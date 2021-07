Le 149e Open : Brooks Koepka et Bryson DeChambeau donnent plus de détails sur l’origine de leur querelle | Actualités golfiques

Brooks Koepka affirme que Bryson DeChambeau n’a pas respecté un accord datant de 2019

Brooks Koepka et Bryson DeChambeau ont partagé plus de détails sur les origines de leur querelle en cours avant le 149th Open au Royal St George’s.

La guerre des mots entre les deux hommes a été l’un des plus gros sujets de discussion dans le golf ces derniers mois, la couverture de la querelle étant renforcée par les tristement célèbres images divulguées de Koepka affichant son mépris évident pour son rival lors du championnat PGA en mai.

Mais la querelle remonte en fait à un incident lors du Northern Trust qui s’est tenu à Liberty National en août 2019, lorsque DeChambeau a été irrité par les accusations de jeu lent de Koepka et a demandé à son rival de discuter de la question dans les vestiaires.

DeChambeau n’avait aucun souvenir d’un accord avec son rival

Koepka affirme qu’ils sont parvenus à « un accord », bien qu’il soit furieux que DeChambeau ait également approché son cadet, Ricky Elliott, pour exprimer son opposition aux commentaires de Koepka. DeChambeau, cependant, n’a aucun souvenir d’un « accord ».

« Nous avons eu une conversation à Liberty National, et il n’a pas tenu sa part du marché et je n’ai pas aimé ça, alors je vais prendre mes photos », a déclaré Koepka. « Il n’aimait pas que j’aie mentionné son nom au ralenti, alors nous avons eu une conversation dans les vestiaires.

« Ensuite, je suppose que nous avons dit autre chose lors de la conférence de presse, mais sans mentionner son nom, et il s’est approché de Ricky, a dit quelque chose. C’était: » Dites à votre homme s’il a quelque chose à dire, dites-le à Je pensais que c’était ironique parce qu’il est allé directement à Ricky.

« Ricky m’a dit quand je suis sorti, j’ai frappé quelques putts, puis je me suis juste approché de lui, nous avons eu une conversation. Nous avons tous les deux convenu de nous laisser de côté et de ne pas nous mentionner, juste en quelque sorte laissent cela mourir, ne mentionnent pas les noms de l’autre, allez-y.

« Alors il a décidé que je suppose qu’il allait jouer à des jeux vidéo en ligne ou autre chose, et il a évoqué mon nom et dit quelques choses, alors maintenant c’est un jeu équitable. »

Le dernier commentaire de Koepka faisait référence à la publication par DeChambeau d’une vidéo sur les réseaux sociaux peu de temps après la parution de Koepka dans le numéro Body d’ESPN The Magazine il y a deux ans, dans laquelle il déclarait que « Brooks n’avait pas d’abdos ».

Koepka a apparemment critiqué DeChambeau pour son jeu lent au Northern Trust en 2019

DeChambeau, qui a été pris pour cible par des chahuteurs criant « Brooks » lors de ses quatre derniers départs, était réticent à entrer dans les détails de leur conversation à Liberty National, bien qu’il continue d’insister sur le fait que les « plaisanteries d’avant en arrière » sont bonnes pour le jeu.

« Il peut dire ce qu’il veut », a répondu brusquement DeChambeau lorsqu’on l’a interrogé sur les commentaires de Koepka quelques heures plus tôt. « Je pense qu’il a dit quelque chose à Liberty National ne soutenant pas quelque chose, mais je ne sais pas de quoi il parle à cet égard.

« Peut-être que c’est à cause de moi, peut-être que je ne l’ai pas fait. Je ne me souviens vraiment de rien à ce sujet. Nous venons d’avoir une conversation dont je ne sais vraiment pas ce qui s’est passé, parce que nous n’avons pas vraiment plaisanté dans les deux sens jusqu’à présent, alors c’est comme pourquoi cela se produit maintenant.

0:50 Brooks Koepka dit qu’il peut « mettre de côté » sa rivalité avec son compatriote américain Bryson DeChambeau lorsqu’ils joueront ensemble pour les États-Unis lors de la Ryder Cup en septembre. Brooks Koepka dit qu’il peut « mettre de côté » sa rivalité avec son compatriote américain Bryson DeChambeau lorsqu’ils joueront ensemble pour les États-Unis lors de la Ryder Cup en septembre.

« En plus de cela, je suis juste ici pour jouer au golf et me concentrer là-dessus. Si nous voulons continuer à plaisanter d’avant en arrière, évidemment en étant respectueux et en gardant les lignes où elles ne sont pas franchies, oui, je pense que c’est amusant et un bon environnement pour les golfeurs. »

Les poids lourds américains ont également des points de vue divergents sur la perspective d’être jumelés à la Ryder Cup en septembre, Koepka semblant exclure de faire équipe avec DeChambeau, qui pense que le jumelage serait « drôle ».

« Je ne joue pas avec lui », a déclaré Koepka. « Je suis presque sûr que nous n’allons pas être jumelés, disons-le ainsi. Je pense que c’est assez évident. Peu importe. Nous n’allons pas être défoncés et avoir des conversations de fin de soirée.

1:11 Bryson DeChambeau dit qu’il « adorerait » être associé à Brooks Koepka pour les États-Unis lors de la Ryder Cup en septembre malgré leur querelle en cours Bryson DeChambeau dit qu’il « adorerait » être associé à Brooks Koepka pour les États-Unis lors de la Ryder Cup en septembre malgré leur querelle en cours

« Je fais mon truc, il fait son truc. Oui, nous sommes dans la même équipe, mais ce n’est pas du tout un problème. Je ne le considère pas comme un problème. Je ne pense pas qu’il le fasse. Je peux mettre rien de côté pour une équipe, une entreprise, peu importe, juste pour faire le travail. Pas de problème avec ça. «

DeChambeau a répliqué en suggérant que jouer aux côtés de Koepka donnerait non seulement à l’équipe américaine l’un de leurs couples les plus forts, mais cela pourrait également rebuter leurs adversaires.

« Je pense que ce serait assez drôle en fait », a-t-il déclaré. « Je pense que nous ferions bien, pour être honnête. Cela créerait une petite ambiance intéressante pour l’équipe ou pour les gars contre qui nous jouons. »