sûr remporté !

La distinction majeure de Westwood

En parlant de records en carrière, la marque obtenue par Lee Westwood cette semaine serait considérée comme indésirable par de nombreux joueurs, bien que le vétéran anglais en soit tout à fait positif.

Lee Westwood a maintenant joué dans un record de 88 tournois majeurs sans en gagner un

Westwood a maintenant joué dans 88 tournois majeurs sans réussir à en remporter un, dépassant l’Américain Jay Haas dans cette catégorie. L’Anglais est depuis longtemps dans la conversation du « meilleur joueur à ne jamais gagner un tournoi majeur », avec Colin Montgomerie.

Mais avant le 149e Open, Westwood a insisté sur le fait que jouer dans 88 majors était quelque chose dont on pouvait être fier, refusant de s’attarder sur les points négatifs ou les nombreux quasi-accidents.

« C’est bien, ce record », a-t-il déclaré avant le tournoi. « Cela montre que je suis un bon joueur depuis très, très longtemps. Une autre distinction ? Ouais, j’adore ça ! »