Le 149e Open : Bryson DeChambeau dit que le jumelage Brooks Koepka Ryder Cup serait « drôle » | Actualités golfiques

1:11



Bryson DeChambeau dit qu’il « adorerait » être associé à Brooks Koepka pour les États-Unis lors de la Ryder Cup en septembre malgré leur querelle en cours

Bryson DeChambeau dit qu’il « adorerait » être associé à Brooks Koepka pour les États-Unis lors de la Ryder Cup en septembre malgré leur querelle en cours

Bryson DeChambeau a déclaré qu’il serait « drôle » d’être associé à Brooks Koepka à la Ryder Cup malgré la querelle en cours du duo.

Le duo devrait faire partie de l’équipe des États-Unis pour affronter l’Europe à Whistling Straits en septembre et DeChambeau pense qu’ils pourraient bien performer ensemble en quatuor ou en fourball malgré l’animosité entre eux.

DeChambeau, 27 ans, a été interrogé lors de sa conférence de presse avant le 149e Open s’il aurait des problèmes avec Koepka et a répondu: « Oh, non, pas du tout. Je pense que ce serait assez drôle en fait.

« Je pense que nous ferions bien, pour être honnête. Cela créerait une petite ambiance intéressante pour l’équipe ou pour les gars contre lesquels nous jouons. »

Koepka, qui fait également partie des principaux prétendants au Royal St George’s cette semaine, a semblé moins enthousiaste à propos de cette perspective lorsqu’il a affronté les médias plus tôt mardi.

« Je ne joue pas avec lui. Je suis à peu près sûr que nous n’allons pas être jumelés; disons-le ainsi. Je pense que c’est assez évident », a-t-il déclaré.

0:50 Koepka dit qu’il peut « mettre de côté » sa rivalité avec DeChambeau lorsqu’ils joueront ensemble pour les États-Unis dans la Ryder Cup Koepka dit qu’il peut « mettre de côté » sa rivalité avec DeChambeau lorsqu’ils joueront ensemble pour les États-Unis dans la Ryder Cup

Cependant, Koepka insiste sur le fait qu’il n’aura aucun problème à passer la semaine dans la même équipe que DeChambeau.

Il a ajouté: « Ce n’est qu’une semaine. Je peux le mettre de côté pour les affaires. Si nous voulons être dans la même équipe, je peux traiter avec n’importe qui dans le monde pendant une semaine.

« Cela n’a pas d’importance. Nous n’allons pas nous énerver et avoir des conversations de fin de soirée. Je fais mon truc, il fait son truc. Oui, nous sommes dans la même équipe, mais ce n’est pas un problème à Je ne le considère pas comme un problème. Je ne pense pas qu’il le fasse.

« Je peux mettre n’importe quoi de côté pour une équipe, une entreprise, peu importe, juste pour faire le travail. Pas de problème avec ça. »

La querelle de Koepka avec DeChambeau remonte à 2019 lorsque le premier a critiqué le jeu lent de ce dernier comme « embarrassant », un commentaire auquel DeChambeau s’est opposé.

Cela a conduit à un incident plus tard cette année-là au tournoi The Northern Trust à Liberty National lorsque DeChambeau a affronté le caddy de Koepka, Ricky Elliott.

Regardez tous les jours The Open en direct, uniquement sur Sky Sports Obtenez Sky Sports aujourd’hui à partir de seulement 18 £ supplémentaires par mois.

Koepka, quadruple vainqueur majeur, a déclaré: « Il n’aimait pas que j’aie mentionné son nom au ralenti, alors nous avons eu une conversation dans les vestiaires, puis je suppose que nous avons dit autre chose lors de la conférence de presse, mais nous n’avons pas mentionnez son nom dedans, et il s’est approché de Ricky et lui a dit : « Dites à votre homme s’il a quelque chose à dire, dites-le moi-même ».

« Je pensais que c’était ironique parce qu’il est allé directement à Ricky. Ricky m’a dit que quand je suis sorti, j’ai frappé quelques putts, puis s’est juste dirigé vers lui, nous avons eu une conversation.

« Nous avons tous les deux convenu que nous nous écarterions l’un de l’autre et que nous ne nous mentionnerions pas, que nous laissions simplement cela mourir, que nous ne mentionnerions pas les noms de l’autre, que nous nous y mettions.

« Alors il a décidé que je suppose qu’il allait jouer à des jeux vidéo en ligne ou autre, et a évoqué mon nom et dit quelques choses (sur le physique de Koepka), alors maintenant c’est un jeu équitable. »

DeChambeau lors de la ronde d’entraînement de mardi avant l’Open

DeChambeau a ensuite demandé plus tard s’il avait rompu l’accord de « laisser mourir », mais a refusé d’être tiré au sort.

« Il peut dire ce qu’il veut », a déclaré le champion de l’US Open de l’année dernière. « Je pense qu’il a dit quelque chose à Liberty National [about] ne pas soutenir quelque chose. Je ne sais pas de quoi il parle à ce sujet. C’est peut-être à moi. Peut-être que je ne l’ai pas fait. Je ne me souviens vraiment de rien à ce sujet.

L’Open Live Vivre de

« Nous venons d’avoir une conversation dont je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé, parce que nous n’avons pas vraiment plaisanté d’avant en arrière jusqu’à présent, alors c’est comme pourquoi cela se produit maintenant.

« En plus de cela, je suis juste ici pour jouer au golf et me concentrer là-dessus. Si nous voulons continuer à plaisanter d’avant en arrière, évidemment en étant respectueux et en gardant les lignes où elles ne sont pas franchies, oui, je pense que c’est amusant et un bon environnement pour les golfeurs. »

DeChambeau a raté la coupe lors de deux de ses trois précédentes apparitions à l’Open

Quant à sa tactique cette semaine, DeChambeau croit que bien conduire et éviter les trois putts seront des facteurs clés au Royal St George’s.

« C’est assez intéressant, il y a un certain nombre de trous sur lesquels vous pouvez en quelque sorte creuser, et il y en a quelques-uns que vous ne pouvez pas », a-t-il déclaré.

« Si vous le frappez à l’état brut, dans le foin, ce n’est pas facile de s’en sortir. J’espère que je pourrai le frapper assez loin pour pouvoir le coincer encore sur le green si je reçois des mensonges assez bons, mais il y se trouve là, ça va être un retour au fairway, et c’est la même chose pour tout le monde.

GolfPass est maintenant disponible sur Sky Q GolfPass est désormais disponible sur Sky Q avec une offre exclusive pour les clients Sky VIP. Cliquez ici pour en savoir plus…

« Si vous le frappez 300 sur le tee et qu’il va dans le foin, ce n’est pas non plus facile d’atteindre le green à partir de là. J’espère que la longueur sera un peu un avantage. Je dois juste conduire ça bien.

« C’est ce que je dois faire cette semaine, et la vitesse de contrôle des greens va être énorme. Si je ne fais pas de trois putts cette semaine, j’aurai de bonnes chances d’arriver dimanche. »