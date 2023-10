« Le 11 septembre et Pearl Harbor réunis en un seul » : Israël et Gaza sont sous le choc alors que le nombre de morts pendant la guerre dépasse les 1 100

Le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas dépasse les 1 100 morts.

Le groupe militant palestinien a lancé une attaque surprise samedi à l’aube, tirant un barrage de roquettes.

En représailles, les frappes aériennes israéliennes ont touché environ 800 cibles dans la bande de Gaza sous blocus.

Les troupes israéliennes se sont battues pour reprendre le contrôle du désert autour de la bande de Gaza et évacuer les habitants de la zone frontalière assiégée, alors que le bilan des morts de la guerre avec le Hamas a dépassé les 1 100 lundi, troisième jour d’affrontements.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a averti dimanche Israël de se préparer à un conflit « long et difficile », un jour après que le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque surprise depuis Gaza ce week-end, tirant un barrage de roquettes et envoyant une vague de combattants qui ont abattu des civils. et a pris au moins 100 otages.

Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis que le Hamas a lancé son attaque à grande échelle, a annoncé lundi l’armée israélienne (FDI). 1 200 autres personnes ont été blessées, dont beaucoup grièvement.

En représailles, les frappes aériennes israéliennes ont frappé environ 800 cibles dans la bande de Gaza, appauvrie et sous blocus, une enclave de 2,3 millions d’habitants, les responsables faisant état d’au moins 413 morts palestiniens.

Le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a estimé qu’environ 1 000 militants palestiniens avaient participé à l’assaut du Hamas samedi, qu’il a qualifié de « de loin le pire jour de l’histoire d’Israël ».

DÉVELOPPEMENT | Israël et le monde se préparent à une guerre « longue et difficile », avec déjà 1 100 morts

« Jamais auparavant autant d’Israéliens n’avaient été tués par une seule chose, sans parler de l’activité ennemie en une seule journée », a-t-il déclaré.

« Cela pourrait être un 11 septembre et un Pearl Harbor réunis en un seul. »

Environ 100 000 soldats de réserve ont été déployés dans le sud alors que Tsahal lutte pour expulser les combattants du Hamas du territoire israélien, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un « très grand nombre » de civils et de soldats israéliens étaient détenus à l’intérieur de Gaza.

Le président américain Joe Biden a ordonné « un soutien supplémentaire à Israël face à cette attaque terroriste sans précédent du Hamas ».

Au moins quatre citoyens américains ont été tués dans l’attaque, a déclaré le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, dans un communiqué après un point de presse, ajoutant que le bilan risquait de s’alourdir.

Les Palestiniens se rassemblent à côté des ruines de la tour Watan, détruite lors des frappes israéliennes, dans la ville de Gaza le 8 octobre 2023. Les combats entre les forces israéliennes et le groupe militant palestinien Hamas ont fait rage le 8 octobre, avec des centaines de morts des deux côtés après une attaque surprise sur Israël a incité le Premier ministre Benjamin Netanyahu à avertir qu’ils s’embarquaient dans une guerre longue et difficile. Getty Images Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que Washington « fournirait rapidement aux forces de défense israéliennes des équipements et des ressources supplémentaires, notamment des munitions ».

Austin a dirigé le porte-avions USS Gerald R. Ford et un groupe de navires de guerre vers la Méditerranée orientale et a déclaré que Washington augmentait les escadrons d’avions de combat dans la région.

Le Hamas a déclaré que l’aide américaine équivalait à une « agression » contre les Palestiniens.

Enlevé à Gaza

Israël a été stupéfait lorsque le Hamas a lancé son offensive sur plusieurs fronts samedi, jour du sabbat juif, avec au moins 3 000 roquettes pleuvant alors que les combattants infiltraient les villes et les kibboutz et prenaient d’assaut une rave en plein air où de nombreux fêtards ont été abattus.

Des Israéliens paniqués, cachés dans leurs maisons, ont déclaré aux journalistes que des militants faisaient du porte à porte et tiraient sur des civils ou les emmenaient.

Au moins 100 citoyens ont été capturés par le Hamas et enlevés à Gaza, des images d’otages ensanglantés circulant sur les réseaux sociaux.

Yifat Zailer, 37 ans, a déclaré qu’elle avait été horrifiée de voir des séquences vidéo de Gaza montrant sa cousine et les enfants de la femme, âgés de neuf mois et trois ans.

« C’est la seule confirmation que nous ayons », a-t-elle déclaré à l’AFP, la voix brisée par l’émotion, ajoutant qu’il n’y avait aucune information sur le mari de sa cousine ou sur ses parents âgés.

