Le 11 YV de Yorkville atteint son sommet alors que Pemberton approche de la note

À quelques pâtés de maisons au nord de Bloor et Yonge, où The One continue de s’élever, l’avenue Yorkville de Toronto connaît elle aussi une activité de développement importante. Le 11 YV et The Pemberton progressent côte à côte, bien qu’à des rythmes radicalement différents. Conçu par Sweeny &Co Architects Inc. pour Metropia, Capital Developments et RioCan Living, le 11 YV compte désormais 62 étages. À l’ouest, The Pemberton, conçu par les architectes Alliance pour Pemberton Group, approche du niveau du sol, en route vers des tours annexes de 44 et 68 étages.

Regard vers le sud jusqu’au 11 YV, conçu par Sweeny &Co Architects Inc et GBCA Architects pour Metropia, Capital Developments et RioCan Living

Près de 11 mois se sont écoulés depuis la dernière mise à jour d’UrbanToronto sur cette paire. Depuis lors, le 11 YV a été élevé de ses niveaux inférieurs au cours de cette période, tandis que The Pemberton a progressé dans ses travaux de sous-sol pour un grand garage de stationnement municipal. Malgré certaines discussions sur le forum UrbanToronto concernant la lenteur de ce dernier, le calendrier de construction du promoteur reste sur la bonne voie, les travaux au-dessus du sol devant commencer en octobre 2024.

Vue vers le nord-ouest en direction de The Pemberton, conçu par les architectes Alliance for Pemberton Group

Vue d’en haut vers le nord-ouest en juillet 2024, le 11 YV avait atteint ses niveaux mécaniques en attique, la grue à tour hissant un coffrage de mur en position, en coordination avec les membres de l’équipe de construction. Les élévations sud et est du bâtiment sont enveloppées de bâches de protection, avec des logos faisant la publicité des promoteurs. Les membres de l’équipe de construction sont également visibles autour de la pompe à béton rouge, avec des coffrages à gauche et à droite. Des coffrages et des matériaux supplémentaires sont disposés sur une plate-forme en porte-à-faux quelques étages plus bas à droite.

Construction du niveau mécanique du penthouse au sommet du 11 YV, image de BloorMan, contributeur du Forum UrbanToronto

Pendant ce temps, les progrès de Pemberton en sous-sol sont visibles ce même mois en regardant vers le nord-est. Les ouvriers sont dispersés autour des dalles de plancher, des murs et des colonnes à venir, de nombreuses sections futures étant marquées par un réseau de barres d’armature qui leur fourniront leur résistance. Le mur d’étayage nord – derrière un mât de grue – est bordé d’une bâche orange, avec des coffrages et des matériaux visibles à gauche. À droite se trouve l’élévation ouest du 11 YV, à laquelle s’accroche un monte-charge de construction.

Vue vers le nord-est en direction du mur d’étayage de l’extrémité nord et de la grue à tour de The Pemberton, image du contributeur du forum UrbanToronto drum118

En regardant vers l’est en août 2024, le revêtement presque terminé du 11 YV affiche une esthétique d’inspiration Art déco. L’élévation ouest présente des fenêtres du sol au plafond divisées par des meneaux prononcés. Des retraits aux 8e et 22e étages mènent au volume supérieur effilé. Environ 20 étages près du coin supérieur gauche du monte-charge restent nus, comme l’endroit où le monte-charge lui-même, tous en attente des finitions extérieures finales.

Élévation ouest et monte-charge de construction du 11 YV, image de Northern Light, contributeur du forum UrbanToronto

Ce mois-ci, le podium du 11 YV sur sa façade est est presque terminé. Derrière une clôture et une nacelle élévatrice télescopique se trouve l’entrée du parking, tandis que l’entrée résidentielle se trouve à droite. Au-dessus, le deuxième étage présente de grandes surfaces vitrées où les détaillants s’installeront. Séparant les fenêtres, des colonnes de revêtement en calcaire dégradé s’élèvent au-dessus d’une base en granit. L’étanchéité blanche reste apparente là où les finitions extérieures doivent encore être appliquées.

L’élévation est du podium du 11 YV, image de l’auteur artemperederii du Forum UrbanToronto

Cette vue plongeante vers le nord nous offre une vue dégagée sur les deux projets. À droite, les 11 stands YV sont terminés, avec sa partie penthouse mécanique encore en béton nu. La façade de la tour est visible avec des retraits au-dessus du podium et des 8e, 22e et 28e étages. Les deux niveaux résidentiels supérieurs sous le penthouse mécanique attendent leur revêtement et leur vitrage définitifs. À gauche, les grues du Pemberton sont positionnées aux extrémités nord et sud de son plateau.

Vue aérienne vers le nord en direction de The Pemberton (à gauche) et 11 YV (à droite), image de Benito, contributeur du Forum UrbanToronto

En se rapprochant de The Pemberton, les progrès semblent être en bonne voie pour atteindre le niveau le mois prochain. Des mailles denses de barres d’armature sont visibles le long des coffrages à l’extrémité sud du site. Un camion de ciment est positionné à l’extrémité nord, avec des matériaux de construction disposés à côté d’une excavatrice rouge à droite.

Vue aérienne vers le nord-ouest des deux grues à tour de Pemberton alors que les travaux approchent du niveau du sol, image de Benito, contributeur du Forum UrbanToronto

Le 11 YV s’étendra sur 213 m² et abritera 674 logements. Le Pemberton s’élèvera à 215,79 m² et ajoutera 1 079 logements au quartier de Yorkville. Tous deux apporteront de nouveaux commerces et de nouveaux espaces publics.

UrbanToronto continuera de suivre l’évolution de ce projet, mais en attendant, vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet grâce à notre fichier de base de données, dont le lien figure ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à la conversation dans le fil de discussion du forum de projet associé ou laisser un commentaire dans l’espace prévu à cet effet sur cette page.

