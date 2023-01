Le 11e Leonberger géant en meute de 8 chiens qui a mutilé une femme de 28 ans à mort est apparu dans une émission de la BBC sur les chiots à problèmes

Un Leonberger GÉANT de 11 pierres qui faisait partie d’une meute de chiens qui a mutilé une femme à mort, est apparu une fois dans une émission de la BBC sur les chiots à problèmes.

Le chien, nommé Shiva, serait parmi les huit chiens saisis par la police après la tragédie.

La femme de 28 ans – qui n’a pas été nommée – était sortie avec le chien et d’autres chiens à Caterham, dans le Surrey, lorsqu’elle a été sauvage.

Des témoins horrifiés ont raconté comment “il n’y avait pas d’aboiements, juste des cris” lorsque la femme a été attaquée.

On ne sait pas si Shiva a été directement impliqué dans l’incident ou non.

Initialement appelé Maple, il a maintenant été révélé que l’animal est apparu avec sa propriétaire Delia Lewis, sur 10 Puppies and Us de BBC Two en 2017.

Delia a eu du mal à entraîner le chiot indiscipliné qui avait l’habitude de mâcher n’importe quoi, y compris les meubles et les poubelles.

Maple a été filmée en train de courir autour de la maison de la voyante professionnelle Mme Lewis et d’aller aux toilettes sur le tapis.

La propriétaire horrifiée Delia a déclaré que son chien “était l’un des disparus” peu après l’attaque de jeudi.

Elle a ajouté: “C’est une Léonberg, s’il vous plaît, si vous avez des informations, dites-moi où aller ou quoi faire.”

Delia, une médium du téléphone vivant à Croydon à l’époque, a initialement décidé d’appeler son chien Maple avant de décider que c’était “un nom beaucoup trop doux pour ce chien”.

Elle a plutôt renommé le chien Shiva, qui est un nom partagé par le dieu hindou de la destruction.

Mme Lewis a déclaré au programme: “Je pensais que Maple était un nom beaucoup trop doux pour ce chien.

“Je veux dire, ne vous méprenez pas, elle est gentille, mais, genre, elle n’est pas si gentille.”

Les ambulanciers paramédicaux se sont battus en vain pour sauver la femme de 28 ans gravement blessée qui a été attaquée quelques instants après que l’un des animaux de compagnie a mordu une autre femme en train de promener son chien.

Les flics ont saisi les huit animaux – aucun d’entre eux de races interdites et dont un Léonberg et deux Teckels – et ils se trouvaient dans des chenils de police la nuit dernière.

Il est entendu que l’un des chiens dont elle s’occupait a mordu une autre femme – qui est sortie de l’hôpital après un traitement – ​​avant de se retourner contre elle, suivie des autres.

ATTAQUE HANTIVE

Un témoin horrifié a déclaré à Mail Online: “Il n’y a pas eu d’aboiements, juste des cris. Elle était attaquée.

“Elle essayait de s’asseoir mais avec les chiens autour d’elle et cherchant ses bras, elle ne pouvait pas le faire. C’était une frénésie.

“La plupart d’entre eux étaient peut-être encore en laisse. Ils étaient emmêlés autour d’elle, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas se tenir debout.

“Il leur était impossible de s’enfuir, alors dans leur frénésie, ils sont simplement allés chercher ce qui se trouvait devant eux.”

Alors que deux cavaliers l’ont trouvée alors qu’elle était mourante. L’un d’eux a dit : “Cette image va me hanter longtemps.”

Colin Tennant, de la Canine and Feline Behavior Association, a déclaré qu’une “montée d’adrénaline” parmi les chiens pourrait avoir déclenché l’attaque.

Il a déclaré: «La haute énergie d’une situation de combat peut rediriger plus d’agressivité vers la mêlée. Peut-être que le promeneur de chien a perdu l’équilibre et a été pris pour cible.

“Lorsque l’énergie monte dans une situation comme celle-là, des combats entre meutes peuvent avoir lieu et les chiens peuvent mordre n’importe qui, même s’ils essaient d’aider.”

Delia Lewis a déclaré que son chien était “l’un des disparus”