« Après que l’armée a pris le contrôle du kibboutz, ils n’étaient plus chez eux », a-t-elle expliqué. « Nous supposons qu’ils ont été kidnappés… Nous voulons savoir quel est leur état, nous voulons qu’ils reviennent sains et saufs. Ce sont des civils innocents. »

Israël a également été attaqué depuis le nord lorsque le Hezbollah libanais a lancé dimanche des missiles guidés et des obus d’artillerie « en solidarité » avec l’offensive sans précédent du Hamas, sans faire de victimes.

Israël a répondu par des frappes d’artillerie à travers la frontière surveillée par l’ONU.

« Nous recommandons au Hezbollah de ne pas s’impliquer dans cette affaire », a déclaré le porte-parole de l’armée, Richard Hecht. « S’ils viennent, nous sommes prêts. »

« La situation est insupportable »

Netanyahu – qui dirige un gouvernement de coalition d’extrême droite mais a reçu des promesses de soutien de la part de ses opposants politiques – s’est engagé à transformer les cachettes du Hamas « en décombres » et a exhorté les Palestiniens à fuir.

Depuis lors, les attaques israéliennes ont rasé plusieurs tours résidentielles à Gaza et détruit une mosquée à Khan Yunis, à Gaza, et ont également touché la banque centrale.

Plus de 20 000 personnes dans le territoire palestinien ont été déplacées en raison des combats, a déclaré l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Depuis une salle de classe dans la ville de Gaza, Amal Al-Sarsawi, 37 ans, a déclaré à l’AFP qu’elle était restée éveillée toute la nuit à réconforter ses enfants terrifiés.

« La situation est insupportable psychologiquement et économiquement », a-t-elle déclaré.

Impact mondial

Les capitales occidentales ont condamné l’attaque du Hamas, que Washington et Bruxelles considèrent comme un groupe terroriste.

Le conflit a eu un impact mondial, plusieurs autres pays signalant des ressortissants tués, enlevés ou portés disparus, parmi lesquels le Brésil, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Irlande, le Mexique, le Népal, la Thaïlande, l’Ukraine et les États-Unis.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 4% lundi, suscitant des inquiétudes quant à d’éventuels chocs d’offre dans cette région riche en brut.

Les ennemis d’Israël ont salué cette attaque, notamment l’Iran, dont le président Ebrahim Raisi a exprimé son soutien lors de ses entretiens avec les dirigeants du Hamas et du groupe du Jihad islamique.

Des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu aux États-Unis, en Irak, au Pakistan et dans d’autres pays, tandis que l’Allemagne et la France faisaient partie des pays qui ont renforcé la sécurité autour des temples et des écoles juives.

Dans la ville égyptienne d’Alexandrie, un policier a ouvert le feu « au hasard » dimanche sur des touristes israéliens, tuant deux d’entre eux ainsi que leur guide égyptien avant son arrestation.

« Nous n’abandonnerons pas »

Surnommant son attaque « Opération Al-Aqsa Flood », le Hamas a appelé les « combattants de la résistance de Cisjordanie » et les « nations arabes et islamiques » à se joindre à la bataille.

Son attaque intervient un demi-siècle après l’invasion de 1973 par les forces égyptiennes et syriennes, un conflit connu en Israël sous le nom de guerre du Kippour, et a suscité d’âpres récriminations pour ce qui a été largement considéré comme un échec des services de renseignement.

« Il y a eu un très gros échec ici », a déclaré Yaakov Shoshani, 70 ans, habitant de Sderot. « La guerre du Kippour était petite comparée à elle, et j’étais un soldat dans la guerre du Kippour. »

Il a rappelé la terreur qui régnait dans leur ville près de Gaza.

Il a dit:

Je tenais un couteau de cuisine et un gros tournevis, et j’ai dit à ma femme que, si quelque chose arrive, assurez-vous de lire le Kaddish (prière) sur moi, si vous restez en vie.

« Nous sommes donc restés proches les uns des autres à la maison, avons tout fermé et éteint les lumières. »

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a prédit la « victoire » et s’est engagé à poursuivre « la bataille pour libérer notre terre et nos prisonniers qui croupissent dans les prisons de l’occupation ».

Un survivant israélien de l’attaque de Sderot, Yitzhak, 67 ans, a déclaré qu’il s’attendait désormais à ce que l’armée « conquière Gaza maison par maison, nettoie la zone correctement et ne quitte pas Gaza tant qu’elle n’a pas retiré la toute dernière roquette du sol ».

De nombreux habitants de Gaza ont exprimé leur défi.

« Nous n’abandonnerons pas et nous sommes là pour rester », a déclaré Mohammed Saq Allah, 23 ans. « C’est notre terre, et nous n’abandonnerons pas notre terre. »