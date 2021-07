Le 149e Open: Brooks Koepka optimiste quant aux chances malgré le fait qu’il n’est pas un grand fan de Royal St George’s | Actualités golfiques

0:50



Brooks Koepka dit qu’il peut « mettre de côté » sa rivalité avec son compatriote américain Bryson DeChambeau lorsqu’ils joueront ensemble pour les États-Unis lors de la Ryder Cup en septembre

Brooks Koepka a admis que le Royal St George’s n’était pas son lieu de prédilection lors de la rotation de l’Open, mais il ne pense pas que cela l’empêchera de tenter un cinquième succès majeur cette semaine.

L’Américain de 31 ans s’est rapproché des deux derniers tournois majeurs, terminant à égalité au deuxième rang derrière Phil Mickelson au championnat de la PGA et au quatrième rang derrière Jon Rahm à l’US Open.

Il espère maintenant ajouter à ses deux victoires au championnat de la PGA et à ses deux victoires à l’US Open et se rapprocher d’un Grand Chelem en carrière en soulevant le Claret Jug à Sandwich dimanche.

Koepka, dont la meilleure performance à l’Open est survenue à Royal Portrush il y a deux ans lorsqu’il a terminé à égalité pour la quatrième place, s’est entraîné lundi sur les neuf premiers au Royal St George’s et devait jouer les neuf derniers mardi, mais n’a pas été impressionné par le parcours donc loin.

« Je ne sais pas, ce n’est pas ma salle préférée où nous avons joué », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse mardi. « Je pense que Portrush et St Andrews sont définitivement les favoris.

« St Andrews est probablement mon endroit préféré dans le monde entier pour jouer. Portrush il y a deux ans, j’adore cet endroit. Je pensais que c’était un si bon Open. Un parcours de golf amusant à jouer. J’ai vraiment apprécié ça. Celui-ci, c’est pas aussi excitant, je ne sais pas pourquoi.

Koepka a parlé aux médias au Royal St George’s mardi

« Je n’ai pas vu les 18. Je verrai les neuf de retour aujourd’hui. Mais pas mal de coups de départ aveugles, en quelque sorte des coups à rien. Les fairways sont assez vallonnés. Je ne sais pas, ce n’est pas mon préféré de la rotation , dis-le ainsi.

« [But] ce n’est pas grave. J’ai gagné sur des terrains de golf dont je ne suis pas un grand fan auparavant. Cela n’a rien à voir avec ça. Je dois encore me lever et aller frapper le coup et faire ce que je suis censé faire, donc ça ne me dérange pas. Peu m’importe si j’aime l’endroit, je ne l’aime pas. Vous devez toujours bien jouer et aller frapper les coups. »

Le numéro 8 mondial Koepka a suivi sa solide performance à l’US Open en se classant cinquième au championnat des voyageurs lors de sa dernière sortie à la fin du mois dernier et est satisfait de sa forme actuelle.

« Je me sens bien », a-t-il ajouté. « Je viens de terminer quelques bonnes finitions. J’avais l’impression de bien jouer. Je suis assez excité pour cette semaine. C’est un majeur, donc je serai prêt et excité de jouer cette semaine.

« Dimanche était la première fois que je touchais un club depuis Travelers. Peut-être que je n’ai pas toujours la meilleure préparation possible. Mais mon jeu est solide. J’aime la façon dont je le frappe en ce moment, et certainement plus à l’aise que je ne l’ai été au cours des années passées. »

Avec son enthousiasme élevé, Koepka a également l’intention de terminer le Grand Chelem le plus tôt possible en ajoutant le titre The Open – ici ou à St Andrews l’année prochaine – et la couronne des Masters à son palmarès des majors.

« Cette [the Grand Slam] est l’un de mes objectifs », a-t-il déclaré. « Nous étions en fait juste en train d’en rire. Ce serait plutôt cool d’aller dos à dos dans chacun d’eux, c’est donc le but. J’ai juste besoin de faire le travail ici. J’adore St Andrews, alors j’espère que ça arrivera. »