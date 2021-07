Le 149e Open : Bryson DeChambeau voit le côté drôle d’une tige, Justin Thomas manque d’un pied | Actualités golfiques

0:47



Bryson DeChambeau a offert un échange enjoué avec la foule après avoir vécu un moment à oublier lors de son troisième tour au 149e Open, passant sa balle du terrain dans l’herbe plus épaisse.

La semaine mouvementée de Bryson DeChambeau à l’Open a pris une autre tournure pour le pire avec une tige terrible, tandis que Justin Thomas a raté un tap-in d’un pied le troisième jour à Sandwich.

Deux des six meilleurs joueurs du monde ont prouvé qu’ils n’étaient pas à l’abri de ce que de nombreux golfeurs de club vivent chaque semaine, le choc de DeChambeau du rough semblant être un complément approprié à ses exploits sur et en dehors du parcours du Royal St George’s.

DeChambeau, contraint de présenter des excuses punies à ses sponsors d’équipement après sa tristement célèbre blague « mon chauffeur est nul » après son premier tour 71, était sorti dans le deuxième groupe du troisième tour après avoir fait la coupe avec rien à revendre sur un au-dessus de la normale. .

Il n’a pas pu améliorer son score alors qu’il parcourait les huit premiers trous et il a ensuite tiré son coup de départ dans le rough épais à gauche du neuvième fairway, lui laissant une tâche difficile pour atteindre le green avec son deuxième.

Bien sûr, il avait toute confiance qu’il pouvait trouver la surface de putting à partir du foin, mais son entaille audacieuse a entraîné une tige terrible, sa balle revenant à travers le fairway et dans le rough du côté droit.

À son honneur, DeChambeau a vu le côté drôle en se tournant vers les spectateurs et en disant: « C’était bien, les gars? »

Il a finalement réussi un double bogey six et a tiré un 72, tandis que le numéro 3 mondial Thomas avait également un six sur sa carte après un manque de concentration embarrassant au quatrième par quatre.

Clairement en colère d’avoir raté un putt pour le par, Thomas a décidé à la hâte de taper à quelques centimètres, seulement pour que sa balle ressorte et se retrouve encore plus loin du trou.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour regarder Bryson DeChambeau et Justin Thomas vivre leurs moments de malheur lors de la troisième journée de l’Open. La couverture en direct de Royal St George’s se poursuit sur Sky Sports The Open.