Le 11 septembre d’Israël est un slogan pour rationaliser les massacres illimités de civils palestiniens – Enjeux mondiaux

SAN FRANCISCO, Etats-Unis, 11 oct (IPS) – Lorsque l’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies s’est exprimé dimanche devant le Conseil de sécurité, il dit: « C’est le 11 septembre en Israël. C’est le 11 septembre en Israël.» Pendant ce temps, dans une NewsHour de PBS entretienl’ambassadeur d’Israël aux États-Unis a déclaré : « C’est, comme quelqu’un l’a dit, notre 11 septembre. »

Même si l’expression peut sembler logique, le « 11 septembre en Israël » est déjà utilisé comme une énorme arme de propagande par le gouvernement israélien – désormais engagé dans des crimes de guerre massifs contre les civils à Gaza, après le massacre d’Israéliens par le Hamas le week-end dernier. En apparence, une analogie entre les atrocités que viennent de subir les Israéliens et ce qui s’est passé le 11 septembre 2001 pourrait sembler justifier des appels à une solidarité sans équivoque avec Israël. Mais des actions horribles sont en cours de la part d’un gouvernement israélien qui maintient depuis longtemps un système d’apartheid tout en brisant les droits humains fondamentaux du peuple palestinien. Ce qui est très sinistre dans le fait de claironner « le 11 septembre en Israël », c’est ce qui s’est passé après le 11 septembre aux États-Unis. Portant le linceul de victime, les États-Unis ont utilisé l’horrible tragédie subie à l’intérieur de leurs propres frontières comme une autorisation pour tuer un grand nombre de personnes au nom des représailles, de la droiture et, bien sûr, de la « guerre contre le terrorisme ». Il s’agit d’une stratégie que le gouvernement de Benjamin Netanyahu est actuellement en train d’adapter et de mettre en œuvre avec acharnement. Actuellement en cours, la punition collective infligée par Israël à 2,3 millions de personnes à Gaza est une intensification de ce qu’Israël fait subir aux Palestiniens depuis des décennies.

Mais l’extrémisme israélien, se présentant plus que jamais comme une question de légitime défense, atteint de nouveaux sommets racistes dans sa volonté de traiter les êtres humains comme étant susceptibles d’être exterminés. Lundi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant décrit Les Palestiniens en tant que « peuple bestial » et dit: « Nous combattons les animaux et agissons en conséquence. » Des bombardements aveugles se produisent désormais, accompagnés d’une coupure de nourriture, d’eau, d’électricité et de carburant. Notant que « même avant les dernières restrictions, les habitants de Gaza étaient déjà confrontés à une insécurité alimentaire généralisée, à des restrictions de mouvement et à des pénuries d’eau », a déclaré la BBC. signalé qu’un responsable de l’ONU a déclaré que les habitants de Gaza « étaient « terrifiés » par la situation actuelle et inquiets pour leur sécurité, ainsi que celle de leurs enfants et de leurs familles. Il s’agit là d’un terrible écho de l’approche post-11 septembre du gouvernement américain, qui, dès le début, après le 11 septembre 2001, s’est accordé l’absolution anticipée pour tous ses futurs crimes contre l’humanité. Au nom de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont infligé une punition collective à un très grand nombre de personnes qui n’avaient absolument rien à voir avec les attentats du 11 septembre. Le projet Coûts de la guerre à l’Université Brown calcule plus de 400 000 morts civiles directes « dans la violence des guerres américaines après le 11 septembre en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Syrie, au Yémen et ailleurs ». Au début de la « guerre contre le terrorisme », le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld avait élaboré un modèle permettant d’approuver pratiquement tout meurtre commis par l’armée américaine. « Nous n’avons pas déclenché cette guerre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. point de presse en décembre 2001, deux mois après le début de la guerre en Afghanistan. « Alors, comprenez, la responsabilité de chaque victime de cette guerre, qu’il s’agisse d’Afghans innocents ou d’Américains innocents, repose sur Al-Qaïda et les talibans. » Rumsfeld était comblé d’acclamations de l’establishment médiatique américain, tout en insistant non seulement sur le fait que le gouvernement américain n’avait aucune responsabilité dans les morts causées par ses forces armées ; il a également attesté de la décence remarquable de l’armée américaine.

« Les capacités de ciblage, et le soin apporté au ciblage, pour s’assurer que les cibles précises sont touchées et que d’autres cibles ne le sont pas, sont aussi impressionnantes que tout ce que quiconque peut voir », a déclaré Rumsfeld. Il a loué « le soin qui y est apporté, l’humanité qui y est investie ». Même avant son attaque high-tech actuelle contre Gaza, Israël avait accumulé un long bilan de meurtres de civils là-bas, tout en le niant à chaque étape. Par exemple, les Nations Unies trouvé que lors de l’assaut israélien « Opération Bordure Protectrice » en 2014, 1 462 civils palestiniens sont morts, dont 495 enfants. Il n’y a aucune raison de douter que le nombre de victimes civiles dues aux actions militaires israéliennes actuelles à Gaza dépassera bientôt de loin le nombre de personnes tuées par l’attaque du Hamas il y a quelques jours. Comme au lendemain du 11 septembre, les affirmations officielles selon lesquelles ils combattent uniquement le terrorisme continueront de servir d’écran de fumée en matière de relations publiques pour un gouvernement qui terrorise et inflige un carnage massif aux Palestiniens.

Ne méritant qu’une condamnation sans équivoque, les meurtres et les enlèvements de civils par le Hamas ont ouvert la voie au massacre de civils par Israël, actuellement en cours à Gaza. Absent de la page d’accueil du New York Times lundi soir et relégué à la page 9 de l’édition papier du journal mardi, un macabre nouvelles histoires a commencé ainsi : « Les frappes aériennes israéliennes ont pilonné Gaza lundi, rasant les mosquées au-dessus de la tête des fidèles, détruisant un marché très fréquenté rempli de clients et tuant des familles entières, ont déclaré des témoins et les autorités de Gaza. »

« Cinq frappes aériennes israéliennes ont détruit le marché du camp de réfugiés de Jabaliya, le réduisant en ruines et tuant des dizaines de personnes, ont indiqué les autorités. D’autres frappes ont touché quatre mosquées du camp de réfugiés de Shati et tué des fidèles qui y priaient, ont-ils indiqué. Des témoins ont déclaré que des garçons jouaient au football devant l’une des mosquées lorsque celle-ci a été frappée. En plus de publier un déclaration sur la dernière tournure tragique des événements, sur RootsAction.org, nous avons proposé aux partisans d’une paix juste un moyen rapide pour envoyer un e-mail à leurs membres du Congrès et au président Biden. L’essentiel du message est que « l’horrible cycle de violence au Moyen-Orient ne prendra fin que lorsque l’occupation israélienne prendra fin – et le gouvernement américain constitue un énorme obstacle à la fin de l’occupation ».

Norman Salomon est directeur national de RootsAction.org et directeur exécutif de l’Institute for Public Accuracy. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont La guerre rendue facile. Son dernier livre, War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machinea été publié à l’été 2023 par The New Press.

