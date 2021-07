Le 148e Open: Comment Shane Lowry est devenu le toast de Portrush avec sa percée majeure en 2019 | Actualités golfiques

4:52



Faits saillants des quatre tours de Shane Lowry à l’Open qui l’ont vu remporter une victoire de six coups à Royal Portrush.

Shane Lowry a produit la performance de sa vie pour être couronné champion de golf de l’année au 148e Open au cours d’une semaine historique pour le golf à Royal Portrush.

L’événement le plus ancien et le plus prestigieux du sport est revenu sur les liens légendaires de la côte d’Irlande du Nord pour la première fois depuis 1951, une année qui a également donné lieu à un premier vainqueur en Max Faulkner.

La longue absence n’a fait qu’augmenter l’anticipation d’un championnat qui s’est avéré être un succès retentissant, la communauté locale ayant saisi une telle occasion et créant l’une des meilleures atmosphères jamais vécues dans le golf professionnel.

Shane Lowry a remporté une victoire de six coups à l’Open en 2019

Et tandis que Lowry était la vedette du spectacle, se précipitant vers une victoire à six coups mis en place par un exceptionnel 63 au troisième tour, le parcours lui-même faisait également la une des journaux.

Sports aériens le commentateur principal Ewen Murray a peut-être le mieux résumé les choses, insistant sur le fait que le parcours Royal Portrush avait « porté l’Open à un nouveau niveau ».

Et qu’est-ce qui le rendait si spécial ?

« Probablement 68 ans sans être ici », a déclaré Murray. « Dans un petit pays où il y a plus de moutons que d’habitants (1,8 million d’habitants), l’Irlande du Nord peut se prélasser dans la gloire d’une réalisation exceptionnelle et ils ont organisé l’un des meilleurs Opens des temps modernes.

1:38 Ce fut un moment émouvant pour l’Irlandais Shane Lowry alors qu’il remportait l’Open Championship à Royal Portrush après avoir terminé le tournoi 15 sous la normale. Ce fut un moment émouvant pour l’Irlandais Shane Lowry alors qu’il remportait l’Open Championship à Royal Portrush après avoir terminé le tournoi 15 sous la normale.

« Cela était en partie dû au majestueux Links of Dunluce. Un parcours que si peu de concurrents connaissaient, mais auquel le monde du golf a maintenant été introduit. Un test Open classique, superbement présenté, posant toutes les questions pertinentes d’un golfeur digne d’un titre aussi prestigieux.

« Le fait qu’un natif de l’île d’Irlande ait prévalu, s’est ajouté à une semaine légendaire. Le littoral de ce coin enchanteur d’Irlande du Nord restera à jamais dans les mémoires pour un conte de fées mettant fin au plus grand championnat de golf. »

Quelque 237 000 spectateurs ont franchi les portes pour assister au couronnement de Lowry à la fin d’une semaine qui a commencé avec d’énormes attentes pour le héros local, Rory McIlroy.

Malheureusement, ces attentes élevées ont été tempérées après que le champion de l’Open 2014 soit sorti des blocs jeudi matin, tirant son premier coup de départ hors des limites en route vers un quadruple bogey huit.

3:05 Rory McIlroy a fait un début de cauchemar pour son Open Championship avec un quadruple bogey sur le trou d’ouverture à Royal Portrush. Rory McIlroy a fait un début de cauchemar pour son Open Championship avec un quadruple bogey sur le trou d’ouverture à Royal Portrush.

Ce trou d’ouverture désastreux a donné le ton à un 79 et l’a laissé face à une bataille difficile juste pour être là pour le week-end, et c’était une bataille dans laquelle il a été terriblement proche de la victoire alors qu’il rasait 14 coups sur son score du premier tour.

Malheureusement, McIlroy avait un peu peur de survivre à la coupe, mais il a donné à la foule à guichets fermés pour son argent le deuxième jour alors qu’il défiait les conditions fraîches et humides pour obtenir sept birdies et un seul bogey qui lui a finalement coûté la chance de jouer le fin de semaine.

4:55 Paul McGinley et Nick Dougherty réfléchissent à la performance décevante de Rory McIlroy à l’Open alors qu’il n’a pas réussi à faire la coupe devant ses fans à domicile. Paul McGinley et Nick Dougherty réfléchissent à la performance décevante de Rory McIlroy à l’Open alors qu’il n’a pas réussi à faire la coupe devant ses fans à domicile.

« Déçu de ne pas être là pour le week-end, mais incroyablement fier de la façon dont je me suis comporté aujourd’hui, revenant après ce qui a été une journée très difficile hier », a déclaré McIlroy ému par la suite.

« Je suis juste plein de gratitude envers chacune des personnes qui m’ont suivi jusqu’à la fin et qui m’ont prêté à continuer. Autant je suis venu ici au début de la semaine en disant que je voulais le faire pour moi, en la fin du tour là-bas aujourd’hui, je le faisais autant pour eux que pour moi. »

3:36 Un Rory McIlroy ému parle à Tim Barter après avoir raté la coupe à l’Open Championship à Royal Portrush. Un Rory McIlroy ému parle à Tim Barter après avoir raté la coupe à l’Open Championship à Royal Portrush.

