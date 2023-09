Le 11 septembre en photos alors que les États-Unis célèbrent l’anniversaire des attentats terroristes

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Le 11 septembre, l’un des pires attentats terroristes de l’histoire mondiale, reste encore amèrement traumatisé plus de 20 ans après.

Les images montrant les événements horribles qui se déroulent – ​​alors qu’un premier, puis un deuxième avion détourné a frappé le World Trade Center, un autre a frappé le Pentagone et un quatrième s’est écrasé dans un champ de Pennsylvanie – n’ont rien perdu de leur impact au fil du temps.

Peut-être que ceux qui décrivent le coût humain de cette journée, au cours de laquelle près de 3 000 personnes sont mortes, sont encore plus poignants : la peur sur les visages de ceux qui fuient pour sauver leur vie, l’épuisement des secouristes luttant pour sauver qui qu’ils puissent et le désespoir de ceux-ci. à la recherche d’êtres chers disparus.

Et plus tard, les gens ont vu des images d’espoir alors que les foules se rassemblaient pour les veillées, que les débris étaient déblayés et que les gens tentaient de reconstruire leur vie et celle de la ville qui les entourait.

Ces images, vues par des millions de personnes dans le monde au lendemain des attentats, ont amené beaucoup de gens à réaliser que ce jour allait changer le cours de l’histoire, non seulement pour les Américains, mais pour le monde entier.

Des gens pendus aux fenêtres de la Tour Nord (Première heure/Getty)

Les gens à l’intérieur des tours Nord et Sud du World Trade Center ont tenu bon après l’impact des avions du 11 septembre.

2 016 personnes sont mortes en travaillant dans les deux bâtiments.

Le président américain George W. Bush écoute le chef de cabinet de la Maison Blanche, Andrew Card, l’informer de l’impact d’un deuxième avion sur le World Trade Center. Bush dirigeait un séminaire de lecture à l’école élémentaire Emma E Booker, à Sarasota, en Floride. (Reuters)

George W. Bush, alors président, lisait un livre d’histoires à une classe d’élèves du primaire lorsqu’il a été informé de l’attaque.

Il a attendu sept minutes que la lecture du livre soit terminée avant de se lever, puis a déclaré qu’il n’avait pas réagi pour ne pas effrayer les enfants. « J’ai pris la décision de ne pas sursauter… et de quitter la classe… Je ne voulais pas ébranler les enfants. Je voulais projeter un sentiment de calme », a-t-il déclaré dans un documentaire de la chaîne National Geographic.

Le vol 175 détourné d’United Airlines se dirige vers la tour sud (Reuters)

La tour sud du World Trade Center a été touchée environ 19 minutes après la tour nord.

Une fois la deuxième tour touchée, il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait d’une attaque. Le président Bush s’est engagé à « retrouver les gens qui ont commis cet acte » alors qu’il était à l’école primaire de Sarasota.

Des gens fuient l’effondrement d’une des tours jumelles (PA)

Les passants ont été contraints de fuir les lieux, paniqués, alors que les débris de l’attaque tombaient dans la rue en contrebas.

Les gens regardent dans la rue le World Trade Center en flammes (Getty)

Des incendies se sont déclenchés après que le carburéacteur a interagi avec d’autres éléments de l’accident. Après environ une heure d’incendie, les bâtiments ont commencé à s’effondrer dans le centre-ville de Manhattan.

La tour Sud est touchée et ravagée par les flammes. (Getty)

La plupart des images capturées des avions entrant en collision avec le monument de New York concernaient le deuxième avion. Le premier crash a été un tel choc qu’aucune caméra n’était pointée vers lui.

Un assistant a dit à M. Bush : « Un deuxième avion a heurté la deuxième tour. L’Amérique est attaquée», lors de la lecture de son livre.

Les gens s’enfuient alors que la tour Nord s’effondre (Getty)

Les habitants et les touristes de la ville n’avaient aucune idée de l’endroit où ils pouvaient se réfugier en toute sécurité alors qu’ils fuyaient les tourbillons de fumée, de feu et d’éléments de construction qui volaient vers eux.

