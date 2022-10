Le 12T de Xiaomi montre à quel point les téléphones de milieu de gamme peuvent être bons

Avec autant d’attention portée aux téléphones phares et économiques, les combinés de milieu de gamme peuvent souvent être oubliés ou négligés. Le lancement par Xiaomi de la nouvelle série 12T est un rappel utile que vous rejetez les smartphones à prix moyen à vos risques et périls, le modèle standard offrant tout ce dont la plupart des gens ont besoin pour seulement 499 £/599 €.

Je n’ai passé que quelques heures à tester le 12T jusqu’à présent, mais je peux déjà dire que c’est un véritable concurrent pour le meilleur téléphone de milieu de gamme de 2022. Surtout, vous n’avez pas l’impression de sacrifier quoi que ce soit par rapport à certains appareils qui coûte deux fois plus cher.

Impressionnant, il résiste même bien par rapport au 12T Pro. Le chipset Dimensity 8100 Ultra ne peut pas battre le Snapdragon 8+ Gen 1 et n’est plus le chipset phare de MediaTek, mais il offre toujours des performances de haut niveau.

Jusqu’à présent, mon temps de test comprend la navigation sur le Web, le visionnage de vidéos, le multitâche et la prise de photos (plus à ce sujet plus tard), et il n’y a eu aucun ralentissement ni aucune hésitation. Cela pourrait changer si vous voulez jouer à des jeux mobiles exigeants, mais ce n’est pas pour cela que le téléphone est conçu.

Xiaomi

Ensuite, il y a les caméras. Le capteur arrière principal du Xiaomi 12T est “seulement” 108Mp, il ne fera donc pas la une des journaux comme l’objectif 200Mp du 12T Pro. Mais comme nous le savons, un nombre de mégapixels plus élevé ne signifie pas automatiquement de meilleures photos. Il est difficile de les distinguer côte à côte, et vous aurez du mal à trouver une meilleure qualité d’image sur un appareil à ce prix.

Certes, l’ultra large 8Mp et la macro 2Mp sont beaucoup moins impressionnants, mais ce n’est probablement pas pour cela que vous achetez ce téléphone. Les selfies de la caméra frontale de 20Mp sont également excellents.

Xiaomi n’a pas changé l’affichage du 11T, mais ce n’était pas nécessaire. Il reste un excellent panneau OLED de 6,67 pouces, 2712 × 1220, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 480 Hz. Non seulement cela offre une expérience visuelle claire et nette, mais il est également incroyablement fluide et réactif.

Le design est quelque chose qui est souvent sacrifié sur les téléphones de milieu de gamme, mais pas ici. Le 12T est un téléphone haut de gamme tout en verre, mais le revêtement arrière signifie qu’il est principalement résistant aux traces de doigts.

Xiaomi

Je n’ai pas encore pu tester correctement l’autonomie de la batterie. Il a la même capacité de 5 000 mAh que le 11T, ce qui pourrait être un téléphone de deux jours si vous restiez à 60 Hz. Avec l’efficacité énergétique améliorée du Dimensity 8100 Ultra, il pourrait durer encore plus longtemps – Xiaomi revendique jusqu’à 13,5 heures de temps d’écran.

Vous bénéficiez également d’une charge rapide de 120 W. Cela pourrait être le même que le 11T de l’année dernière, mais en utilisant l’adaptateur inclus dans la boîte, vous pouvez vous attendre à une charge complète de 0 à 100 % en seulement 19 minutes. Il n’y a pas de charge sans fil, mais vous ne le manquerez probablement pas avec une charge filaire aussi rapide.

Le Xiaomi 12T est encore plus impressionnant si l’on considère la concurrence de milieu de gamme, où les performances ou les caméras sont généralement compromises d’une manière ou d’une autre.

Le programme « early bird » de Xiaomi signifie que si vous pré-commandez le 12T entre le 20 et le 24 octobre, vous économiserez 100 £ et ne paierez que 399 £ : un rapport qualité-prix incroyable. Si le logiciel MIUI de Xiaomi qui fonctionne sur Android ne vous dérange pas, cela pourrait bien être le téléphone de milieu de gamme pour vous.