Avec les plus grands atouts du golf, McIlroy et Tiger Woods, tous deux manquant la coupe, il a été laissé à Lowry de porter les espoirs à domicile sur ce qui s’est avéré être un week-end de golf sensationnel, Lowry fournissant la majorité de la sensation.

Les 67 consécutifs avaient donné à l’Irlandais une part de l’avance à mi-chemin avec JB Holmes sur huit sous, mais Lowry était une classe à part le troisième jour et son record de parcours 63 l’a levé à quatre coups d’avance sur Tommy Fleetwood à la fin de le jour.

« C’est la journée la plus incroyable que j’aie jamais eue sur un terrain de golf », a déclaré Lowry, bien qu’il ait déjà occupé cette position dans un tournoi majeur, après avoir pris un avantage de quatre coups dans le dernier tour de l’US Open à Oakmont en 2016.

Ce dimanche en Pennsylvanie a été une expérience difficile pour Lowry alors qu’il luttait pour suivre le brillant de Dustin Johnson, qui a décroché son premier majeur avec un 69 qui aurait été un meilleur tir s’il n’avait pas été touché par un penalty controversé lorsqu’il était réputé avoir fait bouger sa balle avant de frapper son putt sur le cinquième green.

La forme de Lowry a chuté de manière alarmante après sa déception à l’US Open et il n’a pas réussi à terminer dans le top 10 avant le championnat BMW PGA à Wentworth, 11 mois plus tard.

Il n’a dépassé le top 10 que deux fois en 2018 et a terminé l’année au 75e rang mondial, mais il a commencé 2019 de manière encourageante en surclassant un peloton de haute qualité pour remporter à Abu Dhabi, sa première pièce d’argenterie en trois-et- ans et demi.

5:11 Faits saillants de la dernière manche du Championnat HSBC d’Abu Dhabi, où Shane Lowry et Richard Sterne se sont affrontés. Faits saillants de la dernière manche du Championnat HSBC d’Abu Dhabi, où Shane Lowry et Richard Sterne se sont affrontés.

Les souvenirs de ce dernier jour à Oakmont auraient été difficiles à bannir alors qu’il se tenait sur le premier tee dimanche après-midi à Portrush, et les sonnettes d’alarme ont sonné lorsqu’il s’est frayé un chemin jusqu’au trou d’ouverture et aligne un putt délicat de six pieds pour bogey, avec Fleetwood debout sur une chance de birdie réalisable.

Fleetwood a raté, Lowry a fait, et bien que son avance ait été réduite à trois coups, la confiance qu’il a acquise en secouant ce putt bogey était très claire. Et il a été aidé dans une large mesure par Fleetwood ayant « un de ces jours » sur les greens.

Lowry a récolté trois tirs en quatre trous pour porter son avance à six juste au moment où le pire temps de la semaine arrivait, et garder son sang-froid après trois tirs abandonnés n’était qu’une tâche difficile car le caddie, Beau, avait pour garder l’équipement de son joueur. sec.

Tommy Fleetwood a félicité Shane Lowry après sa victoire au 148e Open

Ces trois bogueys étaient assez insignifiants car les éléments empêchaient aucun de ses principaux rivaux de monter un véritable défi, et une procession victorieuse était presque inévitable une fois que le ciel s’était dégagé.

Ce fut un incroyable revirement de fortune pour le joueur de 32 ans, car il a révélé qu’il avait été réduit aux larmes sur le parking un an plus tôt à Carnoustie après avoir raté la coupe à mi-chemin après les rondes de 74 et 73.

« Carnoustie, regardez, cela montre à quel point le golf est inconstant », a déclaré Lowry. « Le golf est un sport étrange et vous ne savez jamais ce qui vous attend. C’est pourquoi vous devez vous rappeler, et vous avez besoin d’autres personnes pour vous rappeler, que vous devez vous battre dans les mauvais moments.

0:35 Le triple vainqueur de l’Open, Gary Player, salue la victoire de Shane Lowry au Royal Portrush comme l’une des plus grandes de l’histoire du championnat. Le triple vainqueur de l’Open, Gary Player, salue la victoire de Shane Lowry au Royal Portrush comme l’une des plus grandes de l’histoire du championnat.

« Je me suis assis sur le parking de Carnoustie jeudi, il y a presque un an jusqu’à cette semaine, et j’ai pleuré. Le golf n’était pas mon ami à l’époque. C’était quelque chose qui est devenu très stressant et ça me pesait et je Je n’ai tout simplement pas aimé le faire. Quelle différence une année fait, je suppose. «

Mais, alors que Lowry examinait le célèbre Claret Jug et les légendes du golf qui avaient leurs noms gravés sur le trophée devant lui, il n’aurait aucune idée qu’il conserverait le trophée pendant une année supplémentaire.

Après l’annulation du 149e Open en raison de la pandémie de coronavirus, Lowry peut enfin défendre son titre au Royal St George’s cette semaine.

Peut-il revenir dos à dos ? Ne l’excluez pas.