Un homme couvert de poussière marche dans la rue près des tours du World Trade Center (Reuters)

Les personnes se trouvant à proximité immédiate du bâtiment ont été couvertes de cendres provoquées par l’accident.

Un homme se tient dans les décombres et appelle pour demander si quelqu’un a besoin d’aide, après l’effondrement de la première des tours jumelles. (AFP/Getty)

Le dernier survivant a été extrait des décombres des bâtiments effondrés 27 heures après leur chute.

Des véhicules d’urgence se tiennent devant un mur endommagé du Pentagone (AFP/Getty)

La ville de New York n’a pas été la seule à être touchée par les avions détournés, le Pentagone étant également une cible pour al-Qaïda. Ils ont frappé le bâtiment gouvernemental à 9h37.

La tour 2 se dissout dans un nuage de poussière et de débris environ une demi-heure après l’effondrement de la première tour jumelle. (Reuters)

Une demi-heure après la chute de la première tour, la seconde a commencé à s’effondrer, laissant derrière elle un chemin de destruction.

Des nuages ​​de fumée dominaient alors que les gens tentaient de fuir pour sauver leur vie, de commencer la mission de sauvetage et de comprendre ce qui venait de se passer.

Les gens fuient le Lower Manhattan en traversant le pont de Brooklyn (PA)

Des gens ont été vus paniqués après la chute des tours, car d’autres avions avaient été signalés. Il y avait une incertitude quant à savoir si un autre attentat frapperait la ville.

Le pompier Gerard McGibbon, du moteur 283 à Brownsville, Brooklyn, prie après l’effondrement des bâtiments (Getty)

Gerard McGibbon est décédé en 2021, à l’âge de 61 ans. nécrologie, il a eu trois enfants avec sa femme Diana et a été décrit comme « le père de famille par excellence » qui avait réussi à rester sobre pendant sept ans.

McGibbon était également un pompier « dévoué » à New York. En plus d’aider après le 11 septembre, il a aidé après l’ouragan Sandy en 2012.

Marcy Borders est couverte de poussière alors qu’elle se réfugie dans un immeuble de bureaux après l’effondrement des Twin Towers (AFP/Getty)

Marcy Borders travaillait comme caissière à la Bank of America. Après la publication de cette photo, elle a développé le surnom de « Dust Lady » et a attiré l’attention internationale.

Les frontières ont subi un traumatisme important après le 11 septembre. En 2014, elle est décédée à l’âge de 42 ans d’un cancer de l’estomac qui, selon elle, pourrait être dû à la poussière et aux débris dont elle était recouverte le 11 septembre.

Une ambulance, couverte de débris et en feu, après l’effondrement de la première tour (AFP/Getty)

Une fois l’attaque confirmée, des ambulances ont été déployées sur place dès que possible, selon documents publié par la Mairie.

Un drapeau américain est affiché dans les décombres du World Trade Center tandis que les pompiers et les secouristes déblayent les décombres. (EPA)

Un groupe de professionnels chargés de nettoyer les environs du World Trade Center, un drapeau américain est visible au loin.

De nombreuses personnes ont déclaré que la culture américaine avait radicalement changé après le 11 septembre, car elle avait été un catalyseur de nombreux développements internationaux et nationaux.

Une épaisse fumée s’élève dans le ciel depuis la zone située derrière la Statue de la Liberté. (PA)

De la fumée aurait été vue partout dans la moitié inférieure de Manhattan.

Le survivant Edward Fine, qui se trouvait au 79e étage de la tour Nord lorsqu’elle a été frappée, se couvre la bouche alors qu’il marche parmi les débris (AFP/Getty)

M. Fine travaillait au 79ème étage de la Tour Nord.

Dix ans après l’attaque, il était cité en disant : « Je ne savais pas que la photo était prise, mais elle est devenue une image emblématique. Un éditeur d’images m’a dit que cela symbolisait la résilience de l’homme d’affaires américain.

Un secouriste est extrait des décombres (Getty)

Selon Hôtel de ville de New York91 000 personnels de sauvetage et de récupération ont été nécessaires pour nettoyer les dégâts laissés par les événements du 11 septembre.

En outre, ils disposent également d’un système leur permettant de demander une indemnisation pour tout problème de santé causé au cours de leur travail.

