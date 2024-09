Le « 143 » de Katy Perry est couvert de sueur

En cas de doute, appelez l’enfant.

C’est le stratagème malheureux auquel Katy Perry recourt à la fin de son nouvel album, « 143 », dans un morceau gémissant intitulé « Wonder » qui met en vedette la participation de la fille de 4 ans de la chanteuse, Daisy.

Comme une copie d’une copie de son « Firework » d’il y a une décennie et demie, « Wonder » voit Perry exhorter Daisy à rester innocente dans un monde cynique – à garder le feu allumé dans son cœur, à garder le poids de la réalité hors de ses ailes, à résister à laisser « les envieux dire que tu n’es qu’une mauvaise herbe. » (Non, vraiment.) En mettant en lumière le gazouillis inexpérimenté de son enfant, Perry tente de démontrer les enjeux humains de cette entreprise tout en nous montrant qu’en tant que productrice de disques, elle vit selon ses propres conseils.

Elle nous met également, bien sûr, au défi de nous moquer.

Mais je dois me moquer : sur un album couvert de sueur ratée, la pauvre petite Daisy n’apparaît pas comme la bénéficiaire des encouragements maternels de Perry mais comme la victime de son désespoir créatif.

Tout le monde peut comprendre pourquoi Perry se sentait à la dérive à l’approche de « 143 », qui intervient quelques mois après avoir terminé ses sept saisons en tant que juge d’« American Idol ». À 39 ans – et avec deux LP largement infructueux derrière elle, « Smile » en 2020 et « Witness » en 2017 – Perry a déjà dépassé l’âge où les stars de la pop féminine rencontrent le désintérêt brutal d’une industrie musicale préoccupée par la nouveauté et la jeunesse ; en effet, elle luttait contre la perception d’obsolescence avant même l’émergence l’été dernier de Sabrina Carpenter et Chappell Roan, qui ont sans aucun doute fait peur à une superstar comme Ariana Grande, 31 ans.

La détermination de Perry à revenir dans le jeu est clairement ce qui l’a amenée à refaire équipe avec Dr. Luke, l’auteur-compositeur et producteur avec qui elle a réalisé plusieurs de ses plus grands succès – y compris quatre des cinq singles n°1 de « Teenage Dream » de 2010, dix fois disque de platine – malgré une accusation de viol portée par Kesha contre lui en 2014. (L’année dernière, Kesha et Dr. Luke ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord dans leur drame juridique de longue date, le producteur insistant sur le fait qu’il était « absolument certain que rien ne s’était passé » la nuit où elle prétend qu’il l’a droguée et agressée.)

Que Perry ait anticipé ou non le contrecoup considérable provoqué par ses retrouvailles avec Luke (il a supervisé tous les morceaux de « 143 » sauf un), elle avait raison de parier que le public lui pardonnerait sa décision à condition qu’elle propose des tubes : il suffit de regarder le manque relatif d’indignation suscité par le travail de Doja Cat avec Luke sur son tube « Say So » et le travail de Latto avec lui sur « Big Energy », nominé aux Grammy Awards.

Le problème pour Perry, c’est que ces chansons sont mauvaises, et pas même dans le sens amusant du terme. « 143 » est un album dance-pop étrangement froid avec des mélodies ennuyeuses, des grooves utilitaires et des performances vocales qui semblent vaguement dérivées de l’IA ; Perry écrit et chante sans aucun de ce désir émotionnel authentique ou de ce sens aigu de l’humour qui ont défini des classiques comme « California Gurls » et la chanson-titre de « Teenage Dream », ce qui est probablement la raison pour laquelle 21 Savage s’est senti en droit d’apparaître dans « Gimme Gimme » et de faire rimer « I heard you gotta jump just to put on your jeans » (OK) avec « I’m like Amazon ’cause I got what you need » (mon Dieu).

Je vous épargnerai d’autres citations lyriques, sauf pour souligner que le mieux que Perry puisse faire dans « Artificial », qui veut faire passer un message sur les empiètements de la technologie, est de se décrire comme « une prisonnière dans votre prison ».

Un prisonnier — dans ta prison.

Le manque de sauce de « 143 » est d’autant plus triste que la musique pop, après des années de rumeurs lugubres, a finalement retrouvé l’esprit et le faste des jours de gloire de Perry. Le succès de tubes étincelants comme « Espresso » de Carpenter et « Hot to Go ! » de Roan prouve que les auditeurs sont avides de ce que Perry avait l’habitude de servir, même si maintenant il faut qu’il contienne le genre de bizarrerie attachante – les néologismes farfelus de Carpenter dans « Espresso », par exemple – que Perry semble paradoxalement avoir évité dans son empressement à plaire.

« Je veux connaître la vérité, même si cela me fait mal », chante-t-elle dans « Truth », alors la voici : « 143 » n’est pas un échec des circonstances, c’est un échec de l’imagination.