Un pompier non identifié de la ville de New York s’en va après l’effondrement des Twin Towers (Getty)

Les pompiers ont participé au nettoyage

Deux personnes portent des affiches représentant une femme disparue alors qu’elles recherchent des informations suite à l’attaque du World Trade Center (EPA)

Lorisa Taylor, la femme qu’ils recherchent, a ensuite été retrouvée morte dans les décombres. D’après elle nécrologieelle avait passé la soirée précédente à célébrer son septième anniversaire de mariage avec son mari Frank.

Elle avait 31 ans, trois enfants et travaillait dans le domaine des assurances chez Marsh and McLennan.

Les ouvriers commencent la tâche de démanteler les restes détruits du bâtiment du World Trade Center (EPA)

Selon Revue new-yorkaise1,8 million de tonnes de débris ont été retirées des lieux au cours des neuf mois nécessaires au nettoyage de l’épave.

Le jardin d’hiver entouré de débris. Les bâtiments voisins ont été lourdement endommagés par la chute des tours jumelles (PA)

Le Winter Garden, un centre commercial, a subi des dégâts considérables. Cependant, il a également fourni une voie d’évacuation pour de nombreuses personnes fuyant le bâtiment lorsqu’il s’est effondré, selon des rapports publiés en 2002 par Le New York Times.

Il a été inauguré en 1988.

Les piétons regardent des photos de policiers et de pompiers portés disparus quelques semaines après les attentats. (Getty)

Sur les près de 3 000 personnes décédées lors de l’attaque, 412 étaient des secouristes, tels que des pompiers et des policiers.

Selon la page commémorative de l’officier Down10 organismes chargés de l’application des lois ont subi des pertes.

La zone endommagée du bâtiment du Pentagone (Reuters)

Parallèlement à un avion heurtant un mur du Pentagone, un quatrième avion s’est écrasé dans un champ en Pennsylvanie, il aurait visé Capitol Hill, selon rapports.

Les New-Yorkais ont érigé un monument et une veillée aux chandelles pour commémorer les disparus (Getty)

Immédiatement après l’attaque, on ne savait pas exactement combien de personnes étaient toujours portées disparues.

Selon Actualités NBCQuinze ans après les attentats, environ 40 pour cent des personnes présumées mortes n’avaient pas encore été identifiées, soit un total de 1 113 victimes.

Certains progrès auraient été réalisés puisque le 7 septembre 2021, deux autres personnes ont été identifiées par les autorités locales, selon les autorités locales. rapports.

Ken Radigan, policier du NYPD, se frotte les yeux après avoir brièvement dormi sur un banc de la chapelle épiscopale Saint-Paul, près du site de l’attaque du World Trade Center. La chapelle servait de zone de secours aux secouristes (Getty)

L’église épiscopale Saint-Paul se trouve en face du World Trade Center, et ses responsables ont été étonnés de la retrouver indemne des attaques, selon son site web.

Cela a conduit à devenir un épicentre de l’effort de secours, un lieu de dons pour ceux qui en ont besoin et un lieu de répit après la destruction extérieure.

Une vue aérienne des vestiges du World Trade Center, plus de deux semaines après les attentats (Garde côtière américaine via Reuters)

Il a fallu neuf mois pour nettoyer complètement la zone, connue sous le nom de Ground Zero.

Actuellement, le One World Trade Center s’y trouve. Il se trouve à deux minutes à pied du National 9/11 Memorial Plaza.

Le pompier Tony James pleure alors qu’il assiste aux funérailles de l’aumônier du service d’incendie de New York, le révérend Mychal Judge, devant l’église Saint-François d’Assise, le 15 septembre 2001. Le juge est décédé alors qu’il donnait les derniers rites à un pompier lors de l’effondrement du monde. Centre commercial (Getty)

L’aumônier Rev Mychal Judge était l’un des 343 membres actifs des pompiers de New York qui ont perdu la vie le 11 septembre. Selon le temps irlandaisil était le fils d’immigrants irlandais-catholiques à Brooklyn pendant la Grande Dépression.

Cet article a été publié pour la première fois